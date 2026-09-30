Jag har använt Apple Watch Series 12 i en vecka och de största förändringarna finns under skalet

Jag använder vanligtvis en Apple Watch varje dag och har gjort det ända sedan den första modellen lanserades våren 2015. Under den senaste veckan har jag dock bytt ut min Ultra 3 eller Series 11 mot Apple Watch Series 12.

Den nya generationens Apple Watch presenterades under Apples ”Surprise and shine”-evenemang den 9 september 2026. Det är företagets nya mellanklassmodell – eller snarare flaggskeppet för alla som vill ha något mellan tredje generationens SE och Ultra 4. Utseendemässigt har inte särskilt mycket förändrats jämfört med Series 11, men klockan har fått en omdesignad baksida som en del av ett nytt system för hälsomätning, ett nytt systemchip som driver flera nya funktioner och en rejäl dos AI utöver det vi redan visste skulle komma med watchOS 27.

En fullständig recension är på väg, men jag vill först samla in mer data och få möjlighet att testa Readiness Score. Det är Apples nya sätt att sätta alla dina hälsodata i ett större sammanhang genom en uppgraderad version av Vitals-appen, och det är en funktion jag verkligen ser fram emot att prova. I de flesta fall krävs det bara sju nätters användning för att beräkna ett resultat.

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Även om det finns nya boettmaterial – keramik har tillkommit vid sidan av titan och aluminium – är designen hos Series 12 väldigt lik föregångarens. Du kan välja mellan storlekarna 44 och 46 mm och klockan har fortfarande en OLED-skärm med Always-On-funktion som sträcker sig nästan hela vägen ut till kanterna och till och med böjer sig något längs sidorna. Jag har testat den svarta aluminiumversionen, som ser helt okej ut men är lite anonym. Viktigare är att den behåller sin tunna profil.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Tack och lov fungerar alla dina tidigare armband fortfarande, men på baksidan hittar du det nya systemet för hälsomätning. Utformningen är annorlunda och påminner nästan om ett solur, med nya placeringar av elektroder och dioder. Apple har också bytt till en grön LED-lampa som gör mätningarna mer effektiva. Trots förändringarna sitter klockan precis lika bra på handleden som tidigare. Den sticker förstås fortfarande ut en aning på baksidan, vilket du kan se på bilden här nedanför.

Tillsammans med det nya S11-chippet, som faktiskt bygger på samma grundläggande design och komponenter som A20 Pro, används Secure Enclave och en separat processordel som alltid är aktiv för att förbättra hur ofta mätningar genomförs. Det är här vi hittar en av de verkligt stora förbättringarna. Apple Watch kan nu registrera HRV och puls i realtid, oavsett om du öppnar appen eller använder en komplikation på urtavlan. Dessutom har stegräknaren blivit snabbare och kan uppdatera antalet steg oftare.

Hjärtfrekvensvariabilitet, eller HRV, är ett riktigt användbart mätvärde och att det nu får en större roll i Apple Watch gör att klockan närmar sig flera av konkurrenterna. Informationen kommer också att användas för att beräkna Readiness Score. Min Apple Watch behöver fortfarande registrera ytterligare en natts sömn och samla in ett HRV-värde till. Det är praktiskt att klockan själv talar om vad som saknas och det är rimligt att räkna med ungefär en veckas användning innan du får ditt första resultat.

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(Image credit: Future/Jacob Krol)

Jag har stora förhoppningar på hur Readiness Score kommer att fungera och återkommer med ett mer utförligt omdöme när jag har hunnit testa funktionen ordentligt. Redan nu är möjligheten att se pulsen i realtid väldigt användbar under träning, oavsett om det handlar om ett längre uthållighetspass eller en vanlig promenad eller löprunda. Jag gillar särskilt komplikationen för stegräkning, som uppdateras automatiskt och gör att jag snabbt kan kasta ett öga på handleden för att se hur jag ligger till med dagens aktivitetsmål.

Hittills verkar det inte heller som att batteritiden påverkas särskilt mycket av att ha de här komplikationerna aktiva, oavsett om det gäller steg eller puls. Efter en eller två dagars inledande bearbetning av data klarar klockan fortfarande en hel dags användning, precis som Series 11 gjorde förra året.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Sedan har vi AI-funktionerna, som jag än så länge bara har fått ett första smakprov på. Sound Recognition och en snabbare version av Shazam finns redan på plats. Båda är trevliga små förbättringar som gör vardagen smidigare, men de mest spännande nyheterna har ännu inte lanserats.

Live Rewind och Siri Recap är planerade att släppas senare under året, inledningsvis som betaversioner i USA, och jag är särskilt nyfiken på hur användbara de kommer att vara i praktiken. Den förstnämnda funktionen kan spela in och transkribera en nyligen genomförd del av ett samtal tack vare en löpande buffert på 15 sekunder. Den andra kan sammanfatta vad du har pratat om under dagen och lyfta fram viktiga fakta.

Jag behöver tillbringa mer tid med båda funktionerna när de väl lanseras innan jag kan avgöra hur mycket de faktiskt förändrar upplevelsen av Apple Watch. Det är dock ytterligare en del av Series 12 som kan bli alltmer intressant under årets gång. Funktionerna innebär också att Apple Watch, framför allt Series 12 och Ultra 4, i allt större utsträckning blir en AI-driven wearable som erbjuder mer än aktivitets- och hälsomätning, aviseringar och appar direkt på handleden.

I nuläget erbjuder Apple Watch Series 12 mycket av det vi redan känner till, men i ett välbekant format med bättre processorkraft som både snabbar upp befintliga funktioner och möjliggör nya inom två viktiga områden.

När det gäller aktivitets- och hälsomätning innebär uppdateringarna av Vitals, HRV, den mer frekventa pulsmätningen och Readiness Score att klockan kommer ikapp andra wearables som Oura Ring, Whoop och Fitbit Air. Samtidigt blir den smartare med nya funktioner för ljudigenkänning och en allt större satsning på AI, vilket markerar ett viktigt första steg för Apple.

Vi återkommer snart med vår fullständiga recension, men om du har en äldre Apple Watch, har väntat på att Apple ska börja sätta hälsodata i ett större sammanhang eller helt enkelt verkligen vill ha bättre HRV-mätning kan det här vara ett utmärkt år att uppgradera.

Apple Watch Series 12 släpptes den 18 september 2026 med ett startpris på 4 995 kronor.

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