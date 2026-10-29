Därför är LG C6 OLED årets bästa TV enligt mig – den slår ny teknik från Samsung, Sony och till och med LG

Under ett år då nästa generations RGB mini-LED nådde den breda marknaden och de bästa OLED-modellerna blev mer imponerande än någonsin när det gäller ljusstyrka och flexibilitet, är mitt val av årets TV vid TechRadar Product of the Year Awards 2026 faktiskt mellanklassmodellen LG C6 OLED.

LG C6 är den senaste modellen i LG C-serie och fick full pott med fem stjärnor i mitt test av LG C6. Den levererar allt det som alltid har gjort LG C-serie till några av marknadens bästa TV-apparater, men tar dessutom några viktiga funktioner till en helt ny nivå (mer om det längre ner).

När jag jämförde den med föregångaren, LG C5, blev jag ännu mer imponerad av C6. Den visade återigen upp stora förbättringar jämfört med föregångaren, något som faktiskt inte alltid är fallet med nya TV-modeller. Vid den tidpunkten ansåg jag att C5 var mer prisvärd, men sex månader senare har priset på C6 sjunkit rejält och nu erbjuder den fantastiskt mycket för pengarna.

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Vinsten innebär faktiskt att LG återtar förstaplatsen i kategorin Årets TV för första gången sedan 2022. Samsungs QD-OLED-modell S90C i mellanklassen tog hem titeln 2023, följt av segrar för Samsungs OLED-flaggskepp S95D under 2024 och S95F förra året.

Samsung lanserade visserligen flera riktigt imponerande TV-apparater under 2026, men en av de viktigaste sakerna vi letar efter i år, kanske mer än någonsin tidigare, är prisvärdhet. Här har C6 flera viktiga egenskaper som gör den till det bästa köpet för pengarna.

Precision, ljusstyrka och prestanda

LG C6 (vänster) har en ny och förbättrad processor som ger bättre ljusstyrka och färgåtergivning jämfört med föregångaren LG C5 (höger). (Image credit: Future)

En av de stora uppgraderingarna i LG C6 är processorn. Medan tidigare generationer av C-serien har använt LG Alpha 9 har C6 utrustats med Alpha 11 AI Gen 3, LG mest kraftfulla chip och samma processor som används i flaggskeppsmodellen LG G6. Det innebär snabbare bearbetning för smidigare användning och navigering, samt förbättrade bildfunktioner som 13-bitars bildbehandling för att minska färgbandning och en uppgraderad funktion för att öka ljusstyrkan.

Men leder de här förbättringarna faktiskt till någon märkbar skillnad i praktiken? När jag jämförde C6 med C5 var svaret ett rungande ja. C6 uppmätte en maximal HDR-ljusstyrka på 1 438 nits i Filmmaker Mode med ett testfönster på 10 procent, ett tydligt steg upp från C5-modellens 1 180 nits i samma test. Den nådde dessutom 245 nits i HDR-ljusstyrka över hela skärmen, vilket var 50 nits högre än C5. Det kanske inte låter som särskilt mycket, men för en OLED-TV som måste hantera reflektioner i ljusa rum gör det en tydlig skillnad.

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Vid vanligt TV-tittande märktes förbättringen av HDR-ljusstyrkan allra tydligast i scener med solnedgångar vid horisonten, exempelvis i Wicked och Top Gun: Maverick. Där hade C6 en märkbart högre maximal ljusstyrka, vilket gav mer kraftfulla HDR-högdagrar. Ljusa scener och färger såg också mer effektfulla och engagerande ut på C6, särskilt när stora vita ytor, som snö, fyllde skärmen.

Det som imponerade allra mest på mig var den förbättrade precisionen i färgtemperaturen hos C6 (vänster), som får filmer som The Batman att se ännu bättre ut än på LG C5 (höger). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Det som imponerade allra mest på mig under testerna av C6 var dock precisionen i färgtemperaturen. När jag tittade på C6 och C5 sida vid sida blev det tydligt att C5 hade en grönaktig färgton, något som tidigare har varit ett problem hos OLED-paneler. Det är inget man nödvändigtvis lägger märke till när man tittar på TV:n för sig själv, men det blir tydligt när man jämför med andra avancerade paneler.

Det syntes särskilt tydligt i The Batman, närmare bestämt i scenen efter att Batman har slagits mot ett gäng på en tunnelbaneperrong. När jag tittade på scenen på både C6 och C5 levererade båda utmärkt kontrast med välbalanserade mörka och ljusa toner. Men C6 hade en betydligt mer korrekt färgtemperatur, vilket innebar att väggarnas och perrongens gråtoner faktiskt såg grå ut, medan C5 grönaktiga ton försämrade den verklighetstrogna återgivningen något.

Utöver detta levererade C6 också kraftfullare färger som verkligen stack ut på skärmen, mer korrekta hudtoner och något mer förfinade mörka nyanser än C5. Att titta på Elemental under mina tester av C6 var en riktig höjdpunkt, eftersom filmens röda, lila, rosa och blå nyanser verkligen glänste på skärmen. C5 gjorde också ett fantastiskt jobb med den filmen, men C6 hade helt enkelt det där lilla extra.

Oslagbar prisvärdhet

LG C6 klarar verkligen allt, från fantastisk bildkvalitet till blixtsnabb och exakt spelprestanda – och erbjuder dessutom mer för pengarna än sina närmaste konkurrenter. (Image credit: Disney / Future)

C6 är absolut ingen billig TV, men en sak som C-serien alltid har varit riktigt bra på är att erbjuda mycket för pengarna. Den har en komplett uppsättning spelfunktioner och tillsammans med den snabba och följsamma prestandan är den utan tvekan en av marknadens bästa gaming-TV-apparater. Rörelsehanteringen är dessutom extremt mjuk, vilket passar perfekt för sport, och eftersom den finns i storlekar från 42 till 83 tum fungerar den i nästan alla typer av rum. Det är verkligen en TV som klarar det mesta.

Men med årets C6 hände något extra spännande med de större modellerna på 77 och 83 tum, som båda går under namnet LG C6H: de fick samma Tandem RGB OLED-panel som används i LG G6. Det bästa av allt? Det skedde utan någon prishöjning jämfört med LG C5, som använde en mindre avancerad OLED EX-panel. I de här storlekarna är LG C6 därför i praktiken nästan samma TV som LG G6, men till ett lägre pris.

När en ny TV lanseras finns det alltid en oro för prishöjningar jämfört med föregående modell, både på grund av inflation och de uppgraderingar som tillverkarna lyfter fram. Just i år har dessutom prisökningarna på teknik varit särskilt kännbara.

C6 lanserades däremot till nästan identiska priser som föregångaren och sedan dess har priserna fortsatt att sjunka.

I skrivande stund, flera månader efter lanseringen i april 2026, har 65-tums LG C6 redan sålts för så lite som 20 990 kronor hos svenska återförsäljare, jämfört med ett ordinarie pris på 29 990 kronor. Det innebär en prissänkning på hela 9 000 kronor. Med Black Friday runt hörnet lär det dessutom dyka upp ännu fler möjligheter att köpa den till ett lägre pris.

När jag väger samman den förbättrade prestandan och de nya funktionerna jämfört med föregångaren, de stabila lanseringspriserna, de uppgraderade panelerna i de större storlekarna utan extra kostnad och den fantastiska prisvärdheten, är C6 det självklara valet som årets TV för mig. Visst finns det ännu mer imponerande TV-apparater om pengar inte spelar någon roll, men under 2026 spelar priset verkligen stor roll – och ingen annan TV lyckas uppfylla alla krav, inklusive prisvärdhet, på ett lika imponerande sätt.

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