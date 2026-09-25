Bentley Torcan er en høyytelses-SUV med en rekkevidde på 375 miles (ca. 600 km) på én lading.

De kraftigste modellene vil ha en effekt på 876 hk.

Den første elbilmodellen vil dele komponenter med Porsche Cayenne Electric.

Bentley har i månedsvis kommet med smakebiter på sin første helelektriske modell – med detaljer om alt fra den orkestrale, syntetiserte motorlyden til et futuristisk design inspirert av konseptbilen EXP 15 – men nå har vi endelig alle detaljene.

Den kommende Torcal er basert på Porsches PPE-plattform (begge merker tilhører tross alt Volkswagen-gruppen); den vil måle fem meter i lengden – noe som gjør den litt kortere enn en Bentayga – og arve mange komponenter knyttet til chassis, hjuloppheng og drivlinje fra sin slektning hos Porsche.

Bentley er ikke begeistret for at det snakkes for mye om den delte teknologien under skallet, og har derfor lagt stor vekt på sitt «dristige, nye designspråk, forankret i Bentleys DNA».

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Det ser ut som om Bentleys visjon for en elektrisk SUV nettopp har slukt en Continental GT uten å ha rukket å fordøye den ennå – men det er slett ikke negativt. Bilen er selve motpolen til Ferraris tilnærming med Luce; Torcal både ser ut som og føles som en ekte Bentley.

Når det gjelder drivlinjen, gjør oppsettet med to motorer Torcal til den kraftigste Bentleyen noensinne, med hele 876 hk i toppmodellen S.

Dette er riktignok ikke på høyde med de 1140 hestekreftene i den enorme Porsche Cayenne Turbo Electric, men det er nok til at den sportslige S-versjonen kan komme seg fra 0 til 100 km/t på 2,8 sekunder – nok til å sette mange superbiler i skyggen.

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Bentley ønsker at Torcal skal kunne brukes «hele året», og tilbyr derfor en stor batteripakke på 113 kWh som gir en rekkevidde på opptil 375 miles (ca. 600 km).

Enda bedre er det at bilen kan lades med en effekt på opptil 400 kW, noe som betyr at en opplading fra 10 til 80 % potensielt kan gjøres på under 20 minutter.

Lyden av fremtiden

(Image credit: Bentley)

Det britiske merket har skrinlagt planene om å bli helelektrisk innen 2030, og velger i stedet å tilby kundene et utvalg av ulike drivlinjer.

Merket er tross alt synonymt med kraftige V8- og V12-motorer, som historisk sett har levert en dempet, men potent lydopplevelse i mange av modellene.

For ikke å miste dette unike kjennetegnet i sin første elbil, har Bentley tatt i bruk ekte instrumenter – trommer, bratsj og bassgitar – for å skape det de kaller «Bentley Dynamic Symphony». Denne skal gjenspeile de subtile variasjonene og små ufullkommenhetene ved en stor V8-motor.

Dette «menneskeskapte» lydbildet skal gi føreren akustisk tilbakemelding etter hvert som turtallet øker, og lyden blir kraftigere i Sport-modus.

Selv lyden fra blinklyset skal visstnok stamme fra et opptak av hammere som slår mot lær på Bentleys verksted, mens tilbakemeldingslydene fra berøringsskjermen er hentet fra lyden av et krystallglass.

Interiøret er naturligvis utstyrt med fysiske, teksturerte brytere og vridere med riflet overflate. Et eget «Comfort Mode» i infotainmentsystemet sørger for færre forstyrrelser, mens en «digital detox»-funksjon skjuler all informasjon bortsett fra det aller viktigste, slik at oppmerksomheten kan flyttes bort fra skjermene.

Ifølge kilder starter prisen på 173 300 pund for Torcal, og 199 300 pund for Torcal S, med ventet levering fra sommeren 2027.

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