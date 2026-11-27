Black Friday hos Garmin – här är våra 15 bästa fynd på träningsklockor
Stora rabatter på allt från prisvärda löparklockor till avancerade multisportklockor.
Black Friday är äntligen här och det är ett utmärkt tillfälle att lägga vantarna på en träningsklocka från Garmin. Det populära märket ligger bakom några av de bästa löparklockorna, smartklockorna och multisportklockorna vi någonsin har testat, men det är ingen hemlighet att framför allt företagets premiummodeller kan vara ganska dyra.
Under årets stora rea har flera återförsäljare sänkt priserna på allt från budgetvänliga modeller i Forerunner-serien till de avancerade äventyrsklockorna i Fenix-serien.
Vårt stora TechRadar-team har tillsammans testat mängder av Garmin-klockor genom åren och vet vilka modeller som är värda pengarna, vilka funktioner som gör störst skillnad och vilka klockor som passar olika typer av användare.
För att göra det enklare för dig att hitta rätt har vi delat upp våra favoritfynd i olika kategorier. Oavsett om du tränar inför ditt första maraton, vill få bättre koll på din vardagshälsa eller behöver en riktigt tålig klocka inför nästa stora äventyr finns det något för dig här.
Garmin Black Friday 2026 – snabblista
- Löparklockor
Garmin Forerunner 265:
3 882 krnu 2 990 kr hos NetOnNet
Garmin Forerunner 265S:
3 882 krnu 2 990 kr hos NetOnNet
Garmin Forerunner 55: från 1 190 kr hos Webhallen
Garmin Forerunner 970: från 6 298 kr hos Löplabbet
- Multisport- och äventyrsklockor
Garmin Fenix 8 (43 mm):
7 797 krnu 5 590 kr hos Power
Garmin Fenix 8 (47 mm):
7 987 krnu 5 590 kr hos NetOnNet
Garmin Fenix 8 (51 mm):
8 798 krnu 6 490 kr hos NetOnNet
Garmin Fenix 8 Pro (47 mm):
10 487 krnu 7 499 kr hos Power
- Smartklockor för hälsa och träning
Garmin Venu X1:
6 190 krnu 4 790 kr hos Elgiganten
Garmin Venu 4:
4 987 krnu 4 290 kr hos NetOnNet
Garmin Venu 3:
3 899 krnu 2 990 kr hos NetOnNet
Garmin Venu 3S:
3 899 krnu 2 990 kr hos NetOnNet
- Livsstils- och hybridklockor
Garmin Lily 2:
3 399 krnu 1 699 kr hos Power
Garmin Vivomove Trend:
2 387 krnu 1 799 kr hos Power
- Smartklockor för barn
Garmin Bounce 2:
2 698 krnu 1 890 kr hos NetOnNet
Black Friday – bästa erbjudandena på Garmins löparklockor
Garmin Forerunner 265 är en fantastisk löparklocka för såväl ambitiösa motionärer som mer erfarna löpare. Den kombinerar en färgstark AMOLED-skärm med utmärkt GPS-spårning, avancerade träningsanalyser, träningsberedskap och personliga återhämtningsrekommendationer. Du får dessutom upp till 13 dagars batteritid i smartklocksläget. För under 3 000 kronor är det här ett riktigt bra köp.
Forerunner 265S erbjuder samma omfattande träningsfunktioner som sitt större syskon, men i ett mindre och lättare format som passar utmärkt för smalare handleder. Trots den kompakta konstruktionen får du dessutom något bättre batteritid på upp till 15 dagar i smartklocksläget. Ett utmärkt val för dig som vill ha en avancerad löparklocka som inte känns klumpig på handleden.
Är du ny inom löpning behöver du inte spendera flera tusen kronor på din första löparklocka. Forerunner 55 erbjuder GPS, pulsmätning, dagliga träningsförslag och upp till två veckors batteritid. Den saknar en del av de mer avancerade funktionerna hos Garmins dyrare modeller, men täcker de allra flesta grundläggande behov för nybörjare. Ett riktigt prisvärt instegsalternativ.
Forerunner 970 är ett utmärkt val för seriösa löpare och triatleter som vill ha tillgång till Garmins mest avancerade träningsverktyg. Här får du detaljerade kartor, en ljusstark AMOLED-skärm, safirglas, inbyggd LED-ficklampa och omfattande analyser av din träningsbelastning och återhämtning. Den är dyr, men för dig som verkligen vill fördjupa dig i din löpdata är den ett fantastiskt alternativ.
Black Friday – bästa erbjudandena på Garmins multisport- och äventyrsklockor
Garmin Fenix 8 är en fantastisk multisportklocka som kombinerar avancerade träningsfunktioner med omfattande navigeringsverktyg, en tålig konstruktion och en läcker AMOLED-skärm. Den mindre 43 mm-modellen är särskilt intressant för dig som vill ha alla de avancerade Fenix-funktionerna utan att behöva bära runt på en enorm klocka. Med över 2 200 kronor i rabatt är det ett av årets mest intressanta Garmin-fynd.
Fenix 8 i storleken 47 mm erbjuder en utmärkt balans mellan skärmstorlek, batteritid och komfort. Du får detaljerade kartor, avancerade träningsanalyser, stöd för mängder av sporter, inbyggd LED-ficklampa och möjlighet att ta emot samtal direkt på klockan via din telefon. Trots att nyare Fenix-modeller har kommit ut på marknaden är det här fortfarande en oerhört kompetent premiumklocka.
Om batteritid står högt upp på din prioriteringslista är den största modellen i Fenix 8-serien väl värd att överväga. Här får du upp till 29 dagars batteritid i smartklocksläget, en stor och härlig AMOLED-skärm samt samma omfattande tränings- och navigeringsfunktioner som hos de mindre modellerna. Ett perfekt alternativ för längre vandringar, ultralopp och andra krävande äventyr.
Fenix 8 Pro tar Garmins avancerade äventyrsklocka ytterligare ett steg framåt med inbyggd satellit- och LTE-anslutning. Med ett kompatibelt abonnemang kan du bland annat skicka meddelanden och använda SOS-funktioner även när du befinner dig långt från civilisationen. Lägg till en fantastisk AMOLED-skärm, safirglas, detaljerade kartor och omfattande träningsfunktioner så har du en riktigt imponerande äventyrsklocka. Med närmare 3 000 kronor i rabatt är den betydligt mer lockande.
Black Friday – bästa erbjudandena på Garmins smartklockor för hälsa och träning
Garmin Venu X1 sticker ut med sin enorma 2-tums AMOLED-skärm och imponerande tunna konstruktion på bara 8 mm. Trots sitt eleganta yttre är det en oerhört kompetent träningsklocka med detaljerade kartor, avancerade träningsanalyser och omfattande hälsospårning. Det är ett fantastiskt alternativ för dig som gillar den stora skärmen hos Apple Watch Ultra, men föredrar Garmins ekosystem och träningsfunktioner.
Venu 4 är en utmärkt allroundklocka som överbryggar gapet mellan en traditionell smartklocka och en avancerad träningsklocka. Du får en färgstark AMOLED-skärm, omfattande hälsospårning, avancerade sömnanalyser, inbyggd LED-ficklampa och upp till 12 dagars batteritid. Det är ett särskilt bra alternativ för dig som vill ha en klocka som fungerar lika bra på kontoret som under ett tufft träningspass.
Garmin Venu 3 är fortfarande en riktigt bra smartklocka för dig som vill ha en komplett överblick över din hälsa och träning. Den erbjuder en härlig AMOLED-skärm, detaljerad sömnspårning, Garmins praktiska Body Battery-funktion och upp till 14 dagars batteritid. Du kan dessutom hantera samtal direkt från handleden när klockan är ansluten till din telefon. För under 3 000 kronor är den ett mycket prisvärt alternativ till nyare Venu 4.
Venu 3S erbjuder samma fina kombination av smarta funktioner, hälsospårning och träningsverktyg som Venu 3, men i ett mer kompakt format på 41 mm. Det gör den till ett utmärkt alternativ för dig med smalare handleder eller för dig som föredrar en lite mer diskret smartklocka. Trots den mindre storleken får du upp till 10 dagars batteritid i smartklocksläget.
Black Friday – bästa erbjudandena på Garmins livsstils- och hybridklockor
Garmin Lily 2 är ett härligt alternativ för dig som inte gillar utseendet hos traditionella träningsklockor. Den lilla och eleganta klockan har en diskret skärm som döljs bakom ett dekorativt mönster när den inte används. Du får bland annat pulsmätning, sömnspårning, stressmätning, Body Battery och flera olika träningslägen. Med halva priset bortskalat är det ett av de bästa Garmin-fynden under årets Black Friday.
Garmin Vivomove Trend kombinerar det klassiska utseendet hos en analog armbandsklocka med moderna smartklocksfunktioner. Bakom de fysiska visarna döljer sig en pekskärm där du kan läsa notiser, kontrollera din hälsodata och hålla koll på dina aktiviteter. Den har dessutom stöd för Garmin Pay och trådlös Qi-laddning. Ett utmärkt val för dig som vill dra nytta av smart teknik utan att kompromissa med en traditionell klockdesign.
Black Friday – bästa erbjudandet på Garmin-klockor för barn
Garmin Bounce 2 är en smartklocka utvecklad specifikt för barn och ett intressant alternativ för föräldrar som vill vänta lite med att ge sina barn en egen telefon. Den har en färgstark AMOLED-skärm, GPS-spårning, aktivitetsmätning och stöd för LTE-anslutning. Med ett kompatibelt abonnemang kan föräldrar hålla kontakten med sina barn och se var de befinner sig via Garmin Jr.-appen. En både rolig och praktisk julklapp.
Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.