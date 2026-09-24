Jag testade LG:s senaste OLED-TV-apparater sida vid sida och det finns en tydlig vinnare

LG:s OLED-TV-apparater hör nästan alltid till de bästa TV-apparater jag testar varje år, och 2026 är inget undantag. Både LG G6 och LG C6 fick högsta betyg – fem av fem stjärnor – i mina recensioner, medan LG B6 belönades med fyra och en halv stjärna och visade sig vara ett fantastiskt prisvärt alternativ.

På pappret har de tre modellerna många gemensamma funktioner, särskilt för gaming. Samtliga fick dessutom höga betyg för bildkvaliteten, men hur står de sig egentligen när man jämför dem sida vid sida i verkliga förhållanden? Jag gjorde samma test förra året med LG G5, LG C5 och LG B5, och då var LG C5 min favorit tack vare den bästa balansen mellan pris och prestanda.

Jag har redan jämfört G6 och B6 tidigare i år, men nu när jag har tillgång till alla tre modellerna samtidigt kunde jag inte låta bli att göra en ordentlig jämförelse. C6 har fått en ny processor – samma Alpha 11 AI Gen 3 som används i G6 – B6 nådde nya höjder när det gäller ljusstyrka i mina tester och G6 levererar ännu mer imponerande färger än sin föregångare. Alla tre har stora skor att fylla, så låt oss se hur de står sig.

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En snabb notering innan vi börjar: Jag använder LG B6E i den här jämförelsen, vilket är en billigare version av LG B6 som jag testade i min recension. Det skiljer lite i pris, men enligt LG är de i grunden samma TV. B6E saknar vissa AI-baserade bildförbättringar och har en enklare baksida, men erbjuder fortfarande viktiga funktioner som Dolby Vision och samma gamingfunktioner.

Färger

Alla tre TV-apparaterna har utmärkta färger, som visas här i The Super Mario Galaxy Movie, men G6 har störst effekt på grund av sin ljusstyrka, tätt följt av C6. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future)

De bästa OLED-TV-apparaterna levererar vanligtvis fylliga och livfulla färger som ger bilden ett ordentligt djup, och det gäller samtliga tre modeller här. När jag tittade på The Super Mario Galaxy Movie återgavs färgerna fantastiskt på alla tre skärmar. Det röda och gröna i Marios och Luigis kläder var både kraftfullt och naturtroget, och i just den här scenen var skillnaderna små.

Varje gång Lumas dök upp på skärmen bjöds jag på färger med ordentligt tryck i samtliga TV-apparater, men det var också här skillnaderna började bli tydliga. Alla tre bjöd på härlig färgmättnad, men G6 levererade de rikaste och mest intensiva färgerna tack vare sin högre toppljusstyrka – mer om det längre fram. Jag blev däremot förvånad över hur nära C6 låg. Lumas hade samma färgdjup och samma lyster – ordvitsen är avsiktlig – på båda modellerna.

Medan G6 (vänster) har de mest slående färgerna, kan dess ljusstyrka bli för hög, vilket syns i gräset här på Speed ​​Racer. C6 ser mest exakt ut. (Image credit: Warner Bros. / Future)

När jag bytte till den färgsprakande Speed Racer fortsatte alla tre TV-apparater att återge de kraftigt mättade färgerna på ett imponerande sätt. Familjen Racers orange- och blåmålade hus riktigt exploderar av färg, och även här ger G6:s högre ljusstyrka färgerna lite extra kraft. Kläder, som Speeds blå tröja och Pops Racers röda och orange skjortor, ser livfulla ut med ordentligt tryck.

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Jag märkte dock en sak när jag tittade på Speed Racer. I vissa scener gick G6 nästan lite för långt med färgernas ljusstyrka. De tappade ibland lite av sitt djup och blev nästan för intensiva. C6 lyckades däremot behålla ett bättre färgdjup. Det märktes framför allt i gräsets klara gröna toner och de neonskyltar som syns längs tävlingsbanorna. B6E gjorde också ett mycket bra jobb med filmens skrikiga färgpalett, men nådde inte riktigt samma "wow-känsla" som de två dyrare modellerna.

En grön nyans som påverkar noggrannheten i hudtonerna i den här scenen i Lawrence of Arabia är märkbar på G6 (vänster) och B6E (höger), medan de ser mer naturtrogna ut på C6 (mitten). (Image credit: Sony Pictures Entertainment / Future)

När det gäller färgprecision presterade alla tre TV-apparater bra, men jag noterade att både G6 och B6E uppvisade en svag grön ton – ett fenomen som vissa LG OLED-modeller har haft tidigare. C6 visade däremot i princip inga spår av detta.

Den gröna tonen syntes tydligast i hudtoner. I inledningen av Lawrence of Arabia, när en reporter intervjuar människor utanför Lawrences begravning, fick personernas hud en grön- eller gulaktig ton på G6 och B6E, vilket inte såg naturligt ut. C6 återgav betydligt mer realistiska hudtoner. Samma sak märktes i Speed Racer, framför allt hos flera av kommentatorerna.

Kontrast och tittande i mörka rum

Image 1 of 2 Alla tre TV-apparaterna har stark kontrast, vilket visas här i The Batman, där ljuset från maskinerna balanserar med den mörka omgivningen. (Image credit: Warner Bros. / Future) Återigen visar alla tre TV-apparater stark kontrast, men C6 (mitten) verkar vara mest exakt, utan tecken på grön nyans. (Image credit: Warner Bros. / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Alla tre TV-apparater levererar imponerande kontrast, men hur stor skillnaden är varierar beroende på scen.

När jag tittade på The Batman i både mörka och upplysta rum erbjöd samtliga modeller en mycket fin balans mellan ljusa och mörka partier. I scenen där Bruce befinner sig i Batcave tidigt i filmen skapade lamporna kraftfulla HDR-högdagrar som kontrasterade snyggt mot de mörka omgivningarna.

G6:s högre ljusstyrka gjorde att ljuskällorna fick större genomslag och skapade en upplevt starkare kontrast än hos de andra modellerna, men C6 var inte långt efter.

Alla tre TV-apparater återgav djupa svärtor och naturliga mörka nyanser. I tunnelbanescenen, där Batman står på perrongen efter slagsmålet, lade jag däremot återigen märke till den gröna tonen på G6 och B6E.

På G6 lyckades jag minska problemet genom att sänka kontrasten från 100 till 95 i bildinställningarna. På B6E hittade jag däremot ingen motsvarande lösning. C6 såg korrekt ut redan med standardinställningarna och återgav perrongens grå färg på ett betydligt mer naturtroget sätt.

Alla tre TV-apparaterna har utmärkt skuggdetaljering, men G6 (vänster) har den extra ljusstyrkan för att skapa större skuggdetaljering. C6 är nära, medan B6E visar lite black crush. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Alla tre TV-apparater återgav fina detaljer i skuggor och övertygande mörka partier, men jag noterade att både C6 och B6E ibland kunde drabbas av så kallad black crush, där detaljer i de allra mörkaste områdena går förlorade.

G6 lyckades bevara fler detaljer i mörka partier, exempelvis vecken i Gordons rock och strukturen i Batmans rustning. Sammantaget hade den den bästa balansen mellan kontrast och skuggdetaljer.

Även om det finns tydliga skillnader mellan modellerna står en sak klar: samtliga tre levererar utmärkt kontrast – och det är fortfarande en av OLED-teknikens allra största styrkor.

Ljusstyrka och tittande i ljusa rum

I scener med mycket vitt och snö har G6 (vänster) fördelen tack vare sin starkare ljusstyrka. (Image credit: Future)

När jag ställde de här TV-apparaterna bredvid varandra blev skillnaderna i ljusstyrka omedelbart tydliga.

I mina mätningar, där samtliga modeller kördes i Filmmaker Mode, nådde LG G6 en maximal HDR-ljusstyrka på 3 004 nits – ett närmast otroligt resultat för en OLED-TV. LG C6 landade på 1 427 nits, medan LG B6E nådde 808 nits. Samtliga modeller är dessutom ljusstarkare än sina föregångare. G5 nådde 2 268 nits, C5 1 180 nits och B5 668 nits, vilket ger alla tre 2026-modellerna ett tydligt lyft i HDR-prestanda.

Även ljusstyrkan över hela skärmen i HDR har förbättrats. G6 nådde 451 nits, C6 248 nits och B6E 148 nits. För B6E är ökningen jämfört med B5 ganska liten, men C6 förbättras med omkring 50 nits, medan G6 tar ett rejält kliv med ungefär 120 nits.

Hög ljusstyrka över hela skärmen är särskilt viktig i ljusa rum och när man tittar på sport, eftersom stora ytor med samma färg – exempelvis en fotbollsplan – blir betydligt tydligare.

Hur märktes då siffrorna i praktiken?

När jag tittade på snöscener från Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray hade snön betydligt mer lyskraft på G6 än på de andra två modellerna. Med tanke på den stora skillnaden i uppmätt ljusstyrka är det kanske väntat, men under mina tester har den typen av skillnader inte alltid varit lika tydliga.

Det märks även i sekvenser som fyller hela skärmen med ljusa partier. I öppningsscenen, där en snötäckt bergstopp visas mot en ljus himmel, känns det nästan som att G6 lyser av sig själv jämfört med C6 och B6E.

När jag istället tittade på ljusa filmscener blev skillnaderna däremot betydligt mindre.

I den här ökenscenen från Lawrence of Arabia har G6 (vänster) störst effekt, men alla tre TV-apparaterna gör ett mycket bra jobb med att återge den klara vita sanden. (Image credit: Sony Pictures Entertainment / Future)

Den vita Mach 5-bilen och Speeds hjälm i Speed Racer är fortfarande ljusast på G6, men C6 levererar också en mycket stark och livfull bild. Den upplevda skillnaden mellan de två modellerna är faktiskt mindre än vad mätningarna antyder.

Samma sak gäller ökenscenerna i Lawrence of Arabia. Den vita sanden runt brunnen bländar verkligen på G6, men C6 levererar fortfarande kraftfulla HDR-högdagrar med mycket bra tryck. Även B6E gör ett fullt godkänt jobb, även om den inte riktigt kan mäta sig med sina dyrare syskon.

För ljusa rum är G6 (vänster) den bästa modellen, där både C6 (mitten) och B6 (höger) visar tydliga spegelliknande reflektioner. (Image credit: Future)

I mer färgstarka filmer, som The Super Mario Galaxy Movie, blir skillnaderna återigen mindre. Lumas, som jag nämnde tidigare, har fortfarande ett härligt visuellt tryck på samtliga tre TV-apparater. Trots G6:s betydligt högre ljusstyrka ser de bara marginellt ljusare ut än på C6 och B6E. Fyrverkerierna glänser också på alla tre modellerna. Visserligen lyser de allra starkast på G6, men skillnaderna är inte särskilt stora.

En sak råder det däremot ingen tvekan om: vilken modell som är bäst för ljusa rum. De flesta OLED-TV-apparater har svårt att hantera starkt omgivningsljus eftersom de använder blanka paneler. Samsungs OLED Glare Free-teknik, som senast användes i Samsung S99H, är mycket effektiv mot reflexer, men ingen av LG:s OLED-modeller använder en matt skärm.

Just därför är G6:s antireflexbehandling så imponerande. Den reducerar spegelliknande reflexer mycket effektivt samtidigt som den bevarar de djupa svärtor som OLED-tekniken är känd för.

Jag blev faktiskt så imponerad av G6:s prestanda i ljusa rum att den blev mitt förstahandsval bland OLED-TV-apparater när jag jämförde den med Samsung S95/S99H.

Det är också här C6 har sin största svaghet. Skärmen är mycket blank, vilket gör att det i princip blir omöjligt att titta på mörka filmer som The Batman i Filmmaker Mode om rummet är ljust.

B6E verkar ha någon form av antireflexbehandling som dämpar spegelliknande reflexer bättre än C6, men den lägre ljusstyrkan begränsar samtidigt prestandan i ljusa miljöer.

För ljusa rum är det därför LG G6 som är den självklara vinnaren.

Vilken ska du köpa?

Alla tre TV-apparater är fantastiska, men C6 (mitten) är det mest prisvärda alternativet enligt mig. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future)

Vilken LG OLED-TV som passar dig bäst handlar i slutändan om hur mycket du vill spendera. Alla tre modeller erbjuder utmärkta funktioner, fantastisk bildkvalitet och är suveräna för gaming. Till och med processorerna levererar i stort sett samma prestanda. Om jag skulle lägga mina egna pengar på en av dem är det dock LG C6 som ger mest för pengarna och därför är mitt förstaval.

En LG C6 på 55 tum – den storlek jag testade – kostar i skrivande stund 23 990 kronor, medan en 55-tums LG G6 kostar 29 990 kronor. C6 har inte bara samma processor som G6, utan levererar också en mer korrekt bild direkt ur kartong, utan den gröna ton som jag såg hos vissa andra modeller. Dessutom är det den modell som tagit det största klivet framåt jämfört med sin föregångare.

LG B6E är samtidigt ett riktigt fynd. 55-tumsmodellen kostar 13 990 kronor, vilket är ett mycket attraktivt pris för en helt ny OLED-TV. Även om B6E är det bästa valet för den prismedvetna köparen når den inte riktigt upp till samma prestanda som C6. Därför är LG C6 utan tvekan mitt förstaval bland LG:s OLED-TV-apparater för 2026.

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