Black Friday är äntligen här! Vi har hittat några riktigt heta erbjudanden för dig som vill uppgradera din musikupplevelse. Priserna sjunker rejält och just nu är det ett perfekt tillfälle att unna dig själv eller någon du tycker om ett par nya hörlurar.

Vi är här för att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av årets stora reafest och har samlat ett brett urval av hörlurar i olika prisklasser. Oavsett om du är ute efter ett par prisvärda vardagshörlurar eller en påkostad premiummodell med klassledande brusreducering finns det gott om alternativ att hålla utkik efter.

Ett av våra favoritfynd på hittills är utan tvekan Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen), som du just nu kan få för strax under 3 500 kronor hos NetOnNet. Det är en riktigt fin rabatt på ett par premiumhörlurar med utmärkt brusreducering.

Vill du komma undan betydligt billigare? Då är CMF Headphone Pro från Nothing ett riktigt lockande alternativ. Vi gillade redan de här hörlurarna till fullpris, men nu när du kan få dem för bara 790 kronor hos NetOnNet är de ett solklart val för dem med lite mindre budget.

Sonys suveräna WH-1000XM6 har också fått en rejäl prissänkning och kostar nu bara 3 690 kronor hos både Elgiganten och NetOnNet. Även Apple AirPods Max 2 går att klicka hem med en mindre rabatt för dig som föredrar Apples ekosystem.

Bästa hörlurs-deals under Black Friday – snabböversikt

Dagens bästa Black Friday-erbjudanden på hörlurar

Superdeal Du sparar %53 JBL Live 770NC: var 1 690 kr nu 790 kr hos netonnet.se Mer än halva priset bort – det här är ett av de mest imponerande erbjudandena i vår lista sett till rabattprocenten. JBL Live 770NC erbjuder ett fylligt och underhållande ljud, aktiv brusreducering, omslutande öronkåpor och upp till 65 timmars batteritid. De är ett utmärkt alternativ för dig som gillar lite extra tryck i musiken och vill ha ett par mångsidiga hörlurar för vardagen. För bara 790 kronor får du väldigt mycket för pengarna. Read more Read less ▼

Superdeal Du sparar %40 Sony WH-1000XM4C: var 3 290 kr nu 1 990 kr hos netonnet.se Redan, Sony? Den här uppdaterade versionen av företagets ikoniska WH-1000XM4 presenterades så sent som i september och har redan fått en imponerande rabatt. Hörlurarna kombinerar den omtyckta designen med modernare teknik, aktiv brusreducering, stöd för högupplöst trådlöst ljud och upp till 34 timmars batteritid. Om du gillar tanken på ett par hörlurar ur Sonys populära 1000X-serie men tycker att flaggskeppsmodellen XM6 är lite väl dyr, är de här ett riktigt lockande alternativ. Read more Read less ▼

Du sparar %28 Marshall Monitor III ANC: var 3 059 kr nu 2 190 kr hos netonnet.se Trött på att alla trådlösa premiumhörlurar ser ungefär likadana ut? Marshall Monitor III ANC bjuder på märkets klassiska rockinfluerade design, aktiv brusreducering och en imponerande batteritid på upp till 100 timmar utan brusreducering. De är ett särskilt bra alternativ för dig som vill kunna resa eller lyssna på musik under flera dagar utan att behöva leta efter en laddare. Dessutom är de hopfällbara, vilket gör dem smidiga att packa ner i väskan. Read more Read less ▼

Du sparar %39 Sony WH-CH720N: var 1 290 kr nu 790 kr hos netonnet.se Du behöver verkligen inte lägga flera tusen kronor på ett par bra brusreducerande hörlurar. Sony WH-CH720N erbjuder en lätt konstruktion, bekväm passform och upp till 35 timmars batteritid med aktiv brusreducering. Visst, du får inte samma premiumkänsla eller lika avancerad brusreducering som i Sonys dyrare 1000X-serie, men för bara 790 kronor är det svårt att klaga. Ett riktigt bra budgetköp för studenter, pendlare och kontorsarbetare. Read more Read less ▼

Du sparar %34 Sony WH-CH730N: var 1 490 kr nu 990 kr hos netonnet.se Om du har ett par hundralappar extra att spendera är Sonys nyare WH-CH730N också värda att kika närmare på. Här får du aktiv brusreducering, Sonys DSEE-teknik för ljudförbättring och upp till hela 75 timmars batteritid. De är ett intressant alternativ för dig som vill ha ett par mångsidiga trådlösa hörlurar med moderna funktioner och lång batteritid, men som inte vill betala premiumpriser. Att de redan går att få för under tusenlappen gör dem extra lockande. Read more Read less ▼

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