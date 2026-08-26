Samsung-läcka tyder på att en enklare Galaxy Aero-smartklocka är under utveckling – kan ersätta företagets bleka Apple Watch SE-utmanare

En ny läcka ger oss fler ledtrådar om smartklockan Samsung Galaxy Aero

Enheten kan skippa Wear OS och använda operativsystemet RTOS i stället

Den skulle kunna rätta till några av misstagen med Samsung Galaxy Watch FE

Det är knappast någon hemlighet att vi inte var särskilt imponerade av Samsung Galaxy Watch FE. Vår recensent gav den ynka två stjärnor och kallade den för "en av de mest förvirrande smartklockorna jag någonsin testat". Trots besvikelsen tyder en ny läcka på att Samsung tänker göra ett nytt försök på marknaden för smartklockor i instegsklassen, men resultatet kan se väldigt annorlunda ut.

De senaste ledtrådarna kommer från Gadgets & Wearables, som undersökte apparna Samsung Health och Galaxy Wearable för att hitta ledtrådar om vad som kan vara på gång. Enligt sajten kan den kommande enheten bli en ny Samsung-klocka med namnet Galaxy Aero.

Det intressanta med den här produkten är att den, till skillnad från många av de bästa Samsung-klockorna, kanske inte kommer att använda Googles Wear OS. Tidigare rapportering från SamMobile hittade ledtrådar som pekade mot användning av RTOS, eller "real-time operating system", då Samsungs mjukvara innehöll referenser till både "Galaxy Aero" och "galaxy_rtos_watch". Det antyder att de båda namnen syftar på samma produkt.

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RTOS är plattformen som används på Samsungs Galaxy Fit-enheter och är ett betydligt lättare system än Wear OS. Om Galaxy Aero i slutändan drivs av RTOS skulle det tyda på att produkten kommer att placeras i den billigare delen av Samsungs sortiment av wearables.

Ytterligare efterforskningar från Gadgets & Wearables tyder på att flera av Samsungs appar och tjänster har stöd för RTOS och enheter som använder systemet. Det är just den kapaciteten som uppges kunna bana väg för Galaxy Aero.

Rättar till gamla misstag

(Image credit: Future)

En av våra främsta invändningar mot Samsung Galaxy Watch FE var dess märkliga positionering. Vid lanseringen erbjöd den sämre prestanda än Samsung Galaxy Watch 6, trots att den gick att köpa för samma pris eller till och med mer. Med Galaxy Aero kan Samsung komma att rätta till det problemet.

SamMobile uppger nämligen att den kan få ett lägre pris än Watch FE, vilket skulle göra den till ett betydligt mer logiskt alternativ för den som letar efter en billig smartklocka. Om uppgifterna stämmer skulle det kunna göra den betydligt enklare att rekommendera.

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Det finns dessutom ytterligare en aspekt. Genom att använda RTOS i stället för Wear OS skulle Samsung potentiellt kunna minska batteriförbrukningen och därmed lösa ytterligare ett av de stora problemen med Watch FE. Det skulle innebära vissa kompromisser, där begränsat stöd för Google Play Store och appar från tredje part är möjliga nackdelar. Men om Samsung lyckas hålla nere priset är det sannolikt att många användare inte kommer att ha något emot det.

Om Samsung väljer den vägen skulle företaget ansluta sig till konkurrenter som Amazfit och Huawei genom att lansera en prisvärd träningsklocka som inte förlitar sig på Wear OS. Huruvida Galaxy Aero kan rätta till misstagen med Galaxy Watch FE återstår dock att se.

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