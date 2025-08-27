La fecha de lanzamiento del iPhone 17 es oficial, ya que Apple envía invitaciones para el evento "Awe dropping". Aquí hay 5 cosas que puedes esperar.

Todos esperábamos un evento de Apple en septiembre, y el gigante tecnológico con sede en Cupertino acaba de hacerlo oficial enviando invitaciones para un evento especial el 9 de septiembre, con el eslogan «Awe dropping» (Impresionante).

Sin duda, hay mucho que esperar, y el evento especial comenzará a la hora habitual de los eventos de Apple. Comenzará a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST del 9 de septiembre de 2025 (3:00 a. m. del 10 de septiembre AEST) en Apple Park, pero no te preocupes si no has recibido una invitación. El evento se retransmitirá en directo y TechRadar estará allí para analizar todos los grandes anuncios a medida que se produzcan.

A juzgar por los rumores y lo que Apple ha mostrado en anteriores eventos especiales de septiembre, esperamos la gama iPhone 17, incluido el nuevo y superdelgado iPhone 17 Air, nuevos Apple Watches y AirPods, así como una gran cantidad de software.

Quizás recuerdes que Apple presentó su nueva interfaz Liquid Glass y su filosofía para sus plataformas iOS, iPadOS, macOS Tahoe, watchOS, tvOS y visionOS, y todas ellas, o al menos la mayoría, deberían tener fechas de lanzamiento, ya que Apple ha prometido un lanzamiento en «otoño» (es decir, entre septiembre y noviembre).

A continuación, analizaremos lo que nos dice la invitación y daremos algunos detalles más sobre lo que podemos esperar del evento «Awe dropping» del 9 de septiembre.

¿Qué nos dice la invitación de 'Awe dropping'?

(Image credit: Future)

Ahora que el evento de Apple del 9 de septiembre es oficial, todas las miradas están puestas en la invitación. La impresionante versión del logotipo de Apple es muy interesante, ya que parece convertirlo en una imagen térmica, similar a una cámara termográfica. Hay un tono intenso de naranja vibrante, un azul oscuro, así como un azul aguamarina, verde e incluso algo de amarillo.

¿Podría esto ser un indicio de un nuevo sistema de refrigeración para los rumoreados iPhone 17, o quizás de una cámara térmica que se incorporará al dispositivo? Lo primero parece lo más probable. También podría estar apuntando a los colores de los nuevos iPhone, lo cual tiene sentido, dado que algunos rumores sugieren un tono naranja para el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, también compartió un vídeo de la invitación, bueno, principalmente del logotipo de Apple con un mapa de calor de colores moviéndose a su alrededor. Puedes verlo a continuación.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMMAugust 26, 2025

¿Qué podemos esperar del evento?

(Image credit: Future)

La estrella probable de «Awe dropping» será la gama iPhone 17. Esperamos que vuelva a haber cuatro modelos, pero esta vez el iPhone 17 Air podría sustituir al Plus junto con el iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max.

Con el iPhone 17 Air, Apple buscará reducir la brecha con el Galaxy S25 Edge de Samsung. Se espera que el 17 Air sea súper delgado, alrededor de 5,5 milímetros, con un potente chip en su interior.

Será interesante ver si el iPhone 17 estándar tiene el mismo chip que los Pro, probablemente el A18, o si es independiente. Se rumorea que tendrá una cámara rediseñada de una sola lente, y Apple tendrá que abordar la duración de la batería, especialmente si el 17 Air sustituye al modelo Plus, de larga duración.

En cuanto al iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max, esperamos mejoras en el rendimiento gracias al nuevo chip de silicio fabricado por Apple, y podría haber algunos cambios en el funcionamiento del control de la cámara, según los últimos rumores. Otro informe reciente sugiere que el control de volumen y el botón de acción podrían combinarse en uno solo.

Ahora bien, si lo que buscas son las mejores cámaras que ofrece Apple, se espera que el 17 Pro y el 17 Pro Max sigan ofreciendo tres lentes, pero con un nuevo diseño. Todos nos hemos acostumbrado a una protuberancia cuadrada para la cámara, pero según los informes, Apple podría estar subiendo el listón de la misma manera que hemos visto con la familia Google Pixel. Seguirás encontrando aquí lentes gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo, pero se espera que esta última reciba una importante mejora.

Es probable que el iPhone 17 sea muy similar al iPhone 16, aunque espero que Apple mantenga algunos colores vivos. Como señalé en la reseña del iPhone 16, una mejora a pantallas de 120 Hz para el iPhone básico sería una adición muy apreciada, y siempre es una posibilidad, a juzgar por los rumores de que la línea del iPhone 17 podría introducir esto en toda la gama. También se ha informado de que la cámara para selfies de todos los nuevos iPhone pasará a tener una alta resolución de 24 megapíxeles.

Se espera que todos los nuevos iPhone funcionen con iOS 26 de serie, con un nuevo aspecto y muchas funciones nuevas, como importantes mejoras en Mensajes, y es muy probable que Apple promocione aquí algunas nuevas funciones de Apple Intelligence.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

¿Qué podemos esperar del Apple Watch Series 11? Bueno, debería mantener un diseño y aspecto similares al Series 10. Sin embargo, en su interior, el procesador debería actualizarse para ofrecer un rendimiento más rápido en el dispositivo y, con suerte, un funcionamiento más eficiente en cuanto a la duración de la batería. El Series 11 debería ser capaz de medir el oxígeno en sangre en todo el mundo, e incluso en Estados Unidos, ya que Apple ha reintroducido esa función en el Series 9, el Series 10 y el Ultra 2.

Seguirá tomando la lectura con sensores en la muñeca, pero los resultados se verán en el iPhone, una solución inteligente. Esa capacidad de seguimiento de la salud debería estar presente junto con la frecuencia cardíaca, el ECG, un sensor de temperatura de la piel y el seguimiento del sueño, aunque informes recientes también señalan que este año podría introducirse la monitorización de la presión arterial. También se incluirá Workout Buddy para el seguimiento de los entrenamientos como parte de watchOS 26 y un nuevo gesto.

En cuanto al Apple Watch Ultra 3, esperamos que mantenga un aspecto similar, disponible en dos colores (plateado o negro) y prácticamente del mismo tamaño. Sin embargo, como hemos visto en otros Apple Watch, el equipo de diseño podría reducir los biseles para ofrecer una pantalla aún más grande y considerablemente más brillante. Al fin y al cabo, está diseñado como un Apple Watch ultrarresistente y aventurero. También incorpora varias funciones nuevas como parte de watchOS 26, y si se avecinan nuevas funciones de salud, es probable que el Ultra tenga las mismas funciones que la Serie 11.

(Image credit: Future)

¿Qué podemos esperar del Apple Watch Series 11? Bueno, debería mantener un diseño y aspecto similares al Series 10. Sin embargo, en su interior, el procesador debería

Teniendo en cuenta que han pasado dos años desde el lanzamiento de los AirPods Pro 2 con USB-C y que Apple presentó nuevas funciones para estos auriculares junto con los AirPods 4 y los AirPods Max con USB-C en 2024, es muy probable que veamos los AirPods Pro 3 en el evento de septiembre.

Es probable que estos ofrezcan algunas mejoras con respecto al diseño actual, pero no parece necesario un rediseño, dada la popularidad del aspecto actual. Aun así, el estuche de carga podría reducirse un poco y adoptar una estructura de LED y botones similar a la de los AirPods 4, lo que significaría un cambio a un botón capacitivo en lugar de uno físico.

Los Powerbeats Pro 2 ya cuentan con seguimiento de la frecuencia cardíaca en el oído, por lo que hay muchas posibilidades de que estos lleguen a los nuevos AirPods Pro junto con un aumento del rendimiento gracias a un nuevo procesador. Sin embargo, es posible que no necesites la función de seguimiento de la frecuencia cardíaca si tienes un Apple Watch.

También se rumorea que habrá una función de traducción en directo, que competiría con productos como los Galaxy Buds de Samsung y los Pixel Buds 2 Pro de Google. Sin embargo, no esperes AirPods Pro con cámara este año.

Apple solo puede incluir tantas novedades en un solo evento, pero los rumores apuntan a que el resto de 2025 estará repleto de novedades para el gigante tecnológico. También podemos esperar nuevos iPads, incluidos un iPad Pro de 11 y 13 pulgadas con el chip M5, y nuevos ordenadores de sobremesa Mac y MacBooks con el M5, así como actualizaciones del HomePod mini y el Apple TV 4K.

En cuanto a cuándo llegarán, es posible que Apple los reserve para octubre o noviembre. También se habla de una versión mejorada del Apple Vision Pro con un procesador más rápido que el M2, pero es probable que esto no reduzca considerablemente el precio.

Como con todos los rumores sobre Apple, es importante recordar que nada es oficialmente oficial hasta que lo anuncie el gigante tecnológico. Así que no te pierdas TechRadar el 9 de septiembre para seguir nuestra cobertura en directo del evento especial de Apple.