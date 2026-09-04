Anker avduker nattbordhøyttaleren SleepLab Pro med 60 GHz «søvnradar»

Anker har lansert høyttalerne SleepLab og SleepLab Pro.

De har også avduket øreproppene Sleep 4 og Sleep 4 Pro.

Disse produktene lover å hjelpe deg med å sovne lettere.

Alle som sliter med å sovne om natten vet hvor mye det kan ta på, fra frustrasjon og angst over søvnmangel til sløvhet og lav energi dagen etter. Anker tror imidlertid at de kan ha svaret i form av et par nye lydprodukter som ble annonsert på IFA 2026.

Den første har form av to nye nattbordshøyttalere: SleepLab og SleepLab Pro. SleepLab spiller «musikk og søvnlyder med et mykt nattlys og alarm for å sette stemningen for søvn», sier Anker.

SleepLab Pro går et skritt videre ved å bruke en 60 Hz radar for «presis søvnregistrering, sporing av hjertefrekvens og pust og analyse av de fire søvnstadiene». Deretter spiller den «tilpasset lyd» som er designet for å hjelpe deg med å sovne.

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Hvis du foretrekker å bruke ørepropper om natten, har Anker også lansert øreproppene Sleep 4- og Sleep 4 Pro. Begge disse modellene har støyreduksjon, og sistnevnte har noen ekstra funksjoner for leggetid.

Dette inkluderer det Anker beskriver som «verdens første Track-Assess-Adjustment-system». Dette sporer PPG, puls og pulsvariabilitet mens du sover. Det bruker også Ankers proprietære BioSync-system for å justere lyden din dynamisk og «hjelpe hver bruker med å finne sine mest effektive søvnlyder». Og det er et ladeetui med berøringsskjerm som du kan bruke til å stille inn en alarm, spille av lyder og sjekke målinger, selv om telefonen ikke er for hånden.

SleepLab-høyttaleren frister, men spørsmål gjenstår

(Image credit: Anker)

Selv for en som vanligvis sover godt om natten, er det tider der søvnen enten er helt ujevn eller det virker som det tar evigheter før den faktisk begynner. Det kan være utrolig frustrerende, ettersom resultatet vil sette sitt preg dagen etter.

Selv om mange ville kunne sove komfortabelt med Ankers Sleep-ørepropper i ørene, kunne SleepLab vært mer interessant på grunn av dens diskrete natur. Vi er litt skeptiske til hvor nyttig radarsporing og søvnanalyse er (førstnevnte føles litt overkill, mens man har Apple Watch til sistnevnte), men det å ha en enhet som kan spille av beroligende lyder for å hjelpe oss å sovne, virker fascinerende.

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Hovedspørsmålet med begge disse enhetene er hvordan de fungerer når du faktisk sovner. Kan de oppdage at du ikke lenger er bevisst og automatisk stoppe musikken? Hvis ikke, ville vi vært bekymret for at batteriene deres tømmes unødvendig, spesielt når det gjelder Sleep 4-øreproppene.

Anker har ikke bekreftet prisen på sine nye ørepropper, men de sier at Sleep 4 vil lanseres i oktober 2026 og Sleep 4 Pro vil komme i november. Priser for SleepLab og SleepLab mangler også, selv om Anker har bekreftet at ingen av dem vil kreve abonnement. Utgivelsesdatoen for disse høyttalerne er foreløpig ukjent.

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