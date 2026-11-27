När du är ute efter en ny TV vill du få så mycket som möjligt för pengarna och det är precis vad TCL C7L levererar. Nu när Black Friday är här har denna fantastiska TV blivit ännu mer prisvärd. Du kan just nu klicka hem 55-tumsmodellen för bara 10 083 kronor hos Amazon, vilket innebär att du sparar över 5 000 kronor.

Om du är ute efter en riktigt stor TV finns det dessutom ett fantastiskt erbjudande på 85-tumsmodellen, som kostar 18 990 kronor hos e-ville. Det är ett riktigt lockande pris för en så stor och välutrustad mini-LED-TV.

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C7L är en av de bästa TV-apparaterna vi har testat under 2026. Den levererar utmärkt mini-LED-bildkvalitet med imponerande ljusstyrka, kraftfulla färger och fyllig kontrast samt imponerande gamingprestanda och funktioner. Redan till fullpris är den riktigt prisvärd, men idag är den ett av de bästa Black Friday-erbjudandena på TV-apparater du kan hitta.

Dagens bästa Black Friday-deals på TCL C7L

Du sparar %34 TCL C7L 55": var 15 289 kr nu 10 083 kr hos link.amazon TCL C7L ger dig otroligt mycket för pengarna, med fantastisk bildkvalitet och gamingprestanda till ett riktigt bra pris. Det är en av våra favoriter bland de bästa TV-apparaterna vi har testat under 2026 och nu har 55-tumsmodellen fått en rejäl rabatt på över 5 000 kronor. Ett utmärkt tillfälle att uppgradera din TV.

Du sparar %47 TCL C7L 85": var 35 990 kr nu 18 990 kr hos e-ville.com Vill du ha en riktig bioupplevelse hemma är 85-tumsmodellen av TCL C7L ett fantastiskt alternativ. Här får du imponerande ljusstyrka, djup svärta och riktigt livfulla färger på en enorm skärm. Den är dessutom utmärkt för gaming, med stöd för 4K vid 144 Hz och riktigt låg ingångsfördröjning. Det är redan en av våra favorit-TV-apparater i mellanklassen från 2026 och med Black Friday-rabatten hos e-ville får du ännu mer TV för pengarna.

Otroligt mycket TV för pengarna

(Image credit: Warner Bros / Future)

TCL:s mini-LED-TV-apparater i mellanklassen har blivit allt bättre på senare tid, med förbättrad bildkvalitet för varje år som går. TCL C7L är ytterligare ett steg i rätt riktning och använder nu TCL:s nya Super Quantum Dot (SQD) mini-LED-panel för att leverera sensationell bildkvalitet.

Det som imponerade mest på oss under vårt test av C7L var dess riktigt djupa svärta och fylliga kontrast, med väldigt få tecken på blooming (där ljuset från ljusa objekt mot en mörk bakgrund höjer svartnivåerna och skapar en gloria runt det ljusa objektet) – något som historiskt sett har varit mini-LED-teknikens akilleshäl. Det är dock inget problem för C7L.

C7L har dessutom riktigt livfulla färger som kommer till sin rätt i filmer som Speed Racer och The Super Mario Galaxy Movie, som båda fick ett ordentligt visuellt lyft när vi testade dem på C7L.

Om du är ute efter en gaming-TV är C7L ett bra val även för det. Den har stöd för 4K vid 144 Hz, FreeSync Premium Pro VRR, Dolby Vision-gaming och ALLM samt en uppmätt ingångsfördröjning på 9,8 ms (vi anser att allt under 10 ms är fantastiskt). När vi spelade Battlefield V upplevde vi att C7L hanterade de kaotiska och snabba rörelserna utan problem.