Nothing lanserer sine første Bluetooth-høyttalere under merkevaren CMF – og de ser ut som melkekartonger

CMF by Nothing lanserer den bærbare Speaker S og den større Speaker M.

Begge har Bluetooth 6.0, støtte for tilkobling til to enheter samtidig og flere lydmodi.

Frontpanelene kan byttes ut, og du kan til og med 3D-printe dine egne varianter.

To nye Bluetooth-høyttalere har kommet på markedet fra CMF, et undermerke av Nothing som fokuserer på rimelige produkter. Selv om de nettopp har blitt avduket, har de allerede vakt stor oppmerksomhet – først og fremst på grunn av deres særegne og utradisjonelle design.

Kort tid etter lanseringen av Nothing Headphone (1) Pro gjør CMF sin debut i markedet for bærbare høyttalere med modellene Speaker S og Speaker M.

Det mest iøynefallende trekket er utvilsomt designet; med en form som minner om små melkekartonger, skiller de seg ut fra mange av de beste Bluetooth-høyttalerne på markedet.

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Den mindre Speaker S har en pris på 690 SEK i Sverige, og også den større Speaker M lanseres som et rimelig alternativ. med en veiledende pris i Norge på 1 290 kroner Begge modellene er tilgjengelige i fargene hvit, mørkegrå, oransje og turkis.

(Image credit: Nothing / CMF)

Selv om begge er relativt rimelige innstegsmodeller, er de utviklet for litt ulike bruksområder. Speaker S er den mer kompakte modellen, laget for å være enkel å ta med seg. Den er utstyrt med en spesialtilpasset 45 mm-høyttalerenhet og to passive radiatorer.

Hvis du derimot ønsker å fylle et rom med musikk under en fest eller et annet arrangement, er Speaker M et bedre valg. Denne større modellen har et frekvensområde på 60 Hz til 20 kHz.

Til tross for størrelsesforskjellen har høyttalerne mange fellestrekk. Begge tilbyr opptil 18 timers batteritid ved 50 % volum og med «Ultra Bass» aktivert – en funksjon som gir musikken ekstra tyngde ved behov. I tillegg gir ti minutters hurtiglading nok strøm til en times avspilling.

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Begge modellene har også Bluetooth 6.0, med en oppgitt rekkevidde på over 100 meter mellom høyttaleren og den tilkoblede enheten. De støtter dessuten samtidig tilkobling til to enheter, slik at du kan veksle mellom for eksempel to telefoner uten å måtte pare dem på nytt.

Det er lett å se nytten av dette hvis to personer på samme fest begge ønsker å styre musikken; da kan de i det minste bytte på å gjøre det.

(Image credit: Nothing / CMF)

Når vi først snakker om deling: CMFs nye høyttalere byr på flere ulike avspillingsmodi. I stereomodus kan to Speaker S- eller to Speaker M-enheter pares slik at de fungerer som henholdsvis venstre og høyre kanal i et stereoanlegg.

«Party Mode» er enda mer fleksibel og lar deg koble sammen de to ulike modellene for kraftigere lyd. Ifølge CMF kan denne funksjonen også brukes med kompatible høyttalere fra andre produsenter.

Det er imidlertid ikke bare lydfunksjonene som gjør de nye høyttalerne interessante; CMF har også lagt til rette for omfattende tilpasning av utseendet. Frontpanelene på både Speaker S og Speaker M kan tas av og byttes ut med paneler i andre farger.

Selskapet oppfordrer også brukere med 3D-printer til å lage sine egne design. CMF har publisert en veiledning for hvordan man skriver ut egne frontpaneler og volumkontroller.

Dette betyr at du kan skreddersy høyttaleren til din personlige stil eller tilpasse den til interiøret hjemme. Noen vil kanskje mene at dette er i overkant, men vi setter stor pris på den kreative friheten CMF tilbyr her.

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