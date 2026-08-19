”En klocka jag faktiskt skulle köpa”: Casios senaste retroversion av en smartklocka är F-B100W – med inbyggd stegräkning
Klassiskt möter modernt.
- Casio har lanserat ännu en smartklocka med stegräkning
- Casio F-B100W börjar nu säljas utanför Japan
- Dina dagliga steg kan följas både i mobilen och direkt på klockan
Casio fortsätter i rask takt med sin satsning på att lägga till moderna träningsfunktioner i sina klassiska smartklockor i retrostil. Nu har företaget lanserat ytterligare en modell som blivit mer allmänt tillgänglig utanför hemmamarknaden Japan.
Casio F-B100W (via Phandroid) följer Casios traditionella formspråk med den välbekanta LCD-skärmen och ett armband i gummiliknande resin, men under den klassiska ytan finns även ett antal smarta funktioner.
Till att börja med kan klockan anslutas till en app på mobilen, där du kan styra olika inställningar från Android eller iOS. Den har dessutom en funktion för att hitta mobilen, vilket innebär att du kan använda klockan för att få telefonen att spela upp ett ljud om du inte hittar den.
Här finns också inbyggd stegräkning, så att du kan sätta upp dagliga stegmål och följa dina framsteg under dagen – antingen via den anslutna mobilappen eller direkt på skärmen på F-B100W.
Funktioner och pris
Andra funktioner värda att nämna är kalender, timer och stoppur samt möjlighet att visa två tidszoner samtidigt, där du kan välja mellan omkring 300 städer runt om i världen. Det utbytbara batteriet ska räcka i ett par år.
Casio satsar verkligen på kombinationen av retro och modernt, vilket bland annat syns i en av marknadsföringsbilderna högst upp i den här artikeln. Där presenteras klockans funktioner genom tidningsurklipp (minns ni sådana?) tillsammans med en bild på själva klockan.
Om reaktionerna på Reddit är något att gå efter kan den nya modellen bli en succé. ”En klocka jag faktiskt skulle köpa”, skriver en användare, som gillar ”retroestetiken”, medan en annan helt enkelt konstaterar: ”Herregud, den är helt otroligt snygg.”
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I nuläget är det oklart om och när Casio F-B100W kommer att lanseras i Sverige, och något svenskt pris har ännu inte bekräftats. Baserat på priset för liknande modeller väntas den dock kosta motsvarande omkring 95 dollar och finnas tillgänglig i svart och grönt.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- David NieldFreelance Contributor