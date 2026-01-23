LG har visat upp en billigare och ljusstarkare OLED-TV-panel som kommer i år

Efterföljarna till LG:s och Samsungs budgetmodeller av OLED-TV-apparater från 2025 (på bilden) kan bli mycket mer imponerande än väntat…

LG Display har visat upp skärmar som kallas ”OLED SE” – billigare men ljusstarkare paneler för budget-TV-apparater

120 Hz uppdateringsfrekvens och upp till 1 000 nits toppljusstyrka

Kommer 2026 från ”stora kunder”

När det gäller de bästa TV-apparaterna känner vi igen mönstret: OLED hyllas för sin premiumbildkvalitet medan mini-LED är ljusstarkare och billigare. Men LG Display kan skaka om detta med en ny typ av OLED-panel som kallas OLED SE.

OLED SE är framtagen för instegs-TV-apparater och även om specifikationerna inte ens är i närheten av Primary Tandem OLED-panelerna i LG G5 kan den bli en riktig game changer för prisvärda OLED-modeller som LG B5.

Precis som panelen i B5 har OLED SE en uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Skillnaden är att den uppges leverera upp till 1 000 nits i ljusstyrka, vilket är betydligt mer än de 668 nits vi mätte på B5.

Här bör vi dock nämna att LG Display tidigare hävdade att Primary RGB Tandem-panelen i LG G5 kan nå 4 000 nits, medan vi i våra tester mätte LG G5 till maximalt 2 268 nits. Vi får alltså se om 1 000 nits för OLED SE håller i verkliga tester.

Trots detta kan tekniken göra OLED mer konkurrenskraftigt för prismedvetna TV-köpare som annars hade valt mini-LED tack vare dess höga prestanda per krona.

Hur kan OLED SE sänka kostnaden för OLED?

Som LG Display förklarade i en frågestund på CES 2026: ”SE behåller OLED:s pixel-för-pixel-dimming och dess kärnfördelar, inklusive överlägsen HDR-bildkvalitet, perfekta svärtnivåer och mycket snabba responstider, vilket ger tydligt bättre bildkvalitet än LCD-TV-apparater i samma prisklass.”

Så varför är den billigare? Enligt våra kollegor på What Hi-Fi? har LG Display lyckats sänka priset på OLED SE-panelerna genom att ta bort polarisationsfiltret.

(Image credit: Future / What Hi-Fi?)

Polariseringsfilter minskar reflektioner och blänk men reducerar också mängden ljus som panelen kan avge. Genom att plocka bort det får man alltså både högre ljusstyrka och lägre kostnad. Nackdelen är att TV-apparaten blir mer reflexiv.

TV-tillverkare kan dock hantera detta genom att lägga till ett eget antireflexlager, antingen i form av ett eget polarisationsfilter eller ett matt lager likt det som används i Samsung S95F, vilket vi har fått höra kan vara relativt billigt att applicera.

LG Display levererar inte bara paneler till LG utan även till tillverkare som Sony, Samsung, Panasonic, Hisense och Philips. Företaget säger att OLED SE kommer att levereras till ”stora kunder” under 2026.

LG Display har också berättat för FlatPanelsHD att OLED SE till en början kommer att tillverkas i fem storlekar: 48, 55, 65, 77 och 83 tum.

Dessa storlekar sammanfaller exakt med de fem storlekarna hos LG B5 och är dessutom de mest populära storlekarna i mellan- och premiumsegmentet. Det känns därför som en ganska säker gissning att vi får se OLED SE i LG B6 – även om LG har sagt att vi inte kommer att få höra mer om den modellen förrän till våren.