Farvel, Bugatti! Yangwang U9 Xtreme er verdens raskeste serieproduserte bil, og bryter grensen på 500 km/t

Rekordkjøringen fant sted på en avstengt vei i Abu Dhabi

En topphastighet på 503,16 km/t slo tidligere rekorder

U9 Xtreme benytter fire kraftige elektriske motorer

Noen av de aller første elbilene som kom på markedet, viste oss at elektriske drivlinjer kunne være ekstremt raske – men svært få forutså at de ville ende opp med å ta verdensrekorder fra aktører som Bugatti.

Yangwang, BYDs luksuriøse, ytelsesorienterte datterselskap, har satt fartsrekord for serieproduserte biler i Abu Dhabi, med en topphastighet på 503,17 km/t i ett enkelt forsøk. Dette overgår deres egen tidligere rekord på 496,22 km/t, satt i 2025.

«Hvorfor legge ned så mye ekstra arbeid for bare noen få mph til?» spør du kanskje. Jo, den nye rekorden gjør U9 Xtreme til den første serieproduserte bilen som bryter 500 km/t-grensen – og det på en offentlig vei, attpåtil.

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Veien det var snakk om, var en avstengt del av Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (også kjent som E11 blant lokalbefolkningen), noe som bød på egne utfordringer. Teamet måtte fjerne all sand fra veibanen for å sikre maksimalt veigrep.

Stella Li, konserndirektør i BYD – morselskapet til Yangwang – uttalte: «Jeg sier alltid til folk at ingeniørene våre er unge, dristige og kanskje litt gale – men på en god måte!»

Bilen som tok utfordringen, er en ekstremversjon av den allerede svært raske modellen Yangwang U9. Xtreme benytter en 1200-volts elektrisk arkitektur og fire oppgraderte elektriske motorer, som til sammen yter 2 978 hk – sammenlignet med 1 252 hk i den «vanlige» modellen.

Ytelse til en lavere pris

(Image credit: Yangwang)

Tidene har virkelig forandret seg. Kinesiske Yangwang U9 kan skilte med dobbelt så mange hestekrefter som en Bugatti Veyron, og har utkonkurrert selv langt kraftigere etterfølgere for å bli verdens raskeste serieproduserte bil.

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Rekordforsøket er noe omdiskutert – ettersom Yangwang kun målte topphastigheten i én retning, i stedet for å beregne et gjennomsnitt av kjøringer i begge retninger. Men uansett er prestasjonen likevel svært imponerende. Dette forsterkes ytterligere av at bilen drives av batterier.

Yangwang opplyser at de vil produsere 30 eksemplarer av modellen U9 Xtreme for salg på verdensbasis, men har foreløpig ikke avslørt hva prisen vil bli.

Standardutgaven av U9 kan på sin side skilte med 1 252 hestekrefter, og har dessuten evnen til å hoppe fra bakken – takket være systemet «DiSus-X Intelligent Body Control», utviklet av morselskapet BYD.

Bilen er allerede i salg i Kina og en rekke andre markeder, med en pris tilsvarende rundt 2 000 000 kroner. I dagens verden, preget av hyperbiler med vanvittige ytelser, må dette sies å være et veritabelt kupp.

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