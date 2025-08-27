Lanseringsdatoen for iPhone 17 er offisiell, og Apple sender ut invitasjoner til «Awe dropping»-arrangementet – her er 5 ting du kan vente deg

Vi har alle ventet på et Apple-arrangement i september, og teknologigiganten fra Cupertino har nettopp gjort det offisielt ved å sende ut invitasjoner til et spesielt arrangement 9. september med slagordet «Awe dropping».

Det er absolutt mye vi forventer, og det spesielle arrangementet starter til sedvanlig tid for Apple-arrangementer. Det starter klokken 19.00 (norsk tid) på Apple Park, men frykt ikke hvis du ikke fikk en invitasjon. Selve arrangementet vil bli direktestrømmet, og TechRadar vil være på stedet for å dele opp alle de store kunngjøringene etter hvert som de skjer.

Ut fra ryktene og hva Apple har vist frem på tidligere spesielle arrangementer i september, forventer vi iPhone 17-serien – inkludert den helt nye, supertynne iPhone 17 Air – nye Apple Watcher og AirPods, samt en enorm mengde programvare.

Du husker kanskje at Apple viste frem sitt nye Liquid Glass-grensesnitt og etos for iOS-, iPadOS-, macOS Tahoe-, watchOS-, tvOS- og visionOS-plattformene sine, og alle disse, eller i det minste et flertall, burde få lanseringsdatoer ettersom Apple har lovet en «høst»-lansering (det er en tidsramme fra september til november).

Nedenfor vil vi ta en gjennomgang av hva invitasjonen forteller oss, og litt mer om hva du kan forvente på «Awe dropping»-arrangementet 9. september.

Hva forteller «Awe dropping»-invitasjonen oss?

(Image credit: Future)

Nå som Apples arrangement 9. september er offisielt, er alles øyne rettet mot selve invitasjonen. Den «fryktinngytende» tolkningen av Apple-logoen er interessant, og ser ut til å gjøre den om til et termografilignende, varmefølende bilde. Det er en sterk nyanse av en livlig oransje, en mørkeblå, samt en akvablå, grønn og til og med litt gult her.

Kan dette hinte om et nytt kjølesystem for den mulige iPhone 17s, eller kanskje et termisk kamera som blir med i oppsettet? Førstnevnte virker mest sannsynlig. Det kan også peke på farger for de nye iPhone-modellne, noe som gir mening, gitt at noen rykter antyder en oransje nyanse for iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max.

Tim Cook, Apples administrerende direktør, delte også en video av invitasjonen – vel, hovedsakelig av Apple-logoen med et varmekart av farger som beveger seg rundt den. Du kan se den nedenfor.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMMAugust 26, 2025

Hva kan vi vente oss på arrangementet?

(Image credit: Future)

Den sannsynlige stjernen i «Awe dropping» vil være iPhone 17-serien. Vi venter oss fire modeller igjen, men denne gangen kan iPhone 17 Air erstatte Plus og lanseres sammen med iPhone 17, 17 Pro og 17 Pro Max.

Med iPhone 17 Air vil Apple prøve å redusere forspranget til Samsung Galaxy S25 Edge. 17 Air forventes å være supertynn – et sted rundt 5,5 millimeter – med en kraftig brikke inni.

Det blir interessant å se om standardmodellen iPhone 17 får samme prosessorbrikke som Pro-modellene – sannsynligvis A18 – eller om den står alene. Det ryktes om et redesignet enkeltlinsekamera, og Apple må ta tak i batterilevetiden, spesielt hvis 17 Air erstatter den langvarige Plus-modellen.

For iPhone 17, 17 Pro og 17 Pro Max forventer vi ytelsesforbedringer fra nytt Apple-laget silisium inni, og det kan bli noen endringer i hvordan Camera Control fungerer, ifølge nylige rykter. En annen ny rapport antyder at volumknappen og handlingsknappen kan kombineres til ett.

Hvis du er ute etter de beste kameraene Apple har å tilby, forventes det fortsatt at 17 Pro og 17 Pro Max vil utstyres med tre objektiver, men i et nytt design. Vi har alle blitt vant til en firkantet kamerablokk, men ifølge rapporter hever Apple kanskje standarden på samme måte som vi har sett med Google Pixel-familien. Du finner fortsatt et vidvinkel-, ultravidvinkel- og teleobjektiv her, men sistnevnte forventes å få en skikkelig oppgradering.

iPhone 17 vil sannsynligvis se ganske lik ut som iPhone 16, selv om jeg håper Apple holder seg til noen livlige farger her. Som vi bemertket i anmeldelsen av iPhone 16, ville en oppgradering til 120Hz-skjermer for iPhone-modellen på inngangsnivå være et høyt verdsatt tillegg, og det er alltid en mulighet, dømt etter rykter om at iPhone 17-serien kan innlede dette på tvers av linja. Det meldes også at selfiekameraet på alle nye iPhone-modeller vil gires opp til 24 megapiksler.

Alle de nye iPhonene forventes å kjøre iOS 26 ved levering med det nye utseendet og mange nye funksjoner, som store oppgraderinger til Meldinger, og Apple vil helt sikkert skryte av noen nye Apple Intelligence-funksjoner her.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Hva kan vi vente oss av en Apple Watch Series 11? Vel, den burde beholde en lignende konstruksjon og utseende som Series 10. Likevel, under panseret, burde helst prosessoren oppgraderes for å gi raskere ytelse på enheten, og forhåpentligvis mer effektiv drift for økt batteritid. Series 11 burde kunne spore blodoksygen ved levering i hele verden, ettersom Apple har introdusert denne funksjonen på nytt til Series 9, Series 10 og Ultra 2.

Den vil fortsatt gjøre avlesningen med sensorer på håndleddet ditt, men du ser resultatene på iPhonen din – en smart løsning. Denne helsesporingsfunksjonen burde være her sammen med puls, EKG, en hudtemperatursensor og søvnsporing, selv om nylige rapporter også bemerker at blodtrykksovervåking også kan bli introdusert i år. Du vil også få Workout Buddy når du sporer treningsøkter som en del av watchOS 26 og en ny gest.

Når det gjelder Apple Watch Ultra 3, venter vi oss at den vil beholde et lignende utseende og være tilgjengelig i to farger – sølv eller svart – og stort sett samme størrelse. Men som vi har sett med andre Apple Watch-klokker, kunne designteamet ha slanket ned rammene for å tilby en enda større skjerm som blir betydelig lysere. Tross alt er den designet som en ultrarobust, friluftsorientert Apple Watch. Den får også flere nye funksjoner som en del av watchOS 26, og hvis nye helsefunksjoner er på vei, er det sannsynlig at Ultra vil ha funksjonsparitet med Series 11.

(Image credit: Future)

Med tanke på at det har gått to år siden AirPods Pro 2 med USB-C, og at Apple rullet ut nye funksjoner for disse øreproppene sammen med AirPods 4 og AirPods Max med USB-C i 2024, er det stor sjanse for at vi får se AirPods Pro 3 på september-arrangementet.

Disse vil sannsynligvis tilby noen oppgraderinger i forhold til det nåværende designet, men en nyoppfinnelse er sannsynligvis ikke nødvendig, gitt det nåværende utseendets popularitet. Likevel kan ladeetuiet her bli litt slankere, og det kan ta i bruk en lignende LED- og knappestruktur som AirPods 4, noe som vil bety en bytte til en kapasitiv knapp i stedet for en fysisk.

Powerbeats Pro 2 har allerede pulsmåling i øret, så det er en utmerket sjanse for at disse kommer på de nye AirPods Pro sammen med en ytelsesøkning fra en ny prosessor. Du trenger kanskje ikke pulsmålingsfunksjonaliteten her hvis du har en Apple Watch.

Det går også rykter om en live-oversettelsesfunksjon, som vil konkurrere med modeller som Samsung Galaxy Buds og Googles Pixel Buds 2 Pro. Vent deg imidlertid ikke AirPods Pro med kameraer i år.

Apple kan bare få plass til så mye på bare ett arrangement, men ryktene tyder på at resten av 2025 blir stappfullt for teknologigiganten. Vi kan også forvente nye iPad-er – inkludert en 11-tommers og 13-tommers iPad Pro med M5-brikken – og nye Mac-stasjonære og MacBook-er med M5, samt oppgraderinger til HomePod mini og Apple TV 4K.

Når det gjelder når disse kommer, kan det hende at Apple sparer dem til oktober eller november. Det er også snakk om en oppgradert Apple Vision Pro med en raskere prosessor enn M2, men det vil sannsynligvis ikke redusere prisen betraktelig.

Som med alle Apple-rykter er det viktig å huske at ingenting er offisielt offisielt før det er annonsert av teknologigiganten. Så du burde følge med på TechRadar 9. september for å følge med på vår direkterapportering om Apples spesialarrangement.