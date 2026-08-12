Denza hevder at den nye Z9S har verdens lengste rekkevidde – kan kjøre fra New York til Detroit uten stans

Denza Z9S er en mer effektiv versjon av Z9 GT.

Det kinesiske selskapet angir en rekkevidde på 1100 km mellom ladingene.

Flaggskipversjonen koster fra 349 800 yuan, tilsvarende omtrent 490 000 kroner, i Kina.

Denza Z9 GT har lenge blitt omtalt som en seriøs konkurrent til Porsche Taycan, med imponerende ytelse fra et valgbart tremotorsystem, en solid rekkevidde og løfter om ladetider på under ti minutter takket være BYD Groups Flash Charging-teknologi.

Etter å ha vært en suksess i Kina, er Z9 GT endelig på vei til Storbritannia og Europa. Til tross for priser på over 100 000 pund, ser modellen ut til å utfordre de mer etablerte premiumprodusentene med mye ytelse og muligheten for en rekkeviddeforlengende hybrid drivlinje som kan kjøre rundt 800 kilometer på en kombinasjon av elektrisk og bensin.

Hjemme i Kina har Denza allerede begynt å forbedre konseptet. Selskapet åpnet nylig ordrebøkene for den mer aerodynamisk effektive Z9S, som er utstyrt med BYDs 102,3 kWh Blade Battery 2.0.

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Fremskritt innen batteri- og motoreffektivitet, sammen med et mer strømlinjeformet fastback-karosseri, betyr at Denza hevder at Z9S kan kjøre 1100 kilometer på én lading. Derfor hevder selskapet at den er «elbilen med lengst rekkevidde i verden».

Det er imidlertid et viktig forbehold: tallene kommer fra den kinesiske CLTC-kjøresyklusen, som er beryktet for sine generøse rekkeviddeestimater.

Hvis tallene er korrekte, kan en Z9S-eier kjøre fra New York til Motor City, Detroit uten å måtte stoppe for å lade. Eller tur-retur Oslo-Stavanger.

(Image credit: Denza/CNEV Post)

På samme måte kan sjåfører pakke bilen sin i Berlin og kjøre helt til Paris uten å måtte bruke det offentlige ladenettverket.

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Hvis vi bruker en vanlig konverteringsfaktor på 0,80 for å oversette det kinesiske CLTC-tallet til den strengere europeiske WLTP-kjøresyklusen, ender rekkevidden fortsatt opp med å være rundt 88–90 mil.

Konvertering til den amerikanske EPA-kjøresyklusen ville gitt en rekkevidde på rundt 77 mil, noe som fortsatt er utrolig imponerende.

Ifølge Electrek starter innstegsmodellen Premium på 319 800 yuan i Kina, tilsvarende rundt 440 000 SEK. Flaggskipversjonen starter på 349 800 yuan, rundt 490 000 norske kroner, mens Performance-versjonene med tre elektriske motorer koster fra 389 900 yuan, tilsvarende rundt 550 000 NOK.

Men som vi nylig så da britiske priser for Z9 GT ble avslørt, kan prisene stige dramatisk når importavgifter og lokale avgifter legges til.

Maksimal rekkevidde blir mindre viktig

(Image credit: Denza/CNEV Post)

Vi går inn i en tid der det ikke lenger er spesielt uvanlig at premium elbiler kan kjøre over 720 kilometer på én lading.

Volvo EX60, den nyeste Mercedes-Benz CLA, BMW iX3 og den nyeste Tesla Model 3 Long Range kan alle tilby rekkevidder på rundt 720 kilometer eller mer. Det er ikke langt unna den konverterte WLTP- og EPA-rekkevidden til Denzas angivelig «verdensledende» Z9S.

Påstander fra Kina om «elbilen med lengst rekkevidde i verden» må derfor tas med en klype salt, ettersom det er store forskjeller i hvordan landet utfører sine effektivitets- og rekkeviddetester for elbiler.

Videre beholder disse bilene, med sine enorme batteripakker og avanserte elektriske motorer, sjelden sine attraktive kinesiske priser når de lanseres i markeder utenfor Kina.

I stedet for å fokusere utelukkende på maksimal rekkevidde, tror jeg potensielle kjøpere bør være mer entusiastiske over en bredere utrulling av BYDs Flash Charging-teknologi utenfor hjemmemarkedet. Den har potensial til å redusere den totale reisetiden drastisk på lengre elbilreiser gjennom ekstremt raske ladestopp.

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