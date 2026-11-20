Glöm uppdragen: GTA 6-spelarna har blivit besatta av fotoläget
Fotoläget "Photo Studio" erbjuder ljussättning, filter och redigeringsmöjligheter i en sådan omfattning att vissa spelare kallar GTA 6 för en simulator för filmfotografer.
- GTA 6-spelare har upptäckt spelets imponerande "Photo Studio"
- Fotoläget erbjuder mängder av redigeringsmöjligheter
- Vissa kallar det en "simulator för filmfotografer"
TechRadars recension av GTA 6 beskriver spelet som "grafiskt vackert och iögonfallande" – och några av de första spelarna är så imponerade av grafiken att de tillbringar mer tid i spelets fotoläge än med själva uppdragen.
Du hittar fotoläget "Photo Studio" i GTA 6 genom att pausa spelet och trycka på fyrkantsknappen på PS5 eller X-knappen på Xbox. Som fotograf är jag mållös över alla tekniska inställningar och redigeringsmöjligheter – och jag är uppenbarligen inte ensam.
Filmskaparen Patrick Tomasso har exempelvis kallat GTA 6 för en "simulator för filmfotografer" och har använt de anpassningsbara verktygen för ljussättning och redigering för att skapa de stämningsfulla neo-noir-bilderna nedan.
Den här typen av bilder är möjliga eftersom spelets fotoläge går långt utöver grundläggande funktioner som bildförhållande, kontroll över skärpedjup, exponeringsjustering och filmkorn.
Under avsnittet "Lighting" kan du lägga till olika lager (eller platser) som du använder för att forma ljuset i scenen. Du kan flytta runt ljuskällorna och justera deras storlek, intensitet och spridningsvinkel. Det är en hel fotografisk värld i sig och jag skulle inte bli förvånad om en riktig Grand Theft Auto 6-fotoutställning dök upp på världsturné under 2027.
"Årets bästa kameraapp"
Som vissa har påpekat på X kan Rockstar "av misstag ha lanserat årets bästa kameraapp". Andra spelare tycker dock att det fortfarande finns utrymme för förbättringar i en framtida uppdatering av "Photo Studio".
Som IGN har påpekat går det exempelvis ännu inte att ändra ansiktsuttrycken hos karaktärer som Jason och Lucia eller justera deras poser. Man skulle kunna säga att "Photo Studio" därmed påminner mer om riktig fotografering, där en del av tjusningen ligger i att fånga ögonblick som inte går att återskapa. Samtidigt skulle det vara ett trevligt tillskott och kanske inte särskilt osannolikt med tanke på att det redan går att justera ett fordons strålkastare, blinkers och mycket annat i efterhand.
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Tills vidare erbjuder "Photo Studio" i GTA 6 gott om möjligheter för virtuella fotografer och kan mycket väl komma att räknas till de bästa fotolägena i spel, tillsammans med Cyberpunk 2077 och Ghost of Tsushima.
Videon ovan visar en stor del av möjligheterna och det finns dessutom 17 olika filter samt en vinjetteringsinställning som diskret leder betraktarens blick mot motivet. Eftersom GTA 6 är en simulering som bygger på verklighetens fysik gäller alla traditionella fotograferingsregler – så det här är ett utmärkt tillfälle att fräscha upp kunskaperna om exempelvis bra bildkomposition.
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Mark is TechRadar's Senior news editor. Having worked in tech journalism for a ludicrous 17 years, Mark is now attempting to break the world record for the number of camera bags hoarded by one person. He was previously Cameras Editor at both TechRadar and Trusted Reviews, Acting editor on Stuff.tv, as well as Features editor and Reviews editor on Stuff magazine. As a freelancer, he's contributed to titles including The Sunday Times, FourFourTwo and Arena. And in a former life, he also won The Daily Telegraph's Young Sportswriter of the Year. But that was before he discovered the strange joys of getting up at 4am for a photo shoot in London's Square Mile.
- Amanda Westberg Chefsredaktör TechRadar Norden