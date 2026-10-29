BYDs utfordrer til Rolls-Royce er nesten klar – og den kan bli den første i verden som tar i bruk faststoffbatterier

Eksklusiv elektrisk sedan skal konkurrere med Rolls-Royce, Mercedes-Benz og BMW

Det ryktes om en plattform med fire motorer og faststoffbatteri

Flaggskipmodellen skal etter planen avdukes i Dubai i november

Den kinesiske elbilprodusenten BYD har delt en rekke bilder i forkant av lanseringen av det som blir en av deres mest luksuriøse og teknologisk avanserte modeller hittil.

Det antas at det er BYDs luksusmerke, Yangwang, som vil pryde det kommende kjøretøyet – foreløpig kjent under kodenavnet «Project Hu». Selv med omfattende kamuflasje er det tydelig at bilen er ment å konkurrere med modeller som Rolls-Royce og BMW i7.

Yangwangs daglige leder, Hu Xiaoqing, viste frem bilder av bilen tidligere denne måneden, og den kinesiske aktøren ThinkerCar har delt videoer på X som tyder på at kjøretøyet nå gjennomgår siste runde med testing.

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Ifølge CarNewsChina ventes den lange, luksuriøse elektriske sedanen å få store, bakhengslede dører – såkalte «coach doors» – som gjør det betydelig enklere å gå inn og ut av bilen. Med en anslått lengde på 5,5 meter er den stor nok til å utfordre Mercedes-Maybach S-Klasse og Maextro S800 (utviklet av Huawei og JAC).

Det foreligger ingen bekreftelse på hvilket drivlinjesystem som vil sitte i modellen, men spekulasjoner tyder på at den vil være utstyrt med Yangwangs system med fire motorer, samt det aktive hjulopphenget DiSus.

#BYD Yangwang ultra-luxury executive sedan https://t.co/8Z2CieeJ6GOctober 7, 2026

Det spekuleres også sterkt i at dette blir en av de første produksjonsmodellene som lanseres med BYD-gruppens teknologi for faststoffbatterier. Samtidig viser teasere bilen ved siden av BYD-teknologien Flash Charge, noe som antyder at opplading kan gjøres unna på bare noen få minutter.

I et nylig intervju avslørte BYDs konserndirektør Stella Li at selskapets første kjøretøy med faststoffbatterier vil få sin debut i 2027 – et tidspunkt som sammenfaller med den antatte lanseringen av «Project Hu».

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Dette virker også logisk, ettersom prisen for «Hu» ifølge Electrek ryktes å starte i området rundt to millioner yuan (omtrent 2,8 millioner kroner). En slik pris vil bidra til å dekke kostnadene ved den kostbare teknologien for faststoffbatterier, som ennå ikke er i masseproduksjon.

Selv ikke luksusmarkedet er trygt

(Image credit: Hu Xiaoqing/Yangwang)

The fact that BYD is choosing to unveil Project Hu in Dubai next month suggests that it is confident that its products can rival some of the most luxurious and globally-recognized automotive badges on sale in the world today.

If BYD’s products genuinely stand up to the industry benchmarks, prestige western brands could soon have to fend off the same sort of competition that is causing headaches for manufacturers in the fiercely ruthless mass markets.

At BYD velger å avduke «Project Hu» i Dubai neste måned, tyder på at selskapet er trygt på at produktene deres kan måle seg med noen av de mest luksuriøse og verdenskjente bilmerkene som finnes på markedet i dag.

CarNewsChina melder at YangWang allerede tilbyr modellen U8 – merkets enorme, eksklusive SUV – i Midtøsten for 659 900 AED (tilsvarer omtrent 180 000 USD / 134 860 GBP / 256 420 AUD). Dette ligger langt under prisnivået til biler som Bentley Bentayga og Rolls-Royce Cullinan.

Dersom BYDs produkter faktisk holder mål mot bransjens målestokker, kan vestlige prestisjemerker snart stå overfor den samme typen konkurranse som i dag skaper hodebry for produsenter i de nådeløse massemarkedene.

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