Jag jämförde LG G6 och LG B6 OLED sida vid sida – och nu när jag testat hela sortimentet är jag ännu mer övertygad om att LG C6 är årets stora stjärna

Alla LG:s OLED-TV-apparater för 2026 har nu lanserats och jag har haft möjlighet att testa företagets tre största modeller. Flaggskeppet LG G6 fick fem stjärnor, precis som mellanklassmodellen LG C6. Jag har även testat LG B6 och det är en mycket bra TV, även om den inte är utan sina svagheter, vilket jag noterade i min jämförelse mellan LG B6 och LG B5.

LG:s tre stora OLED-modeller för 2026 lär bli några av årets bästa TV-apparater, men de har alla genomgått intressanta förändringar i sin bildprofil. Jag hade G6 och B6 inne samtidigt för testning och noterade att G6 har blivit mindre grönaktig än sin föregångare, medan B6 har blivit mer grönaktig. Därför ville jag se hur de står sig mot varandra.

Ljusa scener och tittande i ljusa rum

LG G6 (höger) återger vita toner och ljusa dagsscener med större genomslag än LG B6 (vänster) överlag. (Image credit: Future)

G6 uppmätte en maximal HDR-ljusstyrka på 2 475 nits, vilket gör den till den ljusstarkaste OLED-TV jag hittills har mätt. B6 nådde 835 nits maximal HDR-ljusstyrka. Båda resultaten registrerades i respektive TV:s standardinställda Filmmaker Mode. Det innebär att G6 är nästan tre gånger ljusstarkare än B6 när det gäller maximal ljusstyrka.

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Samma mönster syns när man tittar på ljusstyrka över hela skärmen. G6 uppmätte 456 nits HDR-ljusstyrka över hela skärmen, medan B6 nådde 150 nits. Även dessa mätningar gjordes i Filmmaker Mode. Även här är G6 ungefär tre gånger ljusstarkare.

Siffror är en sak, men hur märks det i verklig användning? I scener från Spears & Munsils HDR-testmaterial såg de vita partierna betydligt mer levande ut på G6 jämfört med B6.

En scen med ett antal vindkraftverk i dagsljus verkligen glänste på G6, där den blå himlen och de vita turbinerna drog nytta av den högre ljusstyrkan. B6 såg fortfarande bra ut trots sin betydligt lägre ljusstyrka, men saknade samma visuella kraft.

Den här trenden fortsatte även i filmscener. I slutet av "Wizard & I"-scenen från Wicked, när Elphaba springer genom ett vetefält mot kanten av en vit klippa, visade G6 upp betydligt mer slagkraftig ljusstyrka, särskilt i höjdpunkter som klippan. Det gula vetet såg också mer korrekt ut när det badade i starkt solljus.

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Även här levererar G6 (höger) mer kraft i ljusa partier jämfört med B6, något som syns i de vita klipporna från Wicked. (Image credit: Universal Pictures / Future)

I vissa ljusa scener visade dock B6 att den kunde hänga med G6. I en scen med en stadssiluett i skymningen, där en stor blå himmel blandades med rosa och orange nyanser, låg den upplevda ljusstyrkan på B6 betydligt närmare G6, särskilt i de färgstarka höjdpunkterna.

B6 visade också god ljusstyrka i en ökenscen från Lawrence of Arabia. Den ljusa sanden såg på vissa ställen faktiskt ljusare ut än på G6, men TV:n visade samtidigt tecken på clipping, där den hade svårt att bevara detaljer i de ljusaste partierna. G6 återgav samma scen på ett mer naturligt sätt.

G6 (höger) är betydligt bättre på att hantera reflektioner i ljusa rum jämfört med B6 (vänster), vilket gör att mörka partier förblir svarta. (Image credit: Future)

TV-apparater är vanligtvis väldigt känsliga för reflektioner tack vare sina blanka skärmar och det var länge bara Samsungs främsta OLED-modeller, som Samsung S95F, som verkligen hanterade reflektioner väl – tills LG G6 dök upp.

G6 använder ett antireflexlager som är så effektivt att när jag jämförde den med S95F föredrog jag faktiskt G6 för tittande i ljusa rum. (Vi kommer att testa Samsungs nya flaggskeppsmodell inom kort för att se om den återtar ledningen.)

B6 har en reflekterande skärm även med OLED-mått mätt och det är en av mina största invändningar mot modellen. När dessa två TV-apparater står sida vid sida har G6 en enorm fördel som motsvarar dess högre pris.

G6 gör dessutom ett utmärkt jobb även med bilder som innehåller stora mörka partier och visar endast minimala reflektioner. B6 klarar inte riktigt sådana scener lika bra i ljusare tittarmiljöer.

Mörkare scener och kontrast

Både B6 (vänster) och G6 (höger) har stark kontrast, men även om B6 kan se ljusare ut runt takbelysningen är G6 mer korrekt. (Image credit: 20th Century Studios / Future)

Därefter gick jag över till mörkare scener och tittande i mörkare miljöer. Båda TV-apparaterna visade upp stark kontrast, men även här hjälpte G6:s högre maximala ljusstyrka till att skapa en mer imponerande upplevd kontrast.

När jag tittade på The Batman i Dolby Vision Filmmaker Mode, under scenen där Bruce arbetar i Batcave och pratar med Alfred, framstod takbelysningen och de elektroniska enheterna på Bruce skrivbord som betydligt mer slagkraftiga på G6 jämfört med B6.

Även om B6 ibland kunde uppfattas som ljusare visade den emellanåt samma tecken på clipping som jag såg i Lawrence of Arabia. G6 visade dessutom djupare och rikare mörka toner i de skuggiga delarna av Batcave. Det gav G6 en starkare upplevd kontrast och mer nyansrikedom genom hela scenen, vilket gjorde tittarupplevelsen mer tillfredsställande.

Båda TV-apparaterna återgav skuggdetaljer väl och de flesta objekt i mörka områden förblev synliga. G6 visade ibland tendenser till black crush jämfört med B6, men samtidigt kunde B6:s mörka toner stundtals upplevas som något upplyfta. Sammantaget kändes G6 mer trogen filmens ursprungliga utseende.

B6 (vänster) visade en tydlig grön ton, särskilt jämfört med G6 (höger), något som var mest framträdande i mörka filmscener som The Batman (på bilden). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Tyvärr visade flera scener i The Batman återigen upp den grönaktiga ton hos B6 som jag noterade i min jämförelse mellan LG B6 och B5. I tunnelbanescenen efter slagsmålet i början av filmen fick de mörka väggarna bakom Batman en grön ton på B6, medan de på G6 hade en svalare blågrå färg.

G6 låg betydligt närmare det jag har sett på andra TV-apparater och såg mer korrekt ut i förhållande till filmen.

När jag bytte till Alien: Romulus, en ljusare film (men fortfarande med hög kontrast) än The Batman, visade båda TV-apparaterna upp välbalanserad kontrast mellan rymdens mörka toner och de starkt lysande vita stjärnorna. Även här hade G6 en fördel tack vare sin högre maximala ljusstyrka, men B6 såg fortfarande mycket bra ut.

Färger

Image 1 of 2 De rosa blommorna i trädet från Wicked är mer livfulla på G6 (höger), men ser fortfarande korrekta ut på B6 (vänster). (Image credit: Universal Pictures / Future ) Båda TV-apparaterna visar upp ett utmärkt färgdjup och återger de röda mantlarna i Ben-Hur på ett övertygande sätt. (Image credit: Sony Pictures / Future )

Färgåtergivningen varierade återigen från film till film. I vissa fall levererade G6 betydligt starkare och rikare färger än B6, medan skillnaden i andra scener var betydligt mindre.

I Ben-Hur såg de romerska soldaternas intensivt röda mantlar fantastiska ut på båda TV-apparaterna och även om G6 hade något större färgdjup gjorde B6 ett utmärkt jobb på egen hand. Detsamma gällde soldaternas gyllene rustningar, som också hade fin lyster på båda modellerna.

När jag bytte till The Mask gjorde båda TV-apparaterna ett utmärkt jobb med att återge den skrikgula färgen på Masks kostym. Den såg visserligen något mer intensiv ut på G6, men B6 var fortfarande mycket färgstark. Det fanns även andra detaljer genom filmen, exempelvis de röda kuddarna i Stanleys rum, som stack ut lite mer på G6, men skillnaden var inte särskilt dramatisk.

Det fanns dock vissa scener där G6:s färgåtergivning verkligen stod ut. I "Wizard & I"-scenen från Wicked hade de gula stenväggarna på skolan mer intensitet på G6 samtidigt som de fortfarande såg korrekta ut. På B6 fick de en mörkare och mjukare ton.

De rosa blommorna ovanför Elphabas huvud när hon står under ett träd var också betydligt mer livfulla på G6. Även om man skulle kunna hävda att B6 hade en mer naturlig ton passade G6:s färgåtergivning filmens uttryck bättre.

Både B6 (vänster) och G6 (höger) visade tecken på color banding i Dolby Vision, men det var mer framträdande på G6. (Image credit: 20th Century Studios / Future)

Slutligen genomförde jag ett snabbt test av color banding med hjälp av en scen från The Green Knight där ett stort rött område fyller skärmen när Gawain simmar genom en mörk sjö.

I Dolby Vision hade jag redan noterat att G6 visade mer banding än LG G5 och även här verkade G6 uppvisa mer banding än B6, något som syntes genom ringformade övergångar i de röda områdena på skärmen. Själva den röda färgen var däremot betydligt rikare på G6.

Bäst värde för pengarna

Båda TV-apparaterna levererar mycket bra prestanda och även om G6 är den bättre modellen är den också betydligt dyrare. (Image credit: Future)

När jag ställde G6 och B6 sida vid sida var det tydligt att G6 levererar bättre bildkvalitet. Den har starkare kontrast, mer slagkraftig ljusstyrka, rikare och mer nyanserade färger samt är betydligt bättre i ljusa rum. Det betyder inte att B6 är dålig – även den levererar mycket bra bildkvalitet överlag. Men när man börjar fundera på vilken modell som ger mest värde för pengarna blir frågan betydligt svårare.

En G6 på 65 tum kostar 39 990 kronor, medan en B6 på 65 tum kostar runt 20 000 kronor. Det är en enorm prisskillnad som blir ännu större om du väljer B6E-modellen. LG har berättat för mig att den billigare modellen endast saknar ett par nischade bildbehandlingsfunktioner och i Sverige kostar en 65-tumsmodell bara runt 17 990 kronor.

Även om G6 erbjuder bättre bildkvalitet och en snabbare processor har båda TV-apparaterna de funktioner man förväntar sig av de bästa gaming-TV-apparaterna, båda använder den utmärkta smart-TV-plattformen webOS 26 och ärligt talat skulle båda må bra av en av de bästa soundbar-högtalarna för att lyfta ljudupplevelsen.

Om du letar efter den mest prisvärda modellen i LG:s OLED-sortiment för 2026 är det C6 (på bilden). (Image credit: Disney / Future)

Mellan dessa två modeller är G6 fortfarande mitt förstahandsval, men den här jämförelsen förstärkte egentligen bara min uppfattning att titeln som LG:s mest prisvärda OLED-TV går till LG C6.

Den placerar sig mitt emellan dessa två modeller och kostar runt 31 000 kronor för en 65-tumsmodell, vilket ger en väldigt attraktiv balans mellan pris och prestanda.

Den erbjuder högre ljusstyrka än sin föregångare, återger bilden mer korrekt och använder nu samma processor som G6, vilket innebär att den får samma nivå av uppskalning och rörelsehantering.

Om du funderar på vilken OLED-TV från LG du ska välja är C6 fortfarande mitt val. Bildkvaliteten ligger tillräckligt nära G6 för att det ska vara värt att spara pengarna, så länge du inte verkligen behöver det avancerade antireflexlagret. Men ärligt talat kommer ingen av dessa TV-apparater att göra dig besviken.