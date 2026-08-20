Inte imponerad av nya Google Pixel Watch 5? Här är 3 Android-klockor vi rekommenderar istället, baserat på våra egna tester

Google Pixel Watch 5 har nu presenterats officiellt under årets Made by Google-event och mycket av uppmärksamheten har redan riktats mot de nya Health Guardian-funktionerna, som Breathing Emergency Detection och Insulin Resistance Trends, samt precisionen hos klockans GPS med dubbla frekvensband.

Pixel Watch 5 kostar från 4 990 kronor för modellen på 41 mm och från 5 490 kronor för modellen på 45 mm. Utseendemässigt är den väldigt lik föregångaren Google Pixel Watch 4, från den välvda Actua 3D-skärmen och den droppformade designen till storlekarna och den digitala kronan.

Eftersom så mycket är sig likt är det förståeligt om du inte blir särskilt exalterad över den nya modellen – Google har trots allt knappast uppfunnit hjulet på nytt. Du kanske till och med har funderat på att köpa vad som sannolikt kommer att bli en av de bästa Android-klockorna, men väntade in dagens presentation i hopp om något lite mer spännande. Kanske hoppades du på en tålig Pixel Watch Ultra eller en billigare modell i stil med Apple Watch SE 3.

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Men det finns gott om alternativ. Här har jag valt ut tre smartklockor som alla använder Wear OS – eller åtminstone en variant av det – och därför fungerar med Android-telefoner precis som Pixel Watch 5.

Det snygga alternativet: OnePlus Watch 3

(Image credit: Future)

OnePlus Watch 3, både i den ursprungliga storleken på 47 mm och den nyare modellen på 43 mm, är en riktigt bra Wear OS-klocka. Dess främsta fördel jämfört med Pixel Watch 5 är designen. Istället för Pixel Watch-seriens teknikbetonade, droppformade utseende satsar OnePlus på en mer klassisk analog klockdesign med ett hölje i titan och rostfritt stål.

Kombinerat med en klassisk urtavla är det vid första anblick nästan svårt att skilja den från en vanlig sportklocka. När skärmen väl vaknar till liv gör dock den silkeslena uppdateringsfrekvensen stor skillnad.

Batteritiden ligger på upp till 120 timmar tack vare en smart arkitektur med dubbla operativsystem. Klockan kör Wear OS när du aktivt använder smartfunktionerna och växlar till ett mer strömsnålt operativsystem när den arbetar i bakgrunden. Smart. Den långa batteritiden innebär dessutom att du kan hinna med mängder av träningspass mellan laddningarna.

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De största nackdelarna är att du får nöja dig med det äldre operativsystemet Wear OS 5, utan de mer avancerade Gemini-funktionerna direkt på handleden, och att det inte finns något LTE-alternativ.

Det tåliga alternativet: Samsung Galaxy Watch Ultra 2

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Watch Ultra 2, som är ny för 2026, är ett riktigt kraftpaket för äventyr. Nya funktioner för traillöpning låter dig använda kartor i färg direkt under träningspasset och följa en rutt medan du springer ute i naturen. Dessutom ska en kommande app från dykexperterna Mares förvandla klockan till en fullfjädrad dykdator, ungefär som Oceanic+-appen gör med Apple Watch Ultra-serien.

Du får dessutom waypoints, nödlarm och gott om batteritid.

Klockan är lite tunnare än tidigare versioner, men bygger fortfarande på ett rejält titanhölje med Samsungs karakteristiska ”cushion”-design. Den klarar därför betydligt tuffare tag än Pixel Watch 5, vilket är goda nyheter för den som behöver en tålig äventyrsklocka.

Den numera välbekanta programmerbara Quick Button-knappen sitter mellan två andra knappar, vilket ger betydligt fler fysiska kontroller än Pixel Watch 5-modellens ensamma digitala krona.

Nackdelarna? Den är dyrare än Googles alternativ med ett pris på 8 190 kronor och du behöver Samsung Health-appen för att få ut det mesta av den. Klockan kör nämligen en version av Wear OS med Samsungs One UI Watch-gränssnitt ovanpå.

Det billigare alternativet: Google Pixel Watch 4

(Image credit: Future)

Den ser väldigt bekant ut, eller hur? När det gäller prestanda är det faktiskt ganska lite som Google Pixel Watch 5 kan göra som Pixel Watch 4 inte klarar av.

Du får samma uppsättning Health Guardian-funktioner, samma reparerbarhet – vilket innebär att du kan byta ut en skadad skärm eller ett uttjänt batteri – och samma karakteristiska droppformade design med en välvd Actua 3D-skärm som når en ljusstyrka på 3 000 nits.

Däremot får du inte den senaste Gemini Intelligence-funktionaliteten, lagringsutrymmet är bara hälften så stort och GPS:en är inte lika exakt.

Pixel Watch 5 är trots allt en ganska försiktig uppgradering. Google kommer visserligen officiellt att sluta sälja Pixel Watch 4, men det lär fortfarande gå att hitta kvarvarande lager hos tredjepartsåterförsäljare som Amazon ett bra tag framöver – sannolikt dessutom till rabatterade priser.

Vi gav Pixel Watch 4 ett högt betyg i vår recension och beskrev den som en ”riktigt väldesignad pryl som vi för det mesta verkligen gillar att använda”. Den såg bra ut och trots att den var ganska tjock på handleden var den bekväm, samtidigt som mjukvarudesignen Material 3 Expressive var ett nöje att använda.