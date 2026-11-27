Black Friday är äntligen här och det är ett utmärkt tillfälle att lägga vantarna på en träningsklocka från Garmin. Det populära märket ligger bakom några av de bästa löparklockorna, smartklockorna och multisportklockorna vi någonsin har testat, men det är ingen hemlighet att framför allt företagets premiummodeller kan vara ganska dyra.

Under årets stora rea har flera återförsäljare sänkt priserna på allt från budgetvänliga modeller i Forerunner-serien till de avancerade äventyrsklockorna i Fenix-serien.

Vårt stora TechRadar-team har tillsammans testat mängder av Garmin-klockor genom åren och vet vilka modeller som är värda pengarna, vilka funktioner som gör störst skillnad och vilka klockor som passar olika typer av användare.

För att göra det enklare för dig att hitta rätt har vi delat upp våra favoritfynd i olika kategorier. Oavsett om du tränar inför ditt första maraton, vill få bättre koll på din vardagshälsa eller behöver en riktigt tålig klocka inför nästa stora äventyr finns det något för dig här.

Garmin Black Friday 2026 – snabblista

Black Friday – bästa erbjudandena på Garmins löparklockor

Du sparar %23 Garmin Forerunner 265S: var 3 882 kr nu 2 990 kr hos netonnet.se Forerunner 265S erbjuder samma omfattande träningsfunktioner som sitt större syskon, men i ett mindre och lättare format som passar utmärkt för smalare handleder. Trots den kompakta konstruktionen får du dessutom något bättre batteritid på upp till 15 dagar i smartklocksläget. Ett utmärkt val för dig som vill ha en avancerad löparklocka som inte känns klumpig på handleden.

Lågt pris Garmin Forerunner 55: 1 190 kr hos Webhallen Är du ny inom löpning behöver du inte spendera flera tusen kronor på din första löparklocka. Forerunner 55 erbjuder GPS, pulsmätning, dagliga träningsförslag och upp till två veckors batteritid. Den saknar en del av de mer avancerade funktionerna hos Garmins dyrare modeller, men täcker de allra flesta grundläggande behov för nybörjare. Ett riktigt prisvärt instegsalternativ.

Lågt pris Garmin Forerunner 970: 6 298 kr hos loplabbet.se Forerunner 970 är ett utmärkt val för seriösa löpare och triatleter som vill ha tillgång till Garmins mest avancerade träningsverktyg. Här får du detaljerade kartor, en ljusstark AMOLED-skärm, safirglas, inbyggd LED-ficklampa och omfattande analyser av din träningsbelastning och återhämtning. Den är dyr, men för dig som verkligen vill fördjupa dig i din löpdata är den ett fantastiskt alternativ.

Black Friday – bästa erbjudandena på Garmins multisport- och äventyrsklockor

Black Friday – bästa erbjudandena på Garmins smartklockor för hälsa och träning

Du sparar %14 Garmin Venu 4: var 4 987 kr nu 4 290 kr hos netonnet.se Venu 4 är en utmärkt allroundklocka som överbryggar gapet mellan en traditionell smartklocka och en avancerad träningsklocka. Du får en färgstark AMOLED-skärm, omfattande hälsospårning, avancerade sömnanalyser, inbyggd LED-ficklampa och upp till 12 dagars batteritid. Det är ett särskilt bra alternativ för dig som vill ha en klocka som fungerar lika bra på kontoret som under ett tufft träningspass.

Du sparar %23 Garmin Venu 3: var 3 899 kr nu 2 990 kr hos netonnet.se Garmin Venu 3 är fortfarande en riktigt bra smartklocka för dig som vill ha en komplett överblick över din hälsa och träning. Den erbjuder en härlig AMOLED-skärm, detaljerad sömnspårning, Garmins praktiska Body Battery-funktion och upp till 14 dagars batteritid. Du kan dessutom hantera samtal direkt från handleden när klockan är ansluten till din telefon. För under 3 000 kronor är den ett mycket prisvärt alternativ till nyare Venu 4.

Du sparar %23 Garmin Venu 3S: var 3 899 kr nu 2 990 kr hos netonnet.se Venu 3S erbjuder samma fina kombination av smarta funktioner, hälsospårning och träningsverktyg som Venu 3, men i ett mer kompakt format på 41 mm. Det gör den till ett utmärkt alternativ för dig med smalare handleder eller för dig som föredrar en lite mer diskret smartklocka. Trots den mindre storleken får du upp till 10 dagars batteritid i smartklocksläget.

Black Friday – bästa erbjudandena på Garmins livsstils- och hybridklockor

Du sparar %25 Garmin Lily 2: var 2 387 kr nu 1 799 kr hos power.se Garmin Lily 2 är ett härligt alternativ för dig som inte gillar utseendet hos traditionella träningsklockor. Den lilla och eleganta klockan har en diskret skärm som döljs bakom ett dekorativt mönster när den inte används. Du får bland annat pulsmätning, sömnspårning, stressmätning, Body Battery och flera olika träningslägen. Med halva priset bortskalat är det ett av de bästa Garmin-fynden under årets Black Friday.

Du sparar %25 Garmin Vivomove Trend: var 2 387 kr nu 1 799 kr hos power.se Garmin Vivomove Trend kombinerar det klassiska utseendet hos en analog armbandsklocka med moderna smartklocksfunktioner. Bakom de fysiska visarna döljer sig en pekskärm där du kan läsa notiser, kontrollera din hälsodata och hålla koll på dina aktiviteter. Den har dessutom stöd för Garmin Pay och trådlös Qi-laddning. Ett utmärkt val för dig som vill dra nytta av smart teknik utan att kompromissa med en traditionell klockdesign.

Black Friday – bästa erbjudandet på Garmin-klockor för barn

Du sparar %30 Garmin Bounce 2: var 2 698 kr nu 1 890 kr hos netonnet.se Garmin Bounce 2 är en smartklocka utvecklad specifikt för barn och ett intressant alternativ för föräldrar som vill vänta lite med att ge sina barn en egen telefon. Den har en färgstark AMOLED-skärm, GPS-spårning, aktivitetsmätning och stöd för LTE-anslutning. Med ett kompatibelt abonnemang kan föräldrar hålla kontakten med sina barn och se var de befinner sig via Garmin Jr.-appen. En både rolig och praktisk julklapp.

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