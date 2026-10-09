Samsung S90H är en riktigt bra OLED-TV som löser ett av LG C6 största problem – därför rekommenderar jag den

OLED-TV-apparater har traditionellt haft svårt att hantera ljusa rum. Även om utvecklingen går framåt bland de dyraste flaggskeppsmodellerna kan TV-apparater i mellanklassen fortfarande ha problem med reflektioner. Men Samsung S90H är ett intressant undantag. Samsungs senaste OLED-TV i mellanklassen har nämligen fått en reflexfri skärm, vilket gör den till ett särskilt lockande alternativ för dig som ofta tittar på TV i dagsljus.

Det finns gott om anledningar att välja en OLED-TV, från perfekt svärta till imponerande kontrast och levande färger. Men om du har stora fönster i vardagsrummet eller ofta tittar på film och serier under dagtid kan reflektioner snabbt förstöra upplevelsen. Det är just det problemet Samsung försöker lösa med S90H.

Samsung S90H finns i sex olika storlekar på den svenska marknaden, från kompakta 42 tum upp till hela 83 tum. Priserna börjar runt 9 999 kronor för 42-tumsmodellen, medan 48-tummaren kostar runt 12 500 kronor. Vill du ha en större TV kostar 55-tumsmodellen 14 999 kronor och 65-tummaren 19 999 kronor. De två största alternativen, på 77 respektive 83 tum, kostar 24 999 och 39 999 kronor. Det gör S90H till ett intressant alternativ i flera prisklasser, särskilt eftersom Samsungs reflexfria Glare Free-teknik inte längre är förbehållen företagets dyraste OLED-TV-apparater.

Perfekt för ljusa rum

(Image credit: Warner Bros / Future)

Även om LG C6 är en av de bästa OLED-TV-apparaterna jag har testat i år finns det en sak som stör mig med den: den reflekterande skärmen.

Reflektioner har länge varit ett problem för OLED-TV-apparater, men Samsungs Glare Free-teknik, som introducerades 2023, gör ett fantastiskt jobb med att eliminera spegelliknande reflektioner i ljusa rum. Fram till nu har tekniken varit reserverad för Samsungs dyrare OLED-modeller i S95-serien.

Samsung S90H, som är företagets OLED-modell i mellanklassen för 2026, har däremot också fått Glare Free-skärmen. Därmed fyller den en lucka på marknaden för dig som vill ha en OLED-TV som fungerar riktigt bra i ljusa rum utan att behöva betala för en flaggskeppsmodell.

Jag har ännu inte genomfört ett fullständigt test av S90H, även om den väntar i vårt testlabb, men jag har fått möjlighet att se den i verkligheten.

Jag fick prova S90H i ett rum med gott om naturligt ljus under en solig morgon, vilket var ett perfekt tillfälle att sätta Glare Free-skärmen på prov. Resultatet var faktiskt bättre än jag hade förväntat mig.

När jag tittade på mörka filmer som The Revenant var upplevelsen förvånansvärt problemfri. S90H lyckades behålla djupa svarta toner samtidigt som den effektivt eliminerade de spegelliknande reflektionerna från de stora balkongfönstren bredvid mig.

Det var särskilt imponerande med tanke på att S90H inte når upp till samma ljusstyrka som flaggskeppsmodellerna S95H och S99H, där den högre ljusstyrkan ger ytterligare fördelar vid TV-tittande i ljusa rum.

Andra styrkor

Utöver sina imponerande egenskaper i dagsljus levererar S90H också kraftfulla HDR-höjdpunkter samt livfulla, intensiva och korrekta färger. Scenen på nattmarknaden i Blade Runner 2049 var ett perfekt exempel på detta och visade samtidigt hur skarpa och verklighetstrogna texturer TV kan återge.

För gamers har S90H dessutom ett funktionsutbud som påminner om de bästa gaming-TV-apparaterna. Den har fyra HDMI 2.1-portar med stöd för 4K i 165 Hz, VRR inklusive FreeSync och G-Sync, HDR10+ Gaming och ALLM. Dessutom finns Samsungs praktiska Gaming Hub, som erbjuder flera alternativ för molnbaserad gaming.

Om du letar efter en OLED-TV i mellanklassen som fungerar riktigt bra i ett ljust vardagsrum är Samsung S90H därför en av de mest intressanta modellerna att överväga. Den kombinerar OLED-teknikens fantastiska bildkvalitet med ett effektivt skydd mot störande reflektioner, samtidigt som du får ett omfattande funktionsutbud för gaming.

För mig är det framför allt Glare Free-skärmen som gör S90H så intressant. Det är en funktion som faktiskt kan göra stor skillnad i vardagen och som ger den en tydlig fördel jämfört med många andra OLED-TV-apparater i samma klass.