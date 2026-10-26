Jag jämförde mina sömnresultat från Apple Watch Series 12 och Garmin Cirqa under en vecka – här är skillnaderna

Jag har sovit med Apple Watch Series 12 varje natt i en vecka. Det innebär att jag efter sju nätters kalibrering äntligen har kunnat dra nytta av den uppdaterade appen Vitalparametrar och nya Readiness Score. Klockan måste först lära sig vilka mätvärden som är normala för just dig för att kunna upptäcka avvikelser. Därför tar det en vecka innan appen Vitalparametrar kan bedöma om din hjärtfrekvensvariabilitet, andningsfrekvens, syrenivå i blodet och andra värden ligger inom ditt normala intervall.

Readiness Score är det sista värdet som blir tillgängligt. Funktionen sammanställer din sömnkvalitet utifrån dessa parametrar, jämför den med dina aktivitetsnivåer och ger dig ett värde från 1 till 10 som visar hur pigg och redo för dagen du kan förväntas vara.

Det här är första gången Apple-enheter har fått ett Readiness-värde, medan liknande funktioner sedan länge finns hos de bästa Garmin-klockorna, wearables från Samsung och Google samt många andra tillverkare. Därför ville jag naturligtvis jämföra Apples funktion med en annan wearable.

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Numera använder jag oftast min Garmin Cirqa för sömnregistrering, så jag fortsatte att bära den på höger handled och Apple Watch Series 12 på vänster. Här nedanför jämför jag sömnresultaten från hela veckan för att undersöka hur väl de stämmer överens, samt mina Readiness-värden i slutet av testperioden.

Sömnresultat under veckan

(Image credit: Future / Matt Evans)

Jag förväntade mig att Apple och Garmin till en början skulle ge ganska olika resultat, men att skillnaderna skulle minska under veckans gång i takt med att Apple lärde sig mer om min kropp. Det var också precis vad som hände. Apple gav den första natten ett resultat på hela 93, medan Garmin nöjde sig med betydligt dystrare 62.

Därefter kan man se i grafen ovan att båda enheterna följer samma övergripande trend: resultaten stiger gradvis under veckan, med en nedgång i mitten och ett högt resultat den sista natten.

Den största avvikelsen, bortsett från den första natten, inträffade under natt sex och jag har ingen förklaring till varför. Garmin gav mig ett resultat på hela 87, medan Apple bara registrerade 68. Skillnaden syns i graferna ovan, men jag har även sammanställt samtliga resultat i tabellen här nedanför.

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Swipe to scroll horizontally Datum Garmin Apple 26/09/2026 62 93 27/09/2026 67 56 28/09/2026 78 82 29/09/2026 95 84 30/09/2026 77 72 01/10/2026 87 68 02/10/2026 87 83

Kanske kommer sådana avvikelser alltid att förekomma då och då. En studie från Terra, som utvecklar API för hälsodata, undersökte 77 000 nätters sömn med wearables från sex stora tillverkare. Forskarna fann att de flesta aktivitetsmätare är tillräckligt exakta för att ge liknande resultat när det gäller sömnlängd och övergripande trender, men att enstaka avvikelser kan uppstå på grund av skillnader i tillverkarnas sensorer och algoritmer.

Studien konstaterade att när sömnen delas upp i olika faser, som lätt sömn, djupsömn och REM-sömn, blir överensstämmelsen mellan olika wearables betydligt sämre. Vid direkta jämförelser kan de registrerade tiderna för de olika sömnfaserna skilja sig med flera timmar.

Men spelar dessa avvikelser egentligen någon statistiskt betydelsefull roll, så länge enheterna registrerar liknande trender och kommer fram till samma slutsatser?

Readiness Score

(Image credit: Future / Matt Evans)

I slutet av veckan fick jag mitt första Readiness-värde från Apple. Det landade på 7 av 10, vilket innebar att jag var ”redo”, men inte nödvändigtvis helt förberedd för ett riktigt krävande träningspass.

När jag kontrollerade Garmin Connect-appen blev jag förvånad över att se ett Readiness-värde på 70 av 100. Trots vissa avvikelser under veckan hade alltså båda enheterna kommit fram till exakt samma slutsats efter en veckas oavbruten användning. Ett lyckat resultat!

Slutsats: Fokusera på trenderna

Även om det förekom vissa skillnader under veckan kom Garmin och Apple fram till samma slutsats när det gällde Readiness Score. De presenterade också sömnresultat med liknande kurvor, vilket tyder på att båda enheterna är konsekventa i sina mätningar och generellt sett ganska exakta.

Jag skulle utan problem kunna använda vilken som helst av dem för att registrera sömn, återhämtning och träning på en övergripande nivå. Skillnaderna mellan enskilda mätvärden är däremot en påminnelse om att inte fastna alltför mycket i detaljerna. Hur smarta dessa enheter än är, är de inte perfekta och deras resultat bygger på uppskattningar. Jag såg liknande skillnader i mitt test där jag jämförde Apple Watch Series 12 med Garmin Fenix 9 Pro.

Om du märker att du stressar för mycket över dina resultat eller mätvärden, eller om du känner dig annorlunda än vad klockan säger att du borde göra, bör du prioritera kroppens egna signaler framför informationen från din wearable. Var inte heller rädd för att då och då sova en natt utan att registrera sömnen, så att du slipper oroa dig över dina sömnresultat.