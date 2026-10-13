Nothing lanserar sina första Bluetooth-högtalare under CMF-varumärket – och de ser ut som mjölkkartonger

CMF by Nothing lanserar de bärbara högtalarna Speaker S och den större Speaker M

Båda har Bluetooth 6.0, anslutning till två enheter samtidigt och flera ljudlägen

Frontpanelerna kan bytas ut och du kan till och med 3D-printa egna alternativ

Det finns två nya Bluetooth-högtalare på marknaden och de kommer från Nothings budgetinriktade undermärke CMF. Trots att de precis har presenterats har de redan väckt en hel del uppmärksamhet, framför allt tack vare sin minst sagt annorlunda design.

Kort efter lanseringen av Nothing Headphone (1) Pro gör CMF nu debut på marknaden för bärbara högtalare med modellerna Speaker S och Speaker M.

Det mest iögonfallande är förstås deras design, som påminner om små mjölkkartonger och ger dem ett ganska unikt utseende jämfört med många av marknadens bästa Bluetooth-högtalare.

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Den mindre Speaker S har ett svenskt pris på 690 kronor, medan den större Speaker M också lanseras som ett prisvärt alternativ. Båda modellerna finns i vitt, mörkgrått, orange och turkost.

(Image credit: Nothing / CMF)

Även om båda är relativt billiga instegsmodeller är de utvecklade för lite olika användningsområden. Speaker S är den mer kompakta modellen, utformad för att vara enkel att ta med sig och använda på språng. Den har ett specialanpassat högtalarelement på 45 mm och två passiva radiatorer.

Om du i stället vill fylla ett rum med musik under en fest eller annan tillställning är det Speaker M som är tänkt att passa bättre. Den större modellen har ett frekvensomfång på 60 Hz till 20 kHz.

Trots skillnaden i storlek har högtalarna mycket gemensamt när det gäller funktioner. Båda erbjuder upp till 18 timmars batteritid vid 50 procents volym med Ultra Bass aktiverat. Funktionen ska ge musiken extra tyngd när det behövs. En snabbladdning på tio minuter ska dessutom räcka till ytterligare en timmes uppspelning.

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Båda modellerna har också Bluetooth 6.0, med en angiven räckvidd på över 100 meter mellan högtalaren och den anslutna enheten. Det finns även stöd för anslutning till två enheter samtidigt, vilket gör att du kan växla mellan exempelvis två telefoner utan att behöva parkoppla dem på nytt.

Vi kan verkligen tänka oss hur användbart det kan vara om två personer på samma fest är fast beslutna om att styra musiken. Då kan de åtminstone turas om.

(Image credit: Nothing / CMF)

På tal om att dela med sig erbjuder CMF nya högtalare flera olika uppspelningslägen. Med Stereo Mode kan två Speaker S eller två Speaker M kopplas ihop för att fungera som separata vänster- och högerkanaler i ett stereopar.

Party Mode är ännu mer flexibelt och gör det möjligt att koppla ihop de två olika modellerna för ett kraftigare ljud. Enligt CMF ska funktionen dessutom kunna användas tillsammans med kompatibla högtalare från andra tillverkare.

Men det är inte bara ljudfunktionerna som gör de nya högtalarna intressanta. CMF har också lagt till en ovanligt stor möjlighet att anpassa deras utseende. Frontpanelerna på både Speaker S och Speaker M går att ta loss och byta ut mot paneler i andra färger.

Företaget uppmuntrar dessutom användare med 3D-skrivare att skapa egna designer. CMF har publicerat en guide för hur du kan skriva ut egna frontpaneler och volymreglage.

Det innebär att du kan anpassa högtalaren efter din egen stil eller låta den matcha inredningen hemma. Vissa kanske tycker att det känns överdrivet, men vi gillar verkligen den kreativa friheten som CMF erbjuder här.

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