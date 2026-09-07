9 bästa hörlurar och earbuds från IFA 2026: pyttesmå AirTag-lurar för nyckelringen, stora Beyerdynamic-hörlurar, ”Noise” med ljud från Bose och mycket mer

IFA är, som du säkert redan vet, en enorm årlig teknikmässa som hålls i Berlin. Det är också här några av de största aktörerna inom ljud och hi-fi visar upp sina senaste bärbara innovationer – och årets upplaga bjuder på ett av de bästa och mest varierade produktutbuden vi har sett hittills.

Här har jag valt ut de bästa hörlurarna och öronsnäckorna som TechRadar fick se under IFA 2026 – och jag kan lova att varenda person i vårt team kom upp i sina 10 000 steg under mässans två första dagar för att kunna sammanställa den här listan. Några av oss jobbade dessutom febrilt hemma på redaktionen.

Ett par av produkterna i den här sammanställningen nominerades till våra IFA 2026 ”Best in Show”-utmärkelser, där totalt 25 produkter valdes ut – och några av dem vann till och med! Du ser den lilla utmärkelsen i bildens övre hörn bredvid respektive produkt.

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Vi har dock en separat artikel om de stora vinnarna. Här fokuserar vi istället på de nya, intressanta och ibland till och med lite 70-talsretro öronsnäckorna – ja, Noise, vi tittar på er – och hörlurarna som fångade vår uppmärksamhet.

I vissa fall har jag länkat vidare till vår mer detaljerade bevakning och våra första intryck av produkterna, eftersom det är svårt att gå in på riktigt djupa detaljer i en sammanställning med så här många produkter.

Redo? Spänn fast säkerhetsbältet, för nu åker vi till Berlin. Willkommen!

Noise Master Buds Open with Sound by Bose

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Hoppades du att IFA skulle bjuda på en mindre känd ljudspecialist som nu samarbetar med Bose för att ta fram ett par öppna öronsnäckor som ser ut att vara hämtade direkt ur den ursprungliga Star Trek-serien från 1960-talet? Klart du gjorde. Det är precis därför vi älskar IFA.

Det du ser här är Noise Master Buds Open från Noise, som faktiskt är ett ledande indiskt varumärke inom uppkopplad livsstil och smart teknik och ibland kallas ”Gonoise”, enligt företagets hemsida. Nu vill företaget dessutom expandera globalt.

Den stora snackisen är förstås att lurarna har utvecklats i samarbete med Bose och använder Sound by Bose-teknik, men personligen tycker jag att den ergonomiska clip-on-designen och det påkostade laddningsfodralet också förtjänar uppmärksamhet.

Noise medgrundare Amit Khatri sade vid lanseringen: ”Master Series skapades som vårt främsta uttryck för premiumljud – där genomtänkt design, exceptionellt ljud och meningsfulla användarupplevelser möts. Responsen på Master Buds, Master Buds 2 och Master Buds Max har varit fantastisk och med Master Buds Open tar vi nu sortimentet vidare till nästa naturliga steg.”

Noise har ännu inte bekräftat något pris eller de fullständiga specifikationerna för Master Buds Open, men uppger att mer information kommer närmare lanseringen, som är planerad till slutet av september 2026. Jag kommer i alla fall att hålla utkik.

Belkin SoundForm Isolate Buds och SoundForm Dot Buds

Alla som är någorlunda intresserade av att hålla sina teknikprylar laddade känner förmodligen till Belkin för företagets powerbanks – och kanske även mobilskal och kablar – men sortimentet börjar bli allt bredare. Nu innehåller det även några potentiella höjdare inom ljud.

Under IFA 2026 presenterade märket två nya och riktigt billiga par öronsnäckor, båda med ANC och prislappar långt under många av konkurrenterna.

SoundForm Isolate Buds, som syns på bilderna ovan, kostar överkomliga 39,99 pund (cirka 520 kronor), medan SoundForm Dot Buds är ännu billigare med ett pris på 29,99 pund (cirka 390 kronor).

Visst, produktnamnen är kanske lite krångliga, men efter en snabb provlyssning i Berlin kan vi konstatera att du får imponerande mycket ljud för pengarna också.

Beyerdynamic Aventho Y

Behöver du verkligen ”hitta ditt varför” när det gäller att njuta av musik? Nej, inte jag heller, men Beyerdynamics nya over-ear-hörlurar är åtminstone väldigt prisvärda om en strikt budget är anledningen till att du överväger dem framför dyrare flaggskeppsmodeller.

Beyerdynamic beskriver dessutom den nya modellen som sina ”mest personliga hörlurar hittills, utformade för att anpassa sig efter hur du lyssnar”. Som man kan förvänta sig 2026 finns aktiv brusreducering på plats, men det är framför allt en specifikation som verkligen fångade min uppmärksamhet: ”mer än 90 timmars batteritid”.

De fyra färgalternativen – Liquid Black, Blue Fusion, Soft Jade och Peach Blush – sticker definitivt ut, men Beyerdynamic är inte direkt främmande för djärv design. Vem kan glömma märkets första true wireless-lurar Free Byrd, formade som gitarrplektrum, eller det charmigt 8-bitarsinspirerade Custom Game-headsetet?

Allt detta för 149,99 dollar (cirka 1 400 kronor)? Jag går igenom dem mer detaljerat i min nyhetsartikel om hörlurarna, men för min del kan de imponerande 90 timmarna batteritid för det priset mycket väl vara mitt ”varför”.

Baseus Bowie MC2 NC

I ett av de större ”Vänta, va?!”-ögonblicken på IFA presenterade Baseus en ny version av sin fortfarande väldigt nya modell av öppna öronsnäckor.

Det känns som att det var igår min kollega recenserade Baseus Bowie MC2, ett par öronsnäckor med cuff-design som syns på bilden ovan och som han konstaterade är bland de bästa öppna earbudsen för den som har en mindre budget.

I själva verket var det nästan tre veckor sedan, men att märket redan är tillbaka med en uppföljare är ändå väldigt ovanligt …

Nu har Baseus alltså presenterat Bowie MC2 NC, som har en stor förändring jämfört med de befintliga öronsnäckorna: brusreducering. (Det listade du säkert ut från namnet, eller hur?)

ANC och en öppen passform – särskilt med en cuff-design – är inte alltid den mest självklara kombinationen. Men vi ser verkligen fram emot att ta reda på om Baseus har lyckats få det att fungera här. Priset är något högre på 99,99 dollar (cirka 950 kronor), jämfört med 79,99 dollar/89,99 pund för modellen utan ANC, men lurarna bygger trots allt vidare på en redan riktigt bra produkt.

JLab JBuds Mini ANC, JBuds Open Sport 2 och JBuds Go Sport ANC

JLab har presenterat flera nya produkter på IFA, men höjdpunkten är faktiskt en modell vi redan kände till – fast som nu dyker upp med en viktig ny funktion. När de pyttesmå JLab JBuds Mini ANC först presenterades i januari provlyssnade vi på dem och gillade verkligen att de är tillräckligt små för att hänga på nyckelringen. De är dessutom billigare än vissa faktiska nyckelringar.

Nu får de prisvärda lurarna officiellt stöd för Apples Hitta-funktion för första gången – något som inte är särskilt lätt att åstadkomma utanför Apples egna AirPods- och Beats-produkter. Det innebär att du kan använda din iPhone för att hitta lurarna om de kommer bort. Eftersom JLab gärna ser att du fäster dem på nyckelringen betyder det i praktiken att fodralet till JBuds kan ersätta din AirTag 2. Allt detta för 42,99 dollar (cirka 450 kronor).

Men de andra två produkterna då? Först har vi JBuds Open Sport 2, ett par nya öppna earbuds med öronkrokar som är en uppdatering av JBuds Open Sport – föga förvånande – och som kommer att kosta 52,99 dollar (cirka 550 kronor).

Sedan har vi JBuds Go Sport ANC, som väntas börja säljas i mitten av september för 42,99 dollar (cirka 450 kronor). Vi går igenom dem mer utförligt i vår nyhetsartikel om lanseringen.

Sedan har vi de nya Jelle-färgerna. Det är en ny serie färgalternativ inspirerade av färger på gelnagellack, som lanseras för huvudnumret JBuds Mini ANC samt JBuds Luxe. De sistnämnda kommer att kosta 84,99 dollar (cirka 850 kronor) i de nya färgerna. Du vet hur de flesta hörlurar brukar vara gjorda i matt, svart plast? De här är glansiga. Alltså, riktigt glansiga.

Philips Fidelio L5

De här stilrena trådlösa hörlurarna från Philips lanseras i oktober 2026 och märket hävdar att de har företagets ”mest intelligenta aktiva brusreducering hittills”.

Du får dessutom specialutvecklade 36 mm-element med keramikbelagda membran och upphängning i vävd silke, LDAC för ljud i högre kvalitet – perfekt för Android-användare – samt Bluetooth 6.0 med den mer energieffektiva LC3-codecen och stöd för Auracast.

Fidelio L5 har även stöd för högupplöst ljud på upp till 96 kHz/24 bit via en trådbunden USB-C-anslutning, upp till 60 timmars batteritid – eller 50 timmar med ANC aktiverat – samt ett system med fem mikrofoner för samtal och brusreducering.

Utbytbara komponenter är ett återkommande tema på årets IFA, inte minst tack vare EU:s regler kring batterier som användare själva ska kunna byta. Philips Fidelio L5 har utvecklats med detta i åtanke och Philips berättar för mig att både öronkuddarna och det uppladdningsbara batteriet enkelt kan bytas ut av användaren.

Philips Headphones-appen med ”AI Neural EQ” och stöd för rumsligt ljud avrundar vad som åtminstone på pappret ser ut som ett mångsidigt och långlivat par hörlurar. Som en extra bonus använder L5 dessutom GRS-certifierad återvunnen plast, medan förpackningen består av FSC-certifierad återvunnen kartong med inlägg tryckta på återvunnet papper.

Philips Fidelio L5 börjar säljas i oktober 2026 för 199,99 euro (cirka 2 200 kronor). De kanske ser ut som ett mer traditionellt par hörlurar än många av de andra produkterna på den här listan, men ibland vill man faktiskt bara ha ett riktigt bra par ANC-hörlurar.

Anker Soundcore Sleep Earbuds 4 Pro

(Image credit: Anker)

Den bästa bärbara tekniken erbjuder konkreta fördelar i vardagen och vad kan egentligen vara mer värdefullt än en ordentlig natts sömn? Det du ser här är Soundcore Sleep Earbuds 4 Pro, som använder optiska PPG-sensorer i örat för att mäta din puls, dessutom med riktigt hög precision tack vare den stora mängden kapillärer i hörselgången. Informationen skickas till lurarnas laddningsfodral med smartskärm, som i praktiken fungerar som en mobilfri SleepHub.

Sleep Earbuds 4 Pro erbjuder dessutom aktiv brusreducering på upp till 30 dB och i fodralet finns ett system som kan upptäcka snarkningar och maskera ljudet från en snarkande partner – eller hund. Trots all teknik som Anker har lyckats klämma in är själva elementhuset tunnare än hos tidigare generationer, vilket bör göra lurarna ännu bekvämare för den som sover på sidan.

Hur kan de annars hjälpa dig att få en bättre natts sömn? Med ljud, förstås! Ankers dynamiska BioSync-ljudsystem övervakar hur avslappnad du är i realtid och justerar ljudinnehållet för att hjälpa dig hitta den mest effektiva vägen till sömnen.

EarFun Wave Pro X

(Image credit: EarFun)

EarFun har gjort sig ett namn genom att erbjuda hörlurar och earbuds med premiumfunktioner utan premiumprislappen och Wave Pro X är förmodligen företagets bästa exempel på det hittills.

Visst, de presenterades för ett tag sedan och försenades efter tillkännagivandet för att finjustera ljudet till perfektion, men nu är de verkligen här och de är definitivt värda en utmärkelse.

Deras patenterade system med dubbla element kombinerar ett 40 mm-element i diamantliknande kol med ett 10 mm-element i flytande kristallpolymer, placerade längs en exakt linjerad axel. Målet är att skapa ett mer naturligt och sammanhängande ljud än vad man ibland får från lösningar med flera element.

Wave Pro X har dessutom ett AI-system med åtta mikrofoner som kontinuerligt optimerar den inbyggda hybrida ANC-tekniken, även när hörlurarna används med kabel. Qualcomm QCC3095-kretsen med Bluetooth 6.0 ger dessutom stöd för aptX Lossless, LDAC, Auracast och USB Audio. Lägg till AI-översättning och upp till 90 timmars batteritid, så har du ett riktigt imponerande par hörlurar.

Plaud One

(Image credit: Plaud)

Plaud One är mindre ett par ”vanliga earbuds” och mer en ”bärbar AI-assistent”. Produkten kombinerar tre viktiga funktioner: inspelning av samtal via en bärbar enhet, kontext som byggs upp över tid från dina dagliga samtal och AI som kan analysera informationen och vidta relevanta åtgärder.

Lurarna kan spela in onlinemöten, samtal ansikte mot ansikte och telefonsamtal. De har dessutom inbyggt eSIM och 4G LTE, vilket gör att de kan användas utan en mobil.

Vad är det då som gör Plaud One annorlunda? Produkten förstår sammanhang. Istället för att behandla varje inspelning som en fristående transkribering kan den komma ihåg information från flera olika diskussioner. Det innebär att ett samtal från ett möte kan kopplas ihop med en senare diskussion eller ett telefonsamtal.

Den här funktionen gör det möjligt för Plaud Agent att hjälpa dig vidare genom att identifiera uppgifter som behöver göras och sedan utföra dem i verktyg som Google Calendar, Gmail och Slack.