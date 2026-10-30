Hoppsan! Apple har satt sin första pekskärm på fel MacBook

Det har äntligen hänt: Apple har hängt med i utvecklingen och äntligen lanserat en bärbar dator med pekskärm. Men även om de nya MacBook Pro-modellerna med PROLED-skärmar ser ut att vara fantastiska datorer, tycker jag att Apple har gjort ett misstag genom att introducera sin första pekskärm på den dyrare MacBook Pro i stället för den mer plånboksvänliga MacBook Air … eller till och med MacBook Neo.

Den mindre 14-tums MacBook Pro med pekskärm kostar från 39 995 kronor, medan 16-tumsmodellen börjar på 46 995 kronor. Det är väldigt mycket pengar för de flesta, särskilt i dagens ekonomiska läge.

MacBook Pro riktar sig förstås, precis som namnet antyder, till professionella användare och tack vare de kraftfulla komponenterna bör datorerna egentligen ses som investeringar som gör det möjligt att effektivisera arbetsflödet.

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Intressant nog kommer de nya MacBook Pro-modellerna med pekskärm med Apples M5 Pro- och M5 Max-chip. Om du vill ha Apples senaste M6-chip måste du i stället välja 14-tums MacBook Pro utan pekskärm, som presenterades några dagar tidigare. Något förvirrande är M6 mindre kraftfullt än M5 Pro och M5 Max och hittills finns det inga tecken på att Apple förbereder några M6 Pro- eller M6 Max-chip.

(Image credit: FREDERIC J. BROWN / Getty)

Min poäng är att Apple kraftigt begränsar den potentiella målgruppen för tekniken genom att introducera sin första pekskärm för bärbara datorer i sina mest kraftfulla – och dyraste – MacBook-modeller. Om företaget i stället hade satt en pekskärm på den mer prisvärda MacBook Air hade det kunnat bli en riktig succé.

Vem är den egentligen till för?

Som någon som tidigare har använt mängder av bärbara Windows-datorer och Chromebooks med pekskärm vet jag hur användbara de kan vara för vissa uppgifter och jag saknar ofta den funktionen när jag använder en MacBook.

Att kunna skrolla nedför en hemsida med fingret, bläddra i en e-bok eller snabbt trycka på ett menyalternativ känns naturligt och intuitivt och jag är säker på att det kommer att kännas likadant på de nya MacBook-modellerna. Min dotter, som har vuxit upp med pekskärmar överallt, skulle också instinktivt trycka sitt ofta kladdiga och smutsiga finger mot en MacBook-skärm (barn, visst är de underbara!) och bli förvånad när ingenting händer.

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Om du lägger över 40 000 kronor på en bärbar dator med pekskärm bara för att använda pekfunktionen när du surfar på nätet, är du antingen väldigt rik eller i behov av hjälp med din privatekonomi.

Allt det här är ganska enkla uppgifter och gester. Däremot har jag aldrig använt pekskärmar på bärbara datorer för mer avancerade uppgifter och verktyg, som att spela in och redigera musik i Ableton Live eller redigera video i Adobe Premiere Pro.

När jag behöver precision eller ska utföra mer komplicerade uppgifter finns det helt enkelt inget som slår den gamla hederliga kombinationen av tangentbord och styrplatta (eller ännu hellre tangentbord och mus), tillsammans med externa tillbehör som MIDI-kontroller och ritplattor. Det får mig att undra varför Apple valde just MacBook Pro, en dator som trots allt är tänkt för precis den typen av uppgifter, för att visa upp sin första pekskärm för bärbara datorer.

Om du lägger över 40 000 kronor på en bärbar dator med pekskärm mest för att kunna använda pekfunktionen när du surfar på nätet, är du antingen väldigt rik eller i behov av hjälp med din privatekonomi.

16-tums MacBook Pro med M5 Pro och utan pekskärm har ett svenskt startpris på 39 995 kronor. Eftersom MacBook Pro med PROLED XDR-pekskärm och motsvarande specifikationer kostar från 46 995 kronor innebär det ett prispåslag på 7 000 kronor. Det är ganska mycket extra att betala för pekskärmen.

Ja, jag vet att PROLED XDR-skärmen också erbjuder bättre bildkvalitet tack vare sin teknik med staplad OLED (läs gärna vår genomgång av varför det är en så stor grej). Men om du inte behöver den förbättrade bildkvaliteten, med bland annat bättre kontrast, högre ljusstyrka och stöd för färgrymden Adobe RGB, utan bara är intresserad av pekskärmen, betalar du i praktiken 7 000 kronor extra för den.

Om du arbetar professionellt, särskilt inom en kreativ bransch, behöver du fundera ordentligt på om den investeringen verkligen är värd pengarna. MacBook Air och MacBook Neo används däremot inte i första hand för avancerade kreativa arbetsuppgifter, utan snarare för enklare vardagsanvändning där pekskärmar är betydligt mer användbara.

(Image credit: Mario Tama / Getty)

Visst skulle det inte vara särskilt roligt om priset på en MacBook Neo eller MacBook Air ökade med 7 000 kronor, särskilt eftersom de redan fick en prishöjning tidigare i år. Men Apple skulle inte behöva använda samma OLED-teknik och avancerade bildfunktioner som i MacBook Pro. En MacBook Neo med pekskärm för exempelvis 12 000 kronor skulle kunna bli en riktig succé, särskilt om Apple samtidigt behöll modellen utan pekskärm för dem som fortfarande vill ha det billigaste sättet att komma in i Mac-ekosystemet.

Det här är förstås inte bara ett problem för Apple. De nya bärbara datorerna som drivs av Nvidias RTX Spark-systemkrets riktar sig till samma kreativa yrkespersoner och användare som arbetar mycket med lokal AI som MacBook Pro, med liknande höga prislappar. Även de har pekskärmar. Jag har tillbringat en hel del tid med var och en av dem på olika evenemang och märkte att pekskärmen var den del av datorn jag använde allra minst. Faktum är att jag ofta glömde bort att datorerna ens hade en pekskärm. Eftersom det inte finns några billigare modeller utan pekskärm störde jag mig däremot inte på att funktionen fanns där.

Som jag redan har sagt förstår jag verkligen poängen med bärbara datorer med pekskärm, men enligt mig kommer tekniken bäst till sin rätt i 2-i-1-datorer, där tangentbordet kan vikas bakom skärmen (eller tas bort helt) så att datorn kan användas ungefär som en surfplatta.

I en perfekt värld skulle Apple därför ha introducerat sin pekskärm i en helt ny MacBook med 2-i-1-design, men jag har svårt att se det hända inom den närmaste framtiden. Apple har på sätt och vis redan en sådan enhet – den kraftfulla iPad Pro, som kan kombineras med ett Magic Keyboard och på så sätt förvandlas till en bärbar dator med pekskärm. Problemet är dock att iPad Pro, trots att den använder Apples kraftfulla chip i M-serien, samma som finns i MacBook-datorerna, är begränsad till operativsystemet iPadOS och mobilappar.

Men installera macOS på den och låt oss köra fullständiga skrivbordsprogram, så vips har Apple en MacBook med pekskärm som faktiskt använder tekniken på ett riktigt användbart sätt. Fram till dess håller jag mig till min vanliga MacBook Pro och försöker bara komma ihåg att inte peta på skärmen alltför ofta.

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