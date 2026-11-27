Bästa hörlurs-deals under Black Friday 2026 – stora rabatter på toppmodeller från Apple, Bose, Sony och fler
De här Black Friday-erbjudandena är musik för våra öron.
Black Friday är äntligen här! Vi har hittat några riktigt heta erbjudanden för dig som vill uppgradera din musikupplevelse. Priserna sjunker rejält och just nu är det ett perfekt tillfälle att unna dig själv eller någon du tycker om ett par nya hörlurar.
Vi är här för att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av årets stora reafest och har samlat ett brett urval av hörlurar i olika prisklasser. Oavsett om du är ute efter ett par prisvärda vardagshörlurar eller en påkostad premiummodell med klassledande brusreducering finns det gott om alternativ att hålla utkik efter.
Ett av våra favoritfynd på hittills är utan tvekan Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen), som du just nu kan få för strax under 3 500 kronor hos NetOnNet. Det är en riktigt fin rabatt på ett par premiumhörlurar med utmärkt brusreducering.
Vill du komma undan betydligt billigare? Då är CMF Headphone Pro från Nothing ett riktigt lockande alternativ. Vi gillade redan de här hörlurarna till fullpris, men nu när du kan få dem för bara 790 kronor hos NetOnNet är de ett solklart val för dem med lite mindre budget.
Sonys suveräna WH-1000XM6 har också fått en rejäl prissänkning och kostar nu bara 3 690 kronor hos både Elgiganten och NetOnNet. Även Apple AirPods Max 2 går att klicka hem med en mindre rabatt för dig som föredrar Apples ekosystem.
Bästa hörlurs-deals under Black Friday – snabböversikt
- Bose QuietComfort Ultra (2nd Gen):
5 390 krnu 3 478 kr hos NetOnNet
- Sony WH-1000XM6:
4 889 krnu 3 690 kr hos Elgiganten
- Apple AirPods Max 2:
5 990 krnu 5 590 kr hos NetOnNet
- CMF Headphone Pro:
1 390 krnu 790 kr hos NetOnNet
- Bose QuietComfort:
2 890 krnu 1 964 kr hos NetOnNet
- Sony WH-1000XM4C:
3 290 krnu 1 990 kr hos NetOnNet
- Marshall Monitor III ANC:
3 059 krnu 2 190 kr hos NetOnNet
- JBL Live 770NC:
1 690 krnu 790 kr hos NetOnNet
- Sony WH-CH720N:
1 290 krnu 790 kr hos NetOnNet
- Sony WH-CH730N:
1 490 krnu 990 kr hos NetOnNet
Dagens bästa Black Friday-erbjudanden på hörlurar
Mer än halva priset bort – det här är ett av de mest imponerande erbjudandena i vår lista sett till rabattprocenten. JBL Live 770NC erbjuder ett fylligt och underhållande ljud, aktiv brusreducering, omslutande öronkåpor och upp till 65 timmars batteritid. De är ett utmärkt alternativ för dig som gillar lite extra tryck i musiken och vill ha ett par mångsidiga hörlurar för vardagen. För bara 790 kronor får du väldigt mycket för pengarna.
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Vilket fynd! Vi gillade redan de här hörlurarna till fullpris, men till det här priset är de ett ännu bättre köp. Designen är en fröjd och du får till och med ett hörseltest för att anpassa ljudet efter din hörsel – något som är ovanligt i den här prisklassen. Reglaget för att justera ljudets intensitet kanske inte faller alla i smaken, men den energiska ljudbilden fungerar utmärkt även utan det. Lägg till aktiv brusreducering och upp till 100 timmars batteritid och du har ett fantastiskt budgetalternativ.
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Redan, Sony? Den här uppdaterade versionen av företagets ikoniska WH-1000XM4 presenterades så sent som i september och har redan fått en imponerande rabatt. Hörlurarna kombinerar den omtyckta designen med modernare teknik, aktiv brusreducering, stöd för högupplöst trådlöst ljud och upp till 34 timmars batteritid. Om du gillar tanken på ett par hörlurar ur Sonys populära 1000X-serie men tycker att flaggskeppsmodellen XM6 är lite väl dyr, är de här ett riktigt lockande alternativ.
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Bose är sedan länge ett av de främsta märkena när det gäller aktiv brusreducering och den andra generationens QuietComfort Ultra är ett riktigt lockande premiumalternativ. Här får du utmärkt komfort, omslutande ljud och upp till 30 timmars batteritid. De är särskilt bra för dig som reser mycket eller vill kunna stänga ute omgivningen på kontoret. Med nästan 2 000 kronor i rabatt är det här ett av årets mest intressanta hörlursfynd.
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De här hörlurarna är klassledande av en anledning. Sonys flaggskepp erbjuder bland det bästa det japanska märket har att erbjuda – utmärkt komfort, mjuka öronkåpor, fantastiskt ljud och en aktiv brusreducering som effektivt stänger ute omvärlden. Lägg till upp till 30 timmars batteritid och du har ett par utmärkta hörlurar för såväl långresor som vardagsbruk. Med nästan 1 200 kronor i rabatt är de ett av våra absoluta favoritfynd under årets Black Friday.
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För dig som redan är investerad i Apples ekosystem är AirPods Max 2 ett naturligt premiumalternativ. Här får du en påkostad konstruktion, H2-chip, förbättrad aktiv brusreducering och personanpassat rumsligt ljud, tillsammans med den smidiga integrationen med övriga Apple-enheter. Rabatten är inte lika imponerande som på konkurrenterna från Sony och Bose, men om du redan har bestämt dig för ett par AirPods Max 2 kan du åtminstone spara några hundralappar under Black Friday.
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Om du vill ha Boses utmärkta brusreducering utan att behöva betala för företagets dyraste flaggskeppsmodell är de ursprungliga Bose QuietComfort ett riktigt bra alternativ. De erbjuder en bekväm passform, behagligt ljud och upp till 24 timmars batteritid. Du får dessutom med ett hårt förvaringsfodral, vilket gör dem till ett praktiskt val för resor. För under 2 000 kronor är det här ett lockande köp för dig som prioriterar komfort och effektiv brusreducering.
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Trött på att alla trådlösa premiumhörlurar ser ungefär likadana ut? Marshall Monitor III ANC bjuder på märkets klassiska rockinfluerade design, aktiv brusreducering och en imponerande batteritid på upp till 100 timmar utan brusreducering. De är ett särskilt bra alternativ för dig som vill kunna resa eller lyssna på musik under flera dagar utan att behöva leta efter en laddare. Dessutom är de hopfällbara, vilket gör dem smidiga att packa ner i väskan.
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Du behöver verkligen inte lägga flera tusen kronor på ett par bra brusreducerande hörlurar. Sony WH-CH720N erbjuder en lätt konstruktion, bekväm passform och upp till 35 timmars batteritid med aktiv brusreducering. Visst, du får inte samma premiumkänsla eller lika avancerad brusreducering som i Sonys dyrare 1000X-serie, men för bara 790 kronor är det svårt att klaga. Ett riktigt bra budgetköp för studenter, pendlare och kontorsarbetare.
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Om du har ett par hundralappar extra att spendera är Sonys nyare WH-CH730N också värda att kika närmare på. Här får du aktiv brusreducering, Sonys DSEE-teknik för ljudförbättring och upp till hela 75 timmars batteritid. De är ett intressant alternativ för dig som vill ha ett par mångsidiga trådlösa hörlurar med moderna funktioner och lång batteritid, men som inte vill betala premiumpriser. Att de redan går att få för under tusenlappen gör dem extra lockande.
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Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.