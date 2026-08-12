Så ser du dagens lansering av Google Pixel 11 live – och det här väntas presenteras

Tätt efter Samsung Galaxy Unpacked är det nu dags för ännu en stor hårdvarulansering. Google står näst på tur och väntas visa upp sina nya Pixel-enheter under dagens Made by Google-event i New York.

Vi räknar inte bara med att få se Google Pixel 11-serien, utan även Pixel Watch 5 och potentiellt flera andra nya enheter.

Längre ner i artikeln går vi igenom allt som kan komma att presenteras, men först tar vi en titt på exakt när lanseringen äger rum och hur du kan följa den.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Så ser du nästa Made by Google-event

Lanseringseventet för Google Pixel 11 drar igång klockan 00:00 svensk tid natten till den 13 augusti.

Eventet hålls i New York, men precis som med de flesta stora tekniklanseringar kommer det även att livestreamas online. Du kan följa sändningen på YouTube eller via den inbäddade videon här nedanför. Om du klickar på knappen ”Notify Me” vid videon får du dessutom en påminnelse när eventet börjar.

Made by Google '26 - YouTube Watch On

Tidpunkten är förstås inte optimal för svenska tittare, men du behöver inte följa eventet live. Det går även att se en inspelning av lanseringen i efterhand. Alternativt kan du besöka TechRadars startsida för våra expertanalyser av allt som presenteras.

Det här kan vi vänta oss under lanseringen av Google Pixel 11

Utöver själva Google Pixel 11 kommer Google med största sannolikhet även att visa upp Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL och Pixel 11 Pro Fold.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Samtliga mobiler väntas få en ny funktion kallad ”HiLight”, som tidigare gick under namnet ”Pixel Glow”. Funktionen verkar bestå av färgade lampor på baksidan av mobilerna som kan tändas för att uppmärksamma dig på aviseringar eller när du interagerar med Gemini.

Utöver detta väntas mobilerna få det nya Tensor G6-chippet, vilket bör ge ett prestandalyft jämfört med Google Pixel 10-serien. Pixel 11 Pro och Pixel 11 Pro XL ryktas dessutom få upp till 120x kamerazoom, jämfört med 100x på Pixel 10 Pro-serien.

Mobilerna kan dock bli dyrare än sina föregångare och Pro-modellerna kan dessutom få mindre RAM-minne i sina grundkonfigurationer.

Google Pixel Watch 4 (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Utöver mobiler väntas Google även presentera Pixel Watch 5, som kan få dubbelt så mycket lagringsutrymme som Pixel Watch 4, närmare bestämt 64 GB, samt 50 procent mer RAM-minne på 3 GB. Batteriet uppges också få en mindre uppgradering, men klockan kan behålla samma Snapdragon Wear W5 Gen 2-chip som föregångaren.

Det ryktas också om att Google kan lansera Pixel Tag under eventet. Det skulle bli företagets första riktiga utmanare till Apples AirTag.

Dessutom finns det en möjlighet att vi får höra mer om kommande Android XR-glasögon och kanske får vi äntligen se lanseringen av den efterlängtade Gemini 3.5 Pro-modellen.