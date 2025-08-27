Apple bekräftar: då lanseras iPhone 17-serien – här är 5 saker att vänta sig

Vi har alla räknat med ett Apple-event i september och nu har teknikjätten i Cupertino gjort det officiellt genom att skicka ut inbjudningar till ett specialevent den 9 september med taglinen ”Awe dropping”.

Det finns förstås mycket att vänta sig och eventet startar vid den numera vanliga tiden för Apple-event. Det drar igång klockan 19.00 svensk tid den 9 september 2025 på Apple Park. Men oroa dig inte om du inte lyckades få en inbjudan – eventet kommer att livesändas och vårt TechRadar-team finns på plats för att rapportera om alla stora nyheter i realtid.

Om vi utgår från ryktena och vad Apple tidigare har visat upp under sina september-event förväntar vi oss iPhone 17-serien – inklusive den helt nya, supertunna iPhone 17 Air – nya Apple Watches och AirPods, samt en mängd mjukvarunyheter.

Du kanske minns att Apple nyligen visade upp sitt nya Liquid Glass-gränssnitt och sin designfilosofi för iOS, iPadOS, macOS Tahoe, watchOS, tvOS och visionOS. Alla dessa, eller åtminstone de flesta, borde få sina lanseringsdatum under eventet, eftersom Apple har lovat en lansering ”i höst” (september till november).

Nedan går vi igenom vad inbjudan berättar för oss och lite mer om vad vi kan förvänta oss av eventet ”Awe dropping” den 9 september.

Vad berättar inbjudan till ’Awe dropping’-eventet?

(Image credit: Future)

Nu när Apples event den 9 september är officiellt riktas alla blickar mot själva inbjudan. Den ”Awe dropping”-inspirerade Apple-logotypen är intressant och ser ut som en termisk bild, med färger som påminner om värmekameror. Här syns starka nyanser av orange, mörkblått, blått, grönt och till och med lite gult.

Kan detta antyda ett nytt kylsystem för de ryktade iPhone 17-modellerna, eller kanske en termisk kamera i kamerauppsättningen? Det förstnämnda verkar mest troligt. Det kan också peka på färgerna för de nya iPhones, vilket är rimligt eftersom vissa rykten talar om en orange variant för iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max.

Tim Cook, Apples vd, delade också en video av inbjudan – eller snarare Apple-logotypen med en värmekarta av färger som rör sig över den.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMMAugust 26, 2025

Vad kan vi förvänta oss på eventet?

(Image credit: Future)

Den troliga stjärnan på ’Awe dropping’ blir iPhone 17-serien. Vi räknar återigen med fyra modeller, men den här gången kan iPhone 17 Air ersätta Plus-modellen tillsammans med iPhone 17, 17 Pro och 17 Pro Max.

Med iPhone 17 Air vill Apple minska avståndet till Samsungs Galaxy S25 Edge. Apple 17 Air förväntas bli supertunn – någonstans runt 5,5 millimeter – men ändå med ett kraftfullt chip under huven.

Det blir spännande att se om basmodellen iPhone 17 får samma chip som Pro-modellerna – troligtvis A18 – eller om den står ensam. En omdesignad kamera med en enda lins ryktas och Apple behöver adressera batteritiden, särskilt om 17 Air ersätter den långlivade Plus-modellen.

För iPhone 17, 17 Pro och 17 Pro Max väntar vi oss prestandalyft från nya Apple-tillverkade chip och det kan även bli förändringar i hur Camera Control fungerar enligt de senaste ryktena. En ny rapport antyder också att volymknapparna och Action-knappen kan slås ihop till en.

Om du är ute efter de bästa kamerorna Apple har att erbjuda, kommer 17 Pro och 17 Pro Max sannolikt fortfarande med tre linser, men i en ny design. Vi har vant oss vid en fyrkantig kameramodul, men enligt rapporter kan Apple höja ribban på samma sätt som vi sett med Googles Pixel-telefoner. Här hittar vi fortfarande vidvinkel, ultravidvinkel och telefoto, men den sistnämnda väntas få en rejäl uppgradering.

iPhone 17 kommer troligen se ganska lik ut som iPhone 16, även om vi hoppas att Apple behåller några livliga färger här. Som vi noterade i recensionen av iPhone 16 skulle en uppgradering till 120Hz-skärmar på instegsmodellen vara mycket välkommen och det är alltid en möjlighet med tanke på rykten vi fått höra om att iPhone 17-serien kan införa detta över hela linjen. Det rapporteras också att selfiekameran på alla nya iPhones kommer ta ett kliv upp till 24 megapixlar.

Alla nya iPhones förväntas köra iOS 26 direkt ur förpackning med den nya designen och en mängd nya funktioner, inklusive stora uppgraderingar till Messages och vi kan räkna med att Apple kommer lyfta fram sina nya Apple Intelligence-funktioner.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Vad kan vi förvänta oss av Apple Watch Series 11? Den borde behålla en liknande design som Series 10. Men under huven bör processorn uppgraderas för snabbare prestanda och förhoppningsvis mer energieffektiv drift som gynnar batteritiden. Series 11 borde kunna mäta syremättnad i blodet globalt, även i USA, eftersom Apple har återinfört funktionen till Series 9, Series 10 och Ultra 2.

Mätningen sker fortfarande via sensorer på handleden, men resultaten visas i din iPhone – en smart lösning. Den här hälsofunktionen bör finnas här tillsammans med pulsmätning, EKG, en hudtemperatursensor och sömnspårning, men det finns också rapporter om att blodtrycksmätning kan introduceras i år. Du får dessutom Workout Buddy för träningspass via watchOS 26 samt en ny gest.

När det gäller Apple Watch Ultra 3 väntar vi oss att den behåller ett liknande utseende i två färger – silver eller svart – och ungefär samma storlek. Men som vi sett med andra Apple Watch-modeller kan designteamet minska ramarna för att ge en ännu större skärm med betydligt högre ljusstyrka. Det vore logiskt, eftersom den är framtagen som en äventyrs- och ultrarobust Apple Watch. Den får också flera nya funktioner via watchOS 26 och om nya hälsofunktioner är på gång är det troligt att Ultra-modellen får samma funktioner som Series 11.

(Image credit: Future)

Eftersom det gått två år sedan AirPods Pro 2 med USB-C kom och eftersom Apple lanserade nya funktioner för dessa earbuds tillsammans med AirPods 4 och AirPods Max med USB-C under 2024, finns det en god chans att vi får se AirPods Pro 3 på september-eventet.

De lär erbjuda vissa uppgraderingar jämfört med nuvarande design, men någon total omarbetning är nog inte nödvändig med tanke på den nuvarande designens popularitet. Däremot kan laddningsetuiet slankas till något och det kan få samma LED- och knappstruktur som AirPods 4, vilket skulle innebära ett byte till en kapacitiv knapp istället för en fysisk.

Powerbeats Pro 2 har redan inbyggd pulsmätning i örat, så det finns en mycket god chans att detta även kommer till nya AirPods Pro tillsammans med prestandalyft från en ny processor. Du kanske inte behöver pulsmätningen här om du redan har en Apple Watch, men möjligheten kan vara ett extra plus.

Det ryktas också om en funktion för liveöversättning, vilket skulle utmana Samsungs Galaxy Buds och Googles Pixel Buds 2 Pro. Men räkna inte med AirPods Pro med kameror i år.

Apple hinner inte med hur mycket som helst under eventet, men rykten pekar på att resten av 2025 kommer bli fullspäckat för teknikjätten. Vi kan även vänta oss nya iPads – inklusive en 11-tums och en 13-tums iPad Pro med M5-chippet – samt nya stationära Mac-datorer och MacBooks med M5, tillsammans med uppgraderingar av HomePod mini och Apple TV 4K.

När dessa produkter släpps återstår att se – det kan hända att Apple sparar dem till oktober eller november. Det talas också om en uppgraderad Apple Vision Pro med en snabbare processor än M2, men priset lär inte sjunka särskilt mycket.

Som med alla Apple-rykten är det viktigt att komma ihåg att inget är officiellt förrän det faktiskt tillkännages av företaget. Så se till att följa TechRadar den 9 september för vår liverapportering från Apples specialevent.