Samsungs första clip-on-earbuds verkar vara på väg då märkligt nytt namn dyker upp i Galaxy Wearable-appen

Namnet Galaxy Able har nu dykt upp i Galaxy Wearable-appen

Det verkar röra sig om företagets första öronsnäckor med clip-on-design

De kan lanseras senare i juli tillsammans med två nya Galaxy Watch-modeller

Vi har under en längre tid hört rykten om att Samsung arbetar på en helt ny typ av trådlösa öronsnäckor. Själva formfaktorn är visserligen inte ny längre, men den är helt ny för Samsung (även om vissa av företagets dottervarumärken redan erbjuder liknande produkter). De nya hörlurarna skiljer sig dessutom markant från Galaxy Buds 4-serien, både när det gäller design och namn. Nu verkar de i princip vara bekräftade.

En uppmärksam användare på X har nämligen upptäckt att en uppdatering av Galaxy Wearable-appen avslöjar flera kommande Samsung-produkter. Bland dem finns Galaxy Watch 9 och Galaxy Watch Ultra 2, två produkter som knappast kommer som någon större överraskning.

Mer intressant är däremot att appen även nämner Galaxy Able – och inte Galaxy Buds Able, som tidigare rykten har gjort gällande. Namnet stärker teorin om att Samsung nu vill ge sig in på marknaden för öppna öronsnäckor, en kategori som har vuxit snabbt de senaste åren.

Latest Videos From Watch full video here:

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 and Galaxy Watch9 leaked on Samsung Members feedback support line ‼️Both models have been confirmed to arrive on jully 22 pic.twitter.com/Zmdxgr6Cb5June 30, 2026

Galaxy Able?

Marknaden för öppna öronsnäckor utvecklas i snabb takt. Om du inte har stött på dem tidigare handlar det om hörlurar som inte tätar hörselgången, utan i stället släpper in omgivningsljud så att du fortfarande hör vad som händer runt omkring dig.

När formatet började dyka upp för några år sedan dominerades marknaden av sportmodeller med öronkrokar som gick bakom örat. Numera verkar de flesta tillverkare i stället föredra en clip-on-design, där hörlurarna fästs på örat likt ett smycke.

Utbudet har vuxit snabbt. Bland de mest kända modellerna finns Shokz OpenDots One, Bose Ultra Open Earbuds, Sony LinkBuds Clip, JBL Soundgear Clips och Huawei FreeClip 2, tillsammans med en lång rad andra alternativ.

Det finns dock ett stort namn som hittills saknats – Samsung (och även Apple).

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Samsung har traditionellt låtit sina ljudexperiment ske via dottervarumärken som JBL, Harman och AKG, medan företagets egna Galaxy-serie har hållit sig till mer traditionella öronsnäckor. Att Samsung nu verkar lansera ett par clip-on-hörlurar under Galaxy-varumärket tyder därför på att företaget ser den här formfaktorn som tillräckligt etablerad för att satsa på den.

Samsungs vanliga öronsnäckor – exempelvis Galaxy Buds 4 Pro – erbjuder redan mycket bra ljudkvalitet, även om flera funktioner fungerar bäst tillsammans med en Samsung-telefon.

Öppna öronsnäckor ställer däremot helt andra krav. De behöver både en annorlunda ljudjustering och en säker passform för att fungera bra trots den öppna konstruktionen. Det ska därför bli intressant att se om Samsung lyckas överföra sina styrkor till det här formatet.

Vi väntar oss att Samsung presenterar flera nya produkter någon gång under juli, däribland de tidigare nämnda smartklockorna och nästa generation vikbara telefoner. Om ryktena stämmer behöver vi därför förhoppningsvis inte vänta särskilt länge innan vi får möjlighet att testa Galaxy Able själva.