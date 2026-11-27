Om du har spelat GTA 6 eller fortfarande väntar på att få sätta tänderna i spelet, har du kanske funderat på att uppgradera din TV för att kunna uppleva det här otroligt vackra spelet i all sin prakt. Som TechRadars TV-recensent testar jag gaming-TV-apparater på heltid och här nedanför har jag listat tre av mina absoluta favoriter. Eftersom det är Black Friday (idag!) har jag dessutom letat fram de bästa erbjudandena på respektive modell.

Mitt absolut främsta tips är LG C6, som utsågs till årets TV av TechRadar. Den uppfyller alla krav du kan tänkas ha på en TV och tack vare dess fantastiska bildkvalitet och knivskarpa gamingprestanda är den ett utmärkt val för GTA 6.

I listan här nedanför har jag lyft fram några av de bästa TV-apparaterna jag har testat under året, med alternativ i olika storlekar och prisklasser från LG och Sony.

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LG C6

(Image credit: Future)

LG C6 är en fullmatad gaming-TV med fyra HDMI 2.1-portar som stöder 4K i 165 Hz, fullständigt VRR-stöd, ALLM och Dolby Vision för gaming. GTA 6 må bara köras i 30 fps, men efter att själv ha spelat det hemma vet jag att den detaljrika och livliga världen i Vice City kan vara krävande, särskilt under mer actionfyllda sekvenser. Efter att ha använt C6 för spel i 120 fps under mina tester vet jag att den är mer än kapabel att hantera detta.

GTA 6 är ett visuellt mästerverk med extremt verklighetstrogna texturer, intensiva färger och kontrastrika nattscener. C6:s fantastiska OLED-bild hanterar alla dessa områden med lätthet och levererar några av de snyggaste bilder jag har sett inom både film och gaming. Vice City är i trygga händer här.

Xbox Series X-spelare får dessutom dra nytta av Dolby Vision och eftersom C6 stöder tekniken kan du förvänta dig en fantastisk, kontrastrik och detaljrik bild med alla de fördelar Dolby Vision erbjuder. Men oroa dig inte om du äger en PS5 – HDR-bilden på C6 är också otroligt bra.

C6 finns i en rad olika storlekar, från 42 tum för sovrum och mindre rum till 83 tum för den som vill ha den fullständiga upplevelsen. C6 är förmodligen en av marknadens mest prisvärda TV-apparater och det är därför den är min främsta rekommendation.

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Sony Bravia 7 II

(Image credit: Future)

Sony Bravia 7 II visar vilken potential RGB mini-LED har även i mellanklassen. Efter att ha testat den grundligt blev jag riktigt imponerad och den är en av mina favoriter bland årets bästa TV-apparater.

Sonys TV-apparater levererar en otrolig detaljrikedom och som jag redan har nämnt är GTA 6 ungefär så verklighetstroget som ett videospel kan bli. Från de fantastiska landskapen till hårstrån och ärr i karaktärernas ansikten förtjänar det här spelet en TV som verkligen kan återge detaljer – och det är precis vad Bravia 7 II gör. Du kan dessutom förvänta dig svärta och kontrast i OLED-klass, vilket är perfekt för nätterna i Vice City.

Bravia 7 II är utrustad med funktioner märkta ”Perfect for PS5”, däribland automatisk HDR-tonmappning, som gör kontrasten och texturerna ännu tydligare och framhäver ännu fler detaljer i GTA 6.

Bravia 7 II är inte direkt billig för att vara en TV i mellanklassen, men det finns ett par bra erbjudanden just nu och den är definitivt värd investeringen.

LG G6

(Image credit: Future)

Om du vill ha den ultimata GTA 6-upplevelsen erbjuder LG G6 utmärkt ljusstyrka, verklighetstrogna detaljer och texturer, fyllig kontrast och livfulla, intensiva färger. Allt detta passar perfekt för GTA 6 och kommer att få spelet att se så bra ut som det bara är möjligt.

G6 har fungerat som min referens-TV för allt som rör gaming och film under 2026 – så bra är den. Det som verkligen får den att briljera är dess balanserade och välavvägda bild, som ger dig en genomgående fantastisk upplevelse när du spelar GTA 6. Dessutom har den en superb antireflexbehandling som gör att även mörka scener går att spela i ett ljust rum.

G6 kommer att hantera den livliga världen i GTA 6 med lätthet. Dess otroligt följsamma prestanda innebär att actionfyllda uppdrag och kaos på Vice Citys gator återges på ett kontrollerat sätt. Den färgstarka och kontrastrika spelvärlden kommer dessutom verkligen att sticka ut på G6:s skärm, precis som jag har upplevt med i stort sett varje film och spel jag har testat på den.

G6 är en av de dyrare TV-apparaterna i den här listan, men den är värd att investera i om du har möjlighet och är ute efter den allra bästa OLED-upplevelsen för gaming.

Du sparar %40 LG G6 77" 4K OLED-TV (2026): var 49 990 kr nu 29 990 kr hos netonnet.se LG G6 är inte bara ett komplett paket när det gäller bildkvalitet och gamingprestanda, utan har även en fantastisk antireflexbehandling som fungerar utmärkt i ljusa rum trots den blanka skärmen. Även om den har en rejäl premiumprislapp fick den fem av fem stjärnor i vårt test. Under Black Friday är det ett utmärkt tillfälle att slå till på denna imponerande OLED-flaggskeppsmodell från 2026. Finns även i fler storlekar med liknande rabatter.

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