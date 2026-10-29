Här är hemligheten bakom den lysande Apple-loggans comeback på baksidan av nya MacBook Pro med pekskärm

För Apple-fans verkar PROLED XDR-skärmen med Tandem OLED-teknik i nya MacBook Pro med pekskärm vara en gåva som bara fortsätter att ge. Den nya integrerade tekniken för pekregistrering är förstås det som har gjort pekskärmen möjlig, men den extremt tunna skärmtekniken har också möjliggjort återkomsten av en älskad MacBook-funktion.

Nya MacBook Pro med pekskärm är den första MacBook-modellen på nästan ett decennium som har en upplyst Apple-logga på baksidan. Jag har sett den i verkligheten och på något sätt ser loggan ut som polerad metall när datorn är stängd, för att sedan lysa i ett starkt vitt sken när den öppnas.

Att Apple har återinfört den lysande loggan är direkt kopplat till PROLED XDR-skärmen. Varje pixel i en OLED-panel avger sitt eget ljus, vilket innebär att det inte behövs någon bakgrundsbelysning. Även efter att Apple gjorde datorns skärmlock tunnare fanns det fortfarande lite utrymme kvar – och det visade sig vara tillräckligt för att ge Apple-loggan en egen bakgrundsbelysning.

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Hur osannolikt det än låter finns det alltså nu en separat ljuskälla för loggan, men inte för resten av skärmen. Dessutom tar den inte upp något extra utrymme och förbrukar inte heller någon mätbar mängd energi.

En hyllning till fansen

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Varför har Apple valt att göra det här? Företaget har inte gett någon förklaring, men det handlar sannolikt om att ge fansen något de länge har saknat.

VD John Ternus försökte faktiskt avslöja att den lysande loggan var på väg tillbaka i sin korta teaser på X, där ljus föll över loggan på en plan yta. Jag trodde helt enkelt att det var ännu ett sätt att lyfta fram Apples varumärke och den stora nyhet som väntade. Jag ska samtidigt erkänna att jag aldrig var särskilt förtjust i den gamla lysande loggan.

Mitt starkaste minne av Apple-loggan på baksidan av MacBook-datorer är faktiskt ett samtal jag hade med Ternus när han fortfarande var Apples hårdvaruchef. Då förklarade han hur Apple fräste fram en ultratunn och glänsande Apple-logga i rostfritt stål till MacBook 12 (medan resten av chassit var tillverkat av borstad aluminium). Det var en stor grej på den tiden, trots att loggan inte lyste.

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(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

När Ternus under lanseringspresentationen avslöjade att den lysande loggan skulle återvända på nya MacBook Pro (”loggan är tillbaka”) blev publiken fullständigt till sig. Det här är verkligen en stor grej.

Den upplysta loggan fyller också ett annat syfte: den signalerar omedelbart att du använder en speciell MacBook Pro – den första med pekskärm.

Vad Apple däremot inte berättar, och som förtjänar att undersökas närmare, är hur företaget har lyckats få den lysande loggan att se ut som polerad metall när datorn är stängd. Det är en ingenjörshemlighet som jag misstänker att Apples chefer och ingenjörer kommer att ta med sig i graven, även efter den oundvikliga isärplockningen av datorn.

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