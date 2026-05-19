Jag testade LG B6 och LG B5 sida vid sida – och det blev en röra som mest gav mig en ny uppskattning för LG C6

LG B5 var en av mina favorit-OLED-TV-apparater under 2025. Den levererade detaljerad och kontraststark bildkvalitet och kom dessutom med en komplett uppsättning gamingfunktioner som gjorde den till en av bästa gaming-TV på marknaden. Lanseringspriserna låg kanske lite för nära den mer premiuminriktade syskonmodellen LG C5, men under 2025 sjönk priserna på B5 och den blev ett riktigt prisvärt alternativ – och utan tvekan en av Black Fridays största stjärnor.

Det innebär förstås att efterföljaren LG B6 har stora förväntningar att leva upp till.

Inför lanseringen av B6 har modellen dessutom varit omgiven av en hel del mystik. Vi fick mängder av information om LG G6 och LG C6, som båda fick fem stjärnor i mina respektive recensioner och som ser ut att bli två av 2026 års bästa OLED-TV-apparater – men om LG B6 hörde vi nästan ingenting alls.

Vi spekulerade i att modellen kanske skulle använda den nya OLED SE-panelen, en billigare men ljusstarkare OLED-panel från LG Display som enligt företaget skulle kunna nå upp till 1 000 nits.

Vi såg OLED SE-panelen i praktiken i Panasonics nya OLED-TV Z86C och ljusstyrkan fanns definitivt där.

Nu har B6 faktiskt anlänt till vårt testlabb och jag var tvungen att ställa den bredvid föregångaren för att se hur de stod sig mot varandra… och det visade sig bli mycket märkligare och mer komplicerat än jag någonsin hade väntat mig.

Ett lyft i ljusstyrka… typ

I vissa scener hade B6 (vänster) ett tydligt övertag i ljusstyrka jämfört med B5 (höger). (Image credit: Future)

LG:s B-serie har levererat ungefär samma ljusstyrkenivåer i flera år, trots att modellerna högre upp i sortimentet – C-serien och G-serien – nått allt högre nivåer.

Det verkar dock ha förändrats för B6, åtminstone på ett område. B6 uppmätte en maximal HDR-ljusstyrka på 895 nits i Cinema Home och 835 nits i Filmmaker Mode. Det är ett rejält kliv upp från B5:s toppvärde på 668 nits i HDR (uppmätt i Cinema-läget).

Det syntes även skillnader i helskärmsljusstyrka, både i SDR och HDR. B6 var ungefär 20 nits ljusare i Cinema Home jämfört med B5 i både SDR och HDR – det är ingen enorm skillnad, men varje förbättring är välkommen.

Hur märktes det i praktiken? I vissa scener var ljusa partier tydligt starkare på B6. När John pratar med hotellreceptionisten i Dark City visade skrivbordslampan tydligt upp B6:s starkare högdagrar, eftersom den såg mer kraftfull ut och skapade bättre upplevd kontrast.

B5 levererade fortfarande stark kontrast med möjligen djupare svärta, men B6 hade ett övertag i ljusstyrka som gav en mer slagkraftig total kontrast.

B6 (vänster) var märkbart ljusare än B5 (höger) när det gällde den vita ökensanden i Lawrence of Arabia, men något kändes fel med sandens färg på B6... (Image credit: Sony Pictures / Future)

Jag bytte sedan över till ökenscenerna från Lawrence of Arabia. När Lawrence och hans guide hämtar vatten från en brunn såg den vita sanden runt dem mer kraftfull ut på B6. Även om sanden fortfarande hade bra ljusstyrka på B5 visades B6:s högre toppnivåer tydligt upp.

Men ju längre scenen fortsatte, desto mer märkte jag att den vita sanden i vissa bilder fick en grön ton på B6. I andra bilder kunde den gröna tonen istället dyka upp på B5, men överlag var problemet tydligare på B6.

Grön ton är ibland ett problem med WOLED-paneler och något som diskuterats flitigt online – särskilt kring LG:s OLED-TV-apparater. Jag skrev om det när jag jämförde LG C6 och LG C5 och där blev jag glad över att se att C6 faktiskt hade eliminerat problemet, vilket fick C5 att se betydligt grönare ut i jämförelse. Jag bestämde mig därför för att undersöka om fenomenet var lika tydligt i annat innehåll.

Grön ton

Tyvärr avslöjade den här mörka scenen från The Batman hur illa den gröna tonen faktiskt var på B6 (vänster). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Jag bytte sedan helt typ av scen och valde istället The Batman för att se om den gröna tonen var tydlig även i mörkare scener: oj då, det var den verkligen.

I tunnelbaneslagsmålet, när Batman står över sina besegrade fiender, var den gröna tonen väldigt tydlig på B6. Ljuset som reflekterades från vänster sida av skärmen (från tunnelbaneutgången) fick en grön ton, medan det på B5 låg mycket närmare de korrekta färgtoner jag förväntade mig.

Samma sak gällde i senare scener, där den gröna tonen märktes mot de bruna tegelväggarna i en flygscen över Gotham och när Batman går genom en svagt upplyst korridor.

Jag bestämde mig för att testa några scener med mycket ren vit färg, närmare bestämt snöscener från Spears & Munsil UHD Benchmark Blu-ray, visade i HDR10 och mastrade till 1 000 nits.

Jag blev förvånad över att se att B5:s vita toner såg mer levande och slagkraftiga ut genomgående och levererade högre upplevd ljusstyrka än den nyare B6, trots vad mätningarna ovan visade. Även om jag inte kan bekräfta fysiken bakom det misstänker jag att den gröna tonen på B6 påverkade hur mycket de vita tonerna verkligen “poppade”.

Färger

Även om B6 (vänster) hade problem med den gröna tonen var färgåtergivningen väldigt bra, vilket syns på de starkt rosa blommorna i Wicked. (Image credit: Universal Pictures / Future)

Det var dags att testa några färgstarka scener. I vissa klipp från Spears & Munsil-materialet, som en orange fjäril, visade B6 upp rikare och djupare färger jämfört med B5. En annan scen med en klippvägg och en soluppgång visade att B6 hade en mer exakt färgprofil tillsammans med den där extra ljusstyrkan.

När jag satte på Wizard and I-scenen från Wicked levererade båda TV-apparaterna starka och livfulla färger som såg korrekta ut. De rosa blommorna ovanför Elphabas huvud popade fint på båda skärmarna, medan den gröna tonen i Elphabas hud också såg korrekt ut på båda TV-apparaterna.

De gula stenarna i väggarna och pelarna såg ljusare ut på B6 och fick en mörkare ton på B5. När jag tittade närmare låg B5 faktiskt på gränsen till att få den där gröna tonen, men den var inte lika tydlig.

Det här gällde även andra scener genom Wicked, där både B6 och B5 gjorde ett fantastiskt jobb med Glindas rosa rum och klänningar, samtidigt som de återgav den djupa smaragdgröna och guldfärgade tonen på tåget när det anländer till Emerald City på ett trovärdigt sätt. Ibland visade B5 spår av en grön ton, andra gånger gjorde B6 det.

En ytterligare detalj jag upptäckte var att B6:s uppmätta HDR-färgomfång i både BT.2020- och DCI-P3-färgrymder faktiskt hade minskat jämfört med B5. Den uppmätte 72,5 % av BT.2020 och 97,4 % av DCI-P3, medan B5 uppmätte 74,85 % respektive 99,5 %.

Även om B6:s DCI-P3-resultat fortfarande ligger över gränsen på 95 % som vi verkligen vill se, var det ändå märkligt att siffrorna hade sjunkit och det kan möjligen hänga ihop med att färgerna ibland upplevdes inkonsekventa.

Kolla in de fullständiga mätningarna för B6, B5 och C6 nedan. En snabb notering: jag använde Movie-läget för B5:s HDR-ljusstyrka när jag testade den i fjol, men jag använder Filmmaker Mode för både B6 och C6.

En ny uppskattning

Jag har fått en ännu större uppskattning för LG C6 (på bilden) efter den här jämförelsen. (Image credit: Future)

Överlag tycker jag att den här jämförelsen är frustrerande, men samtidigt upplysande. Sedda var för sig är det här två väldigt bra TV-apparater, men det är svårt att ignorera problemen jag upptäckt efter att ha sett dem sida vid sida.

Den gröna tonen på B6-exemplaret jag har testat var oroande och även om det är möjligt att jag bara hade otur och fick en panel som var extra känslig för problemet skulle det i så fall väcka frågor kring panelernas kvalitetskontroll och jämnhet, vilket vore ett problem i sig. Jag kontaktade LG om det jag såg, men företaget ville inte kommentera saken utan att en representant först fått se skärmarna i verkligheten.

Det är fortfarande inte bekräftat om B6 använder den nya OLED SE-panelen, men ökningen i ljusstyrka får mig att tro att det är sannolikt. Kanske handlar det om barnsjukdomar hos en ny panel, men jag kan inte säga det säkert.

Om jag var tvungen att rekommendera en av de här TV-apparaterna skulle jag välja B5. Den var inte bara den mest konsekventa av de två totalt sett, utan är också betydligt billigare.

Men framför allt är min största slutsats en nyfunnen uppskattning för hur bra LG C6 faktiskt är. Den har inte bara en ny processor som verkar ha löst problemet med grön ton, utan är också betydligt ljusstarkare med bättre detaljnivå och kontrast, vilket gör att den förtjänar varenda en av sina fem stjärnor. Även om den är dyrare, tycker jag att den är värd investeringen tack vare förbättringarna.

Eftersom lagersaldot för fjolårets LG OLED-modeller verkar minska snabbt hos flera återförsäljare misstänker jag att C6 kommer bli LG:s stora OLED-modell under 2026 och just nu känner jag att jag kommer rekommendera OLED-köpare att lägga de extra pengarna på att uppgradera till den.