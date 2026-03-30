7 inställningar du bör ändra på din nya MacBook Neo för att komma igång på rekordtid

Om du precis fått hem en skinande ny MacBook Neo, förstår vi om du är ivrig att se vad den kan göra. Men innan du börjar surfa på internet eller spela spel finns det några saker som är värda att göra först.

I den här artikeln går vi igenom 7 av de bästa ändringarna du kan göra på din Mac, från att stärka din integritet till att anpassa den efter dina egna preferenser. Dessa snabba justeringar kan göra stor skillnad för din macOS-upplevelse och tipsen passar perfekt för alla som är nya inom macOS, oavsett vilken Mac eller MacBook du har.

Säkra din Mac

(Image credit: Apple)

Det sista man vill ska hända med ens nya Mac är att den komprometteras. Som tur är är integritet och säkerhet två av Apples stora styrkor och macOS är väl rustat för att hålla ditt digitala liv säkert.

Makala inaendelea hapa chini

Först bör du aktivera automatiska uppdateringar så att din Mac alltid har de senaste säkerhetsuppdateringarna och nya funktionerna. För att göra detta öppnar du appen Systeminställningar och går till Allmänt > Programuppdatering i sidofältet till vänster. Klicka sedan på i-ikonen bredvid Automatiska uppdateringar och slå på alla reglage.

Instegsmodellen av MacBook Neo saknar Touch ID, men den dyrare modellen kommer med Apples fingeravtrycksigenkänning. För att registrera ditt fingeravtryck i macOS går du till Touch ID och lösenord i appen Systeminställningar och klickar på Lägg till fingeravtryck, följ sedan instruktionerna.

Om din MacBook Neo-modell inte har Touch ID kan du fortfarande skydda dina inloggningsuppgifter med Apples app Lösenord. Det är den kostnadsfria inbyggda lösenordshanteraren i macOS och du hittar den i programmappen på din Mac som nås via Finder. Öppna den och följ instruktionerna på skärmen. Se också till att klicka på Lösenord > Hämta webbläsartillägg i appens menyrad för att installera det i din favoritwebbläsare. Då kan du spara och fylla i lösenord på webben utan att lämna webbläsaren.

Det är också en bra idé att aktivera FileVault. Det krypterar dina filer så att ingen annan kan komma åt dina privata dokument och din information om du skulle tappa bort din bärbara dator. För att ställa in det öppnar du Systeminställningar och går till Integritet och säkerhet > FileVault i sidofältet och slår sedan på reglaget för att börja skydda dina filer. Se bara till att du sparar din Macs lösenord så att du inte låser dig ute. Din återställningsnyckel synkas också till alla Apple-enheter du äger med iCloud-nyckelring aktiverad.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Allt om appar

(Image credit: Apple)

Medan iOS är väldigt begränsat när det gäller var du kan hämta dina appar (även om det börjar förändras), har Mac-användare länge kunnat installera appar från nästan var som helst. Men för att göra det måste du först ändra en enkel inställning.

Gå till avsnittet Integritet och säkerhet i appen Systeminställningar och scrolla sedan längst ner på sidan. Under rubriken Säkerhet ser du “Tillåt appar från”. Klicka på popup-menyn och välj App Store och kända utvecklare. Det ger dig bredare tillgång till appar utanför App Store samtidigt som enhetens säkerhet bibehålls.

När du har installerat några nya appar är det en bra idé att ändra vilka som används för att öppna vissa filtyper. Du vill till exempel kanske inte alltid att videor ska öppnas i QuickTime. Det finns några olika sätt att ändra standardappar.

Låt oss först säga att du vill ändra appen som används för att öppna JPG-bilder. Högerklicka på en JPG-fil, klicka på Visa info, expandera sedan avsnittet Öppna med och välj en app från popup-menyn. Klicka på Ändra alla för att se till att alla JPG-filer öppnas i den här appen och inte bara den du valde.

För att byta standardwebbläsare öppnar du Systeminställningar, klickar på Skrivbord och Dock i sidofältet och scrollar sedan ner till avsnittet Widgets. Där, bredvid “Standardwebbläsare”, klickar du på popup-menyn och väljer en ny app.

Till sist kan du ändra din standardapp för e-post genom att öppna appen Mail och klicka på Mail > Inställningar i menyraden. Klicka sedan på fliken Allmänt och välj en ny app i popup-menyn “Standardprogram för e-post” högst upp på sidan.

Anpassa din Dock

(Image credit: Future)

macOS Dock innehåller alla dina favoritappar, visar nyligen öppnade appar och har platser för nedladdade filer och papperskorgen. Det är ett ganska kraftfullt verktyg när du vet hur du använder det.

För att flytta appikoner i Docken drar du dem bara till en ny position. Du kan lägga till nya appar genom att dra dem till Docken och ta bort appar genom att dra dem bort från Docken tills ordet Ta bort visas och sedan släppa.

Som standard visar Docken nyligen använda appar på höger sida. Det kan vara praktiskt, men det kan också göra Docken rörig. För att ändra detta öppnar du Systeminställningar och går till Skrivbord och Dock i sidofältet och stänger sedan av reglaget bredvid “Visa föreslagna och nyligen använda appar i Dock”.

Du kan också dölja Docken genom att aktivera reglaget “Göm och visa Dock automatiskt”. Då försvinner den från skärmen och dyker upp igen när du för muspekaren till nederkanten av din Macs skärm.

Till sist använder appar enligt Apples standardinställning en “Genie”-effekt när de minimeras. Då sugs de ner i Docken i en vinkel, men det är inte allas smak. Om du inte gillar det kan du ändra Genie-effekt till Skaleffekt bredvid “Animation vid minimering av fönster” i samma fönster i Systeminställningar.

Ställ in Time Machine

Om något skulle gå fel med din Mac vill du undvika mardrömmen att alla dina filer försvinner. Ett sätt att undvika det är att använda Time Machine för att säkerhetskopiera din Mac. För detta behöver du en extern lagringsenhet med tillräckligt med utrymme för att lagra din Macs filer.

Se till att enheten är ansluten till din Mac, öppna sedan Systeminställningar och gå till Allmänt > Time Machine > Lägg till säkerhetskopieringsskiva. Välj din externa enhet i listan och klicka på Ställ in skiva. När du har följt instruktionerna på skärmen är allt klart. Din Mac kommer nu automatiskt att säkerhetskopiera så länge enheten är ansluten.

Utnyttja din styrplatta fullt ut

(Image credit: Apple)

Apples styrplattor i MacBook är några av de bästa i branschen och även om MacBook Neo inte använder en Force Touch-styrplatta är den fortfarande mycket väl optimerad. Du hittar flera intuitiva gester aktiverade som standard, till exempel att nypa ihop fingrarna för att öppna programfönstret eller dra fyra fingrar uppåt för att visa alla öppna appfönster.

Men du kan låsa upp fler styrplattegester som är gömda i din Macs inställningar. Den första hittar du i Systeminställningar genom att scrolla längst ner i sidofältet och klicka på Styrplatta. Klicka sedan på Fler gester och därefter på popup-menyn bredvid App Exposé och välj en gest. App Exposé visar alla öppna fönster för den aktuella appen – i stället för för alla appar som är öppna – vilket gör att du snabbt kan växla mellan dem.

Den andra dolda gesten handlar om att dra och släppa filer. Ibland kan det kännas som att du får slut på utrymme på styrplattan när du flyttar en fil. Men om du går till Systeminställningar > Hjälpmedel > Pekarkontroll > Alternativ för styrplatta hittar du några praktiska lösningar. Längst ner aktiverar du reglaget bredvid “Använd styrplattan för att dra” och väljer sedan ett alternativ i popup-menyn. Med dessa alternativ kan du till exempel släppa styrplattan för att flytta fingrarna när du drar en fil utan att släppa den, vilket gör processen mycket smidigare.

Få batteriet att räcka längre

MacBook-modeller är redan kända för sin imponerande batteritid, men några justeringar kan hjälpa dig att få ännu mer ut av den.

Det första du bör göra är att gå till Systeminställningar > Batteri. Bredvid Laddning klickar du på i-knappen och aktiverar sedan Optimerad batteriladdning. Funktionen lär sig din dagliga användningsrutin och laddar vid optimala tillfällen för att undvika överladdning.

Tillbaka i avsnittet Batteri scrollar du längst ner och klickar på Alternativ och aktiverar sedan “Dämpa skärmen något vid batteridrift” så att skärmen inte drar mer batteri än nödvändigt när du inte använder laddaren.

Om du verkligen vill pressa ut så mycket batteritid som möjligt klickar du på popup-menyn bredvid Strömsparläge och väljer ett läge. Det stänger av vissa funktioner för att förlänga batteritiden så mycket som möjligt.

Justera din skärm

(Image credit: Apple)

MacBook-datorer har fantastiska skärmar och MacBook Neo är inget undantag. Några små justeringar kan dock göra den ännu bättre.

Om du ofta använder din bärbara dator på kvällen vet du hur jobbigt det kan vara när en stark skärm lyser rakt i ögonen. För att lösa det går du till Systeminställningar > Skärmar > Night Shift och klickar sedan på popup-menyn bredvid Schema. Night Shift ändrar automatiskt skärmens färgtemperatur, vilket kan minska ansträngningen för ögonen. Du kan antingen ställa in ett eget schema eller använda Apples alternativ Solnedgång till soluppgång.

Tillbaka i panelen Skärmar aktiverar du reglaget bredvid “Justera ljusstyrkan automatiskt”. Som namnet antyder känner funktionen av ljusstyrkan i din omgivning och justerar skärmen därefter. Det hjälper till att se till att skärmen aldrig är för ljus eller för mörk för dina behov.