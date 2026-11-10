Hejdå, Bugatti! Yangwang U9 Xtreme är världens snabbaste serieproducerade bil – tar sig över 500 km/h-gränsen

Rekordkörningen genomfördes på en avstängd väg i Abu Dhabi

En topphastighet på 503,16 km/h slog tidigare rekord

U9 Xtreme använder fyra kraftfulla elmotorer

Några av de första elbilarna som började säljas visade oss att elektriska drivlinor kunde leverera häpnadsväckande acceleration, men väldigt få förutsåg nog att de skulle börja slå världsrekord som tidigare tillhört tillverkare som Bugatti.

Yangwang, det lyxiga prestandamärket som är ett systerbolag till BYD, har slagit hastighetsrekordet för serieproducerade bilar i Abu Dhabi, där en topphastighet på 503,16 km/h uppmättes under en enda körning. Det överträffar märkets tidigare rekord på 496,32 km/h, som sattes 2025.

”Varför anstränga sig så mycket för några extra kilometer i timmen?”, kanske du undrar. Jo, det nya rekordet gör U9 Xtreme till den första serieproducerade bilen som passerar 500 km/h – dessutom på en allmän väg.

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Vägen i fråga var en avstängd del av Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (eller E11, som den kallas lokalt), vilket innebar sina egna utmaningar. Teamet var tvunget att rensa vägen från sand för att säkerställa maximalt väggrepp.

Stella Li, vice vd för Yangwangs moderbolag BYD, kommenterade:

”Jag brukar alltid säga att våra ingenjörer är unga, modiga och kanske lite galna – men på ett bra sätt!”

Bilen som klarade utmaningen är en extremversion av den redan mycket snabba Yangwang U9. Xtreme-modellen använder ett elsystem med 1 200 volts arkitektur och fyra uppgraderade elmotorer som tillsammans levererar 2 978 hästkrafter, jämfört med 1 252 hästkrafter i standardmodellen.

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Extrem prestanda utan extrem prislapp

(Image credit: Yangwang)

Tiderna förändras verkligen. Kinesiska Yangwang U9 har lyckats leverera dubbelt så många hästkrafter som en Bugatti Veyron och har dessutom slagit dess ännu kraftfullare efterföljare för att bli världens snabbaste serieproducerade bil.

Rekordförsöket är visserligen något omdiskuterat eftersom Yangwang endast registrerade sin högsta hastighet under en körning i en riktning, i stället för att beräkna ett genomsnitt av körningar i båda riktningarna. Trots det är prestationen oerhört imponerande – särskilt med tanke på att bilen drivs helt av batterier.

Yangwang uppger att företaget kommer att tillverka 30 exemplar av U9 Xtreme för försäljning världen över, även om det ännu inte har avslöjat vad de kommer att kosta.

Standardversionen av U9 erbjuder å andra sidan fortfarande hela 1 252 hästkrafter och har dessutom förmågan att hoppa upp från marken tack vare moderbolaget BYD intelligenta karosskontrollsystem DiSus-X.

Modellen säljs för närvarande i Kina och på ett antal andra marknader, där den kostar omkring 200 000 dollar, motsvarande ungefär 1,9 miljoner kronor. Det är faktiskt något av ett fynd i dagens värld av extremt kraftfulla hyperbilar.

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