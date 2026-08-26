Apples nya Mac mini ser likadan ut, men M6 på insidan ger ett rejält prestandalyft – och ett högre pris

Apple presenterar M6-chippet, som gör debut i nya Mac mini

Den är något dyrare än föregångaren men erbjuder högre prestanda, med särskilt fokus på AI

Mac mini kan även konfigureras med M5 Pro, medan senaste Mac Studio får M5 Max eller nya M5 Ultra

Apple återintroducerade Mac mini i en modernare och betydligt mer kompakt design med M4-chip i oktober 2024. Nu, bara några månader innan det gått två år, får vi nästa generation.

Apple håller fast vid det extremt lilla formatet, som trots storleken erbjuder gott om portar, och använder samtidigt sin nya instegsmodell bland stationära Mac-datorer för att introducera nästa generation Apple-chip: M6. Även om nya Mac mini ser identisk ut med sin föregångare ska den bjuda på ett rejält prestandalyft med antingen M6 (Apples första chip tillverkat med en 2 nm-process) eller M5 Pro för dem som behöver ännu mer kraft.

Den högre prestandan kommer dock med ett högre pris. Mac mini med M6 börjar på 11 995 kronor med 256 GB lagring och 16 GB RAM. Det innebär en prishöjning på en tusenlapp jämfört med det nuvarande priset för M4-modellen. M5 Pro-versionen börjar på 22 995 kronor med 512 GB lagring och 24 GB RAM. Det går förstås att betala mer för ytterligare RAM och lagring, men vi väntar fortfarande på den fullständiga prislistan.

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M6 är inte det enda nya chippet från Apple. Nästa generation Mac Studio, som behåller sin numera välbekanta design, får antingen M5 Max eller M5 Ultra under skalet. De är avsedda för extrem prestanda inom allt från kreativa och professionella arbetsflöden till krävande AI-uppgifter. Precis som Mac mini blir den något dyrare, med priser från 32 995 kronor för Mac Studio med M5 Max och 72 995 kronor för M5 Ultra.

Tidpunkten för presentationen avviker något från lanseringscykeln vi har vant oss vid för Mac-serien, eftersom den sker bara några veckor före Apples ryktade september-event, där företaget sannolikt kommer att presentera iPhone 18-serien och andra nya produkter.

Här är allt vi vet om M6 och nya Mac mini, som blir det nya chippets första hem, samt den ännu snabbare Mac Studio.

Mac mini tar nästa steg med M6

(Image credit: Apple)

Även om designen på nya Mac mini är oförändrad, vilket vi inte har några problem med, finns den stora nyheten under skalet. Apple uppger att M6 levererar upp till 40 procent snabbare CPU-prestanda och upp till fyra gånger snabbare AI-prestanda. Det sistnämnda är särskilt värt att notera, eftersom AI är ett tydligt fokus för Apple här. Det är också logiskt med tanke på hur många som väljer att köra OpenClaw och andra modeller på Mac mini, förutsatt att de lyckas få tag på en. Förhoppningsvis har Apple åtgärdat leveransproblemen som har lett till långa väntetider för vissa kunder som velat köpa föregående generation av Mac mini och Mac Studio.

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Som vi nämnde tidigare är M6 Apples första chip tillverkat med en 2-nanometersprocess, och på papperet har det imponerande specifikationer. Till att börja med får det en CPU med 12 kärnor, vilket är första gången för ett Apple-chip, bestående av två superkärnor, fyra prestandakärnor och sex effektivitetskärnor.

På grafiksidan har M6 en GPU med 12 kärnor och Neural Accelerators, stöd för FP8-formatet samt högre övergripande geometriprestanda, vilket bör gynna både 3D-grafik och spel. En annan nyhet som vi är särskilt nyfikna på att testa är en ny dubbel Neural Engine med 16 kärnor, som utlovar upp till dubbelt så hög maximal AI-beräkningsprestanda.

(Image credit: Apple)

Det finns även en ännu kraftfullare Mac mini med M5 Pro, samma chip som redan finns tillgängligt i MacBook Pro. Precis som i MacBook Pro börjar M5 Pro-konfigurationen i Mac mini med en CPU med 15 kärnor, en GPU med 16 kärnor och en Neural Engine med 16 kärnor.

Oavsett om du väljer M6 eller M5 Pro får nya Mac mini också Apples egenutvecklade N1-chip för anslutningar, med stöd för Wi-Fi 7 och Bluetooth 6. En Ethernet-port på 2,5 Gb ingår som standard och kan uppgraderas till 10 Gb. M6-modellen har Thunderbolt 4-portar, medan M5 Pro-versionen får Thunderbolt 5, vilket bland annat bör göra det enkelt att kedjekoppla flera Mac mini-enheter.

Mac Studio växlar upp med M5 Max och M5 Ultra

(Image credit: Apple)

Vi har väntat ett tag på att Apple ska uppgradera nuvarande Mac Studio med M4 Max och M3 Ultra, och de nya modellerna ser ut att bli rejält kraftfullare. Oavsett om du arbetar med avancerade professionella eller kreativa uppgifter, AI eller till och med spel ska nya Mac Studio ha gott om prestanda att erbjuda.

M5 Max i Mac Studio har en CPU med 18 kärnor och en GPU med 40 kärnor. Enligt Apple innebär det upp till 30 procent högre beräkningsprestanda och 40 procent högre grafikprestanda jämfört med M4 Max.

För maximal prestanda finns M5 Ultra, det senaste chippet som använder Apples nästa generations UltraFusion-teknik. Det består i praktiken av två M5 Max-chip som kopplats samman i en arkitektur med fyra chipdelar. Resultatet är ett chip med en CPU på 36 kärnor, bestående av 12 superkärnor och 24 prestandakärnor, en GPU med 80 kärnor och en Neural Engine med 16 kärnor.

(Image credit: Apple)

Precis som i Mac mini använder Apple sitt eget N1-chip för anslutningar i uppgraderade Mac Studio, med stöd för Wi-Fi 7 och Bluetooth 6. Du får dessutom snabbare och effektivare RAM och lagring för ytterligare prestandaförbättringar.

Sammantaget handlar uppgraderingarna om att höja prestandan och göra datorerna bättre rustade för i princip vilken arbetsuppgift som helst, oavsett om det gäller professionellt eller kreativt arbete och oavsett om AI-processer är inblandade.

Mac Studio med M5 Max börjar med 512 GB lagring och 36 GB RAM, medan modellen med M5 Ultra börjar på 1 TB lagring och 96 GB RAM. Priserna börjar på 32 995 kronor respektive 72 995 kronor.

(Image credit: Apple)

Utifrån Apples egna prestandasiffror och tester ser både Mac mini och Mac Studio ut att bli riktiga kraftpaket för AI. Oavsett om det handlar om att använda en app för att skala upp en bild, snabbt rendera ett projekt eller till och med köra stora AI-modeller lokalt på datorn är det tydligt att Apple har koll på vad användarna gör med sina stationära Mac-datorer och nu ger dem ännu mer kraft.

Uppgraderingar av lagring och RAM lär bli kostsamma, men med 256 GB lagring som standard i Mac mini och 512 GB i Mac Studio med baschippet (samtidigt som både RAM och SSD uppges vara snabbare) försöker Apple fortfarande erbjuda så mycket som möjligt även i grundkonfigurationerna.

Förbeställningarna av de nya Mac-modellerna är öppna nu och leveranserna börjar 22 september. Det är en bit bort, men tidpunkten kan vara planerad för att sammanfalla med andra produkter som Apple väntas presentera under de kommande veckorna. Datorerna levereras med macOS 27 direkt ur kartongen, inklusive flera nya Apple Intelligence-funktioner.

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