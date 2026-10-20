”Dåligt gjorda, AI-genererade urtavlor kommer att ta över allt” – Garmins Connect IQ-butik översvämmas av nya appar och urtavlor

Garmins Connect IQ-butik har sett en enorm ökning av nya bidrag

Det handlar om både appar och urtavlor, vilket har skapat långa köer när utvecklare väntar på att få sina bidrag granskade

AI misstänks ligga bakom ökningen, eftersom den här typen av problem inte har förekommit tidigare

Om du använder någon av de bästa Garmin-klockorna har du kanske besökt Garmin Connect IQ-butiken för att ladda ner appar som Spotify eller Komoot, en ny gratis eller betald urtavla (kanske till och med en med Pokémon-tema) eller någon rolig funktion som skapats av användare, exempelvis appen Walk with Frodo.

Framöver kan det dock bli betydligt svårare att hitta bra innehåll i Connect IQ-butiken, eftersom användare riskerar att behöva sålla bland tusentals AI-genererade appar och urtavlor av låg kvalitet.

Utvecklare av urtavlor och appar klagar nu på Garmins forum över långa väntetider för granskning av nya bidrag. Processen brukar normalt ta mellan en och två dagar, men enligt vissa utvecklare kan den nu ta upp till 13 dagar.

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Garmins Connect IQ-moderator och representant Brandon svarade direkt i en av diskussionerna och förklarade:

”Det här beror inte på någon bugg. Vi har fått in en enorm mängd nya appbidrag under den senaste månaden, utan några tecken på att ökningen avtar, och vi arbetar med att godkänna dem så snabbt vi kan.”

”Det här har aldrig varit ett problem tidigare, bortsett från möjligen förseningar i samband med längre helger och högtider, som julen.”

(Image credit: Future)

Att den plötsliga ökningen av nya bidrag är ett helt nytt problem pekar mot en möjlig förklaring: AI. Det verkar sannolikt att Garmin Connect IQ har översvämmats av appar och urtavlor som skapats med AI-genererad kod, ofta kallat vibe coding, i syfte att snabbt tjäna pengar genom att fylla den digitala butiken med stora mängder innehåll.

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En Garmin-användare svarade Brandon: ”Ni måste begränsa hur ofta varje utvecklare får ladda upp nytt innehåll. De där dåligt gjorda, AI-genererade urtavlorna kommer att ta över allt.”

En annan användare skrev: ”Jag har också sett hur den här trenden har blivit betydligt värre. Connect IQ-butiken fylls allt mer av repetitiva bidrag som kräver minimal arbetsinsats. Det gör det svårare att hitta bra innehåll, försämrar användarnas förtroende och tränger undan välgjorda appar.”

Det här är dåliga nyheter för utvecklarna, som måste betala 100 dollar om året för att få sälja appar i Connect IQ-butiken, men också för Garmins användare.

Vi riskerar nu att behöva ta oss igenom ett hav av AI-genererade skräpurtavlor för att hitta appar och urtavlor som skapats på traditionellt sätt, med genomtänkta funktioner som utvecklats och designats av riktiga Garmin-användare.

Det här är ytterligare ett exempel på hur digitala marknadsplatser tvingas hantera en lavin av AI-genererat skräpinnehåll. Samma problem har redan drabbat andra appbutiker och nästan alla typer av nätbutiker som säljer digitala produkter.

Redan 2023 rapporterade vi om hur AI-genererade böcker översvämmade Kindle Unlimited, vilket gjorde det svårare för användare att hitta nya böcker. Problemet har bara blivit värre med tiden, och nu ser det ut som att samma utveckling kan vänta Garmins Connect IQ-butik.

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