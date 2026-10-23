Jag jämförde Apple Watch Ultra 4 med Casios billiga retroklocka med stegräknare – och resultaten var förvånansvärt lika trots den enorma prisskillnaden

Om du har följt TechRadars bevakning av träning och hälsa de senaste månaderna har du förmodligen hört talas om Casio F-B100W.

Det är en billig digital klocka med Bluetooth som kostar runt 800 kronor. Trots att den ser väldigt lik ut den klassiska och extremt billiga F-91W finns det några skillnader. Den är lite större, har en extra knapp, stöd för dubbla tidszoner och, viktigast av allt för det här testet, några smarta funktioner tack vare Bluetooth-anslutningen: Hitta min telefon och en stegräknare.

Den här avskalade varianten av en smartklocka passar perfekt för personer som vill bli mer aktiva, men som inte vill betala för en smartklocka eller behöver alla funktioner i en fullfjädrad aktivitetsmätare. Faktum är att den påminner mig om de allra första Fitbit-modellerna, som var enkla, små Bluetooth-anslutna stegräknare som kunde fästas på kläderna.

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Jag hade riktigt roligt med den här klockan. Jag älskade retrodesignen och den hade precis tillräckligt många smarta funktioner för att vara användbar. Eftersom jag ständigt tappar bort min telefon är funktionen Hitta min telefon ett måste för mig på alla smartklockor. Samtidigt är stegräkning, ett av de mest grundläggande måtten på fysisk aktivitet, fortfarande användbart. I appen visas antalet steg i stapeldiagram för en vecka, månad eller ett år, så att du kan analysera dina aktivitetsmönster över tid.

Men med tanke på hur otroligt billig klockan är började jag fundera över hur exakt stegräknaren egentligen kunde vara. Därför bestämde jag mig för att jämföra den med årets bästa smartklocka, Apple Watch Ultra 4. Den kostar 9 995 kronor, vilket är betydligt mer än Casio-klockan, och är utrustad med avancerade träningsfunktioner och mätvärden för i princip alla tänkbara situationer.

(Image credit: Future)

Till att börja med är det värt att påpeka att jag inte kan dela upp Casios dagliga stegräkning i enskilda träningspass. När jag hade satt på mig båda klockorna, gått upp och ner för trapporna för att ta på mig skorna, letat efter nycklarna och hörlurarna och tagit mig till startpunkten för löprundan hade jag därför redan gått 269 steg. Det syntes också i Casios stegräknare. Inte direkt den bästa starten på experimentet.

När löprundan var avklarad kontrollerade jag däremot omedelbart resultaten i båda apparna. När träningspasset på Apple Watch markerades som slutfört slutade den räkna steg för just det passet. Jag ville inte göra samma misstag igen och råka få med extra steg i Casios resultat. Därför tog jag skärmdumpar av båda apparna så fort jag avslutade träningspasset på Apple Watch.

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Resultatet imponerade verkligen på mig. Casio-klockan hade registrerat 4 910 steg. Om vi drar bort de 269 stegen från innan löprundan landar vi på totalt 4 641 steg för Casio F-B100W.

Apple Watch Ultra 4 registrerade 4 679 steg, vilket innebär en skillnad på bara 38 steg. Det är en otroligt liten avvikelse mellan två helt olika klockor i två helt olika prisklasser, som båda uppskattar antalet steg med hjälp av sina inbyggda sensorer. Jag är verkligen imponerad av resultatet.

Vad innebär det här i praktiken? Jo, om du bara är intresserad av att hålla koll på dina steg och gillar känslan hos en digital retroklocka (trots allt har ju retrotekniken varit på väg tillbaka ett bra tag nu), kan jag konstatera att den enkla Casio F-B100W fungerade precis lika bra som stegräknare som marknadens dyraste Apple Watch. Det gör att jag känner mig ännu säkrare på min rekommendation. Det är en riktigt bra klocka.

Visst saknar den Apple Watch-modellens övriga avancerade mätfunktioner, och faktiskt i princip alla andra mätvärden över huvud taget. Men syftet med det här testet var att undersöka hur bra Casios stegräknare fungerar, inte att göra en objektiv jämförelse mellan de två klockorna. Och på den punkten klarade Casio testet med bravur.

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