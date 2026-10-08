Jaguar avduker Type 01 – men elbilen mottar delte reaksjoner

Jaguars imponerende GT-sedan leverer 1000 hk

Produksjonsmodellen ligger tett opp til det kontroversielle konseptet

Jaguar hevder at den «ikke er en kopi av noe», men salget av elektriske luksusbiler stagnerer

Jaguar har endelig avduket produksjonsversjonen av sin svært omdiskuterte elektriske GT-sedan, Type 00 – det første nye elbilmodellen fra det britiske merket siden den banebrytende I-Pace i 2018.

Etter å ha havnet i overskriftene i kjølvannet av en omfattende omprofilering i 2024, har Jaguar møtt kraftig kritikk fra alle kanter av bilverdenen (og utover den). Merket har blitt anklaget for alt fra å støte fra seg sine tradisjonelle kunder til å bli «woke», samtidig som kommentatorer har vært sterkt splittet i synet på saken.

Jaguar uttaler at den radikale Type 01 – navnet på produksjonsmodellen – ikke er en «kopi av noe som helst». Den firedørs GT-sedanen, som er bygget utelukkende i aluminium, forblir tro mot de tidlige konseptene; med sine «ekstravagante proporsjoner», lave taklinje, lange panser, elegante silhuett og dramatiske fremtoning, tvinger den forbipasserende til å snu seg en ekstra gang idet den lydløst glir forbi.

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Under det dristige karosseriet har Jaguar valgt en elektrisk arkitektur på 850 volt. Dette gir en rekkevidde på 400 miles (ca. 640 km) etter EPA-standarden (og opptil 320 miles / ca. 515 km ved vedvarende motorveihastighet), samt muligheten til å lade for en rekkevidde på 200 miles (ca. 320 km) på 13 minutter ved bruk av 350 kW-ladere.

Bilen har også en drivlinje med tre motorer som til sammen yter rundt 1000 hk. Dette gir en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 3,2 sekunder, samt en imponerende akselerasjon fra 100 til 180 km/t på fire sekunder.

Interiøret har beholdt sitt særpreg; det omfatter blant annet en 24-tommers OLED-skjerm foran føreren som består av ett enkelt glasspanel, en lang midtkonsoll som skiller de fire setene (i en såkalt «2+2»-konfigurasjon), samt detaljer med messingpreg som gjenspeiler Jaguars kreative filosofi om «ekstrovert modernisme».

Selv om de fleste av konseptbilens mer dristige trekk – inkludert fraværet av bakrute – er videreført til produksjonsmodellen, er meningene på nettet fortsatt delte.

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BBC har meldt om at enkelte aktører innen rådgivning for luksusbiler har omtalt den som en «total katastrofe», mens Steve Lewis, tidligere sjef for Audis designstudio for konseptbiler, uttalte til AR Online at Type 01 mangler en rød tråd og «rett og slett virker uferdig».

Det er ikke enkelt å selge elektriske luksusbiler

(Image credit: Jaguar)

Selv om de ferskeste salgstallene tyder på at elbiler blir stadig mer populære på verdensbasis, stammer størsteparten av disse tallene – hvis vi ser bort fra den mellomprisede Tesla Model Y – fra mindre og rimeligere modeller fra kinesiske merker som Geely og BYD.

Det er sant at luksusbiler i det øverste prissjiktet, som Jaguars Type-01, aldri har vært ment for massemarkedet, men salgstallene for elbiler i samme prisklasse er dyster lesning.

Leveransene av Porsche Taycan falt for eksempel med 22 % i første havlår, og Audi har opplevd en tilsvarende nedgang for modellen e-tron GT.

Det har også kommet meldinger om sviktende interesse for Rolls-Royce Spectre blant de aller rikeste kundene, til tross for stor interesse rett etter lanseringen. For BMWs like massive i7 er bildet mer sammensatt; salget øker i enkelte markeder, mens det går tilbake i andre.

Verdifall er fortsatt en utfordring i elbilbransjen; luksusbiler taper seg spesielt mye i verdi på bruktmarkedet, noe som har skremt bort mange potensielle kunder.

Selv om vi virkelig ønsker at Jaguars Type-01 skal bli en suksess, er det vanskelig å se for seg hvordan denne modellen alene skal kunne redde et selskap som i årevis har virret retningsløst omkring.

Markedet for luksusbiler er svært begrenset, og elektrifisering bidrar bare til å krympe det ytterligere.

Men Jaguar kommer utvilsomt til å lansere flere biler basert på den nye elbilplattformen, inkludert mer «konvensjonelle» SUV-er. Type-01 er kanskje nettopp den typen profilmodell det britiske merket trenger for å skape overskrifter og opprettholde interessen for sin nye kurs.

La oss bare håpe at den selger godt nok til at selskapet kan ta steget inn i neste fase; ellers risikerer vi å se nok en britisk bilprodusent på vei mot undergangen.

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