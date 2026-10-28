Apple lanserar iMac M6 och MacBook Pro M6 – med en dold prishöjning

Apple har presenterat M6-uppgraderingar för iMac och MacBook Pro

Priset för iMac börjar på 20 995 kronor, något högre än för föregångaren

Priset för MacBook Pro M6 börjar också på en högre nivå än föregångaren med M5-chip, nämligen 26 995 kronor

Apple har gett iMac och instegsmodellerna av MacBook Pro en mindre uppdatering, där båda nu har utrustats med nya M6-chip.

M6 är Apples första 2 nm-chip, även om det redan gjorde debut i Mac mini tidigare i år. Som vanligt utlovar Apple en rejäl prestandauppgradering för de nya Mac-datorerna. Framför allt när det gäller lokal AI-bearbetning ska det handla om ett betydande lyft, tack vare att M6 är utrustat med två 16-kärniga Neural Engine-enheter (totalt 32 kärnor).

iMac med M6 behåller den färgglada designen från föregångaren med M4-chip och själva chipuppgraderingen är den viktigaste förändringen. Apple hävdar att nya iMac, med M6 på insidan, är upp till fem gånger snabbare på AI-uppgifter som körs lokalt på enheten jämfört med föregående generations allt-i-ett-dator med M4-chip – en betydande hastighetsökning.

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(Image credit: Apple)

Grafikprocessorn kan konfigureras med upp till 12 kärnor och varje kärna har inbyggda Neural Accelerators. Enligt Apple ger detta upp till dubbelt så hög grafikprestanda vid uppgifter som bildredigering.

Dessutom uppger Apple att lagringen i iMac M6 är upp till dubbelt så snabb som hos föregångaren och datorn har stöd för både wifi 7 och Bluetooth 6.

Du kan förbeställa nya iMac med konfigurationsalternativ som börjar med en 10-kärnig processor (CPU) och en 10-kärnig grafikprocessor (GPU). Startpriset ligger på 20 995 kronor, vilket är 1 000 kronor mer än föregångarens.

När föregångaren med M4-chip lanserades 2024 hade den ett startpris på 18 995 kronor, men priset har sedan dess höjts. Prisökningen kan ha haft sin bakgrund i den globala komponentkrisen.

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MacBook Pro får extra kraft med M6

(Image credit: Apple)

Det är en liknande situation med den uppdaterade instegsmodellen av 14-tums MacBook Pro med M6. Den viktigaste förändringen är just uppgraderingen av chippet och återigen lyfter Apple fram konkreta prestandaförbättringar inom flera olika typer av arbetsuppgifter.

Apple hävdar att den 12-kärniga grafikprocessorn i M6 ger 30 procent högre grafikprestanda jämfört med M5-chippet i den tidigare instegsmodellen av MacBook Pro. Den ger också en prestandaökning på 25 procent för AI-bearbetning direkt på enheten jämfört med M5.

Dessutom erbjuder den dubbla Neural Engine-enheten (med 16 kärnor vardera) upp till 1,9 gånger högre prestanda än M5. Den arbetar tillsammans med grafikprocessorn för att ge AI-uppgifter ett lyft, exempelvis bildgenerering eller uppskalning för att öka bildfrekvensen i spel.

(Image credit: Apple)

Apple lyfter fram energieffektiviteten i M6-chippet och uppger att det har ”branschledande prestanda per watt”, vilket ger upp till 24 timmars batteritid för nya MacBook Pro.

Precis som med nya iMac får du wifi 7 och Bluetooth 6. Det är också värt att notera att Apple inte har höjt priserna ytterligare jämfört med de senaste prisnivåerna, även om de ligger högre än vid föregångarens lansering.

Du kan förbeställa 14-tums MacBook Pro med M6 från den 28 oktober. Leveranserna väntas börja den 6 november och priset börjar på 26 995 kronor.

Föregångaren med M5-processor hade ett svenskt lanseringspris på 20 995 kronor, men priset har sedan dess höjts. I mars 2026 uppgav Apple ett startpris på 21 995 kronor för modellen med 1 TB lagring. Den nya M6-modellen innebär alltså en högre prisnivå än vid M5-modellens lansering.

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