Nothing-chefen kallar iPhone Duo för ”bortkastade pengar” – samtidigt växer efterfrågan och misstänkta förbeställningsbottar dyker upp

Nothings VD har kallat iPhone Duo för ”bortkastade pengar” eftersom den har ett premiumpris men saknar viktiga funktioner

Bland funktionerna som saknas finns en telefotokamera, en riktigt bra selfiekamera och Face ID

Trots kritiken verkar efterfrågan vara så stor att botar för förbeställningar har börjat dyka upp – och sådana bör du absolut undvika

Det är fortfarande oklart exakt hur stor efterfrågan är på iPhone Duo, men det råder knappast någon tvekan om att den kommer att bli en populär telefon. Det finns faktiskt en god chans att den blir den bäst säljande vikbara telefonen någonsin. Men VD för ett konkurrerande märke tycker inte att den ger särskilt mycket för pengarna.

Carl Pei, VD för Nothing och medgrundare av OnePlus, har publicerat en kort YouTube-video där han kallar iPhone Duo för ”bortkastade pengar” eftersom den saknar flera viktiga iPhone-funktioner. Duo har varken telefotokamera eller Face ID och levereras dessutom med en sämre selfiekamera än den du får med iPhone 18 Pro.

Pei sammanfattar situationen med att telefonen kostar 2 000 dollar (från 26 995 kronor) och är dyrare än en iPhone Pro, trots att den har färre funktioner. Med andra ord betalar du mer men får mindre. Han har inte helt fel, även om den extra skärmen åtminstone ger Duo en funktion som saknas hos Pro-modellerna.

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Hot Take: The iPhone Duo will be a waste of money. What do you think? - YouTube Watch On

Pei lyfter också fram att det framför allt verkar vara Duos animation när telefonen viks ihop som folk är imponerade av, snarare än gångjärnet eller kamerorna. Han konstaterar att animationen visserligen är snygg, men att det i slutändan bara är en animation och knappast en anledning i sig att köpa telefonen.

Samtidigt ger han Apple beröm för företagets uppmärksamhet på även de allra minsta detaljerna, som just animationen, och menar att det är en av anledningarna till att Duo sannolikt kommer att bli så framgångsrik.

Personligen tror jag att det snarare handlar om att telefonen har en Apple-logga på framsidan och att det enorma antalet befintliga iPhone-användare sannolikt hellre väljer en vikbar telefon med iOS än en som kör Android. Oavsett vilket finns det definitivt anledning att kritisera både specifikationerna och prisvärdheten.

Se upp för bedrägerier

Hur som helst lär efterfrågan på iPhone Duo bli stor när förbeställningarna öppnar på fredag. Tillgången kan dessutom bli begränsad. Analytikern Jeff Pu har enligt 9to5Mac uppgett att problem med tillgången på gångjärn bromsar produktionen.

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Därför kan vissa köpare lockas att ta till drastiska metoder för att försäkra sig om att få tag på en iPhone Duo redan på lanseringsdagen. Det förklarar varför bottar för förbeställningar nu marknadsförs som ett sätt att hjälpa människor att köpa telefonen. Vissa påstår till och med att de kan säkra flera exemplar, något som kan locka dem som vill köpa in telefoner för att sälja dem vidare.

Men som Francis Fong Po-kiu, hedersordförande för Hong Kong Information Technology Federation, säger till The Standard, kan följderna bli mycket kostsamma även om du faktiskt lyckas få tag på telefonen. Det gäller särskilt om dina personuppgifter eller kreditkortsuppgifter blir stulna.

Dessa bottar är nämligen vanligtvis inte gratis att använda och kräver sannolikt att du anger dina betalningsuppgifter för att kunna genomföra beställningen. Om utvecklarna bakom bottarna har oärliga avsikter kan de sedan använda informationen för att stjäla pengar från dig. Bottarna kan dessutom innehålla skadlig programvara som ger obehöriga tillgång till annan känslig information på din enhet.

Riskerna är helt enkelt inte värda det. Som Malwarebytes påpekar bör du dessutom vara uppmärksam på falska hemsidor för förbeställningar.

Se istället till att beställa iPhone Duo direkt från Apple eller andra väletablerade återförsäljare. Om du vill vara ute i god tid kan du förbereda dina uppgifter i förväg med hjälp av Apples funktion ”Get Ready” och sedan lägga din beställning så snart förbeställningarna öppnar fredagen den 16 oktober, klockan 14.00 svensk tid.

I Sverige börjar priset för iPhone Duo på 26 995 kronor för 256 GB lagring. Modellen med 512 GB kostar från 29 995 kronor, medan versionen med 1 TB lagring kostar från 35 495 kronor. Det gör den till en rejäl investering, vilket är ytterligare en anledning att vara försiktig med misstänkta erbjudanden och oseriösa förbeställningstjänster.

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