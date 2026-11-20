GTA 6-spelare har upptäckt spelets imponerande "Photo Studio"

Fotoläget erbjuder mängder av redigeringsmöjligheter

Vissa kallar det en "simulator för filmfotografer"

TechRadars recension av GTA 6 beskriver spelet som "grafiskt vackert och iögonfallande" – och några av de första spelarna är så imponerade av grafiken att de tillbringar mer tid i spelets fotoläge än med själva uppdragen.

Du hittar fotoläget "Photo Studio" i GTA 6 genom att pausa spelet och trycka på fyrkantsknappen på PS5 eller X-knappen på Xbox. Som fotograf är jag mållös över alla tekniska inställningar och redigeringsmöjligheter – och jag är uppenbarligen inte ensam.

Filmskaparen Patrick Tomasso har exempelvis kallat GTA 6 för en "simulator för filmfotografer" och har använt de anpassningsbara verktygen för ljussättning och redigering för att skapa de stämningsfulla neo-noir-bilderna nedan.

GTA 6 is a cinematographer simulator. here’s some shots i took in photo mode. the custom lighting and editing tools are so much fun to play with. https://t.co/aPHpMEFH1YNovember 19, 2026

Den här typen av bilder är möjliga eftersom spelets fotoläge går långt utöver grundläggande funktioner som bildförhållande, kontroll över skärpedjup, exponeringsjustering och filmkorn.

Under avsnittet "Lighting" kan du lägga till olika lager (eller platser) som du använder för att forma ljuset i scenen. Du kan flytta runt ljuskällorna och justera deras storlek, intensitet och spridningsvinkel. Det är en hel fotografisk värld i sig och jag skulle inte bli förvånad om en riktig Grand Theft Auto 6-fotoutställning dök upp på världsturné under 2027.

"Årets bästa kameraapp"

Grand Theft Auto VI – Photo Mode Settings A quick look at the Photo Mode options in GTA VI. #GTAVI #GTA6 #VirtualPhotography https://t.co/30J728e0rwNovember 18, 2026

Som vissa har påpekat på X kan Rockstar "av misstag ha lanserat årets bästa kameraapp". Andra spelare tycker dock att det fortfarande finns utrymme för förbättringar i en framtida uppdatering av "Photo Studio".

Som IGN har påpekat går det exempelvis ännu inte att ändra ansiktsuttrycken hos karaktärer som Jason och Lucia eller justera deras poser. Man skulle kunna säga att "Photo Studio" därmed påminner mer om riktig fotografering, där en del av tjusningen ligger i att fånga ögonblick som inte går att återskapa. Samtidigt skulle det vara ett trevligt tillskott och kanske inte särskilt osannolikt med tanke på att det redan går att justera ett fordons strålkastare, blinkers och mycket annat i efterhand.

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Tills vidare erbjuder "Photo Studio" i GTA 6 gott om möjligheter för virtuella fotografer och kan mycket väl komma att räknas till de bästa fotolägena i spel, tillsammans med Cyberpunk 2077 och Ghost of Tsushima.

Videon ovan visar en stor del av möjligheterna och det finns dessutom 17 olika filter samt en vinjetteringsinställning som diskret leder betraktarens blick mot motivet. Eftersom GTA 6 är en simulering som bygger på verklighetens fysik gäller alla traditionella fotograferingsregler – så det här är ett utmärkt tillfälle att fräscha upp kunskaperna om exempelvis bra bildkomposition.

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