Teslas nya Roadster kan ”flyga” med raketteknik från SpaceX och nå över 370 km/h

Tesla demonstrerar den länge omtalade tekniken med kallgasraketmotorer

Nya Roadster kan hoppa och göra volter i luften

Ett fläktsystem skapar ett enormt marktryck som enligt Tesla kan slå mängder av banrekord

Tesla har äntligen presenterat sin nya Roadster vid SpaceX Rocket Test and Development Center i McGregor, Texas, efter nästan ett decennium av väntan.

Under presentationen visade Teslas chefsdesigner Franz von Holzhausen, teknikchefen Lars Moravy och VD Elon Musk upp den avancerade tekniken bakom bilen, tillsammans med flera spektakulära demonstrationer av vad den kan åstadkomma.

Vi fick dessutom för första gången se hur den tilltänkta produktionsversionen av Roadster kommer att se ut när den enligt Teslas nuvarande plan börjar säljas 2028.

De mjuka kurvorna och rena linjerna från den tidigare presenterade Roadster-designen har ersatts av ett betydligt mer kantigt formspråk som påminner om Cybertruck. Enligt Tesla har designen hämtat inspiration från bland annat det legendariska spaningsflygplanet SR-71 och rymdraketer.

Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfidOctober 15, 2026

Resultatet är en futuristisk eldriven sportbil som på flera sätt påminner om en elektrisk Lamborghini. Under presentationen betonade Tesla-teamet också att nya Roadster är resultatet av ett nära samarbete mellan Tesla och Elon Musks rymdföretag SpaceX, vilket förklarar de många inslagen av raketteknik.

”Resultatet är ett samarbete mellan världens bästa bilföretag och världens bästa raketföretag”, sade Musk innan han demonstrerade vad bilen kan göra.

Den kanske mest uppseendeväckande tekniken är de många kallgasraketmotorer som utvecklats av SpaceX. Dessa ska inte bara kunna ge bilen en närmast extrem acceleration – Tesla uppger 0–97 km/h på under 0,59 sekunder och en topphastighet på över 370 km/h för de mest avancerade versionerna – utan också göra det möjligt för bilen att faktiskt ”flyga” under korta perioder.

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Raketmunstycken baktill på Roadster kan generera upp till 80 kN dragkraft för acceleration rakt fram, medan separata munstycken runt och under bilen kan skapa lyftkraft och styra dess rörelser i luften.

Att få tekniken att fungera i jordens atmosfär, istället för i rymdens vakuum, har varit en av de stora tekniska utmaningarna som ingenjörerna hos SpaceX och Tesla arbetat med under flera år.

Under en livesänd demonstration fick vi se nya Tesla Roadster hoppa över företagets samlade bilmodeller, genomföra en fullständig rotation i luften och sedan landa i ett moln av gas innan den körde vidare.

Demonstrationen genomfördes autonomt, utan någon förare i bilen, av säkerhetsskäl.

Teslas teknikchef Lars Moravy berättade att företaget kallar manövern för ”kick-flip” och skämtade om att skateboardlegendaren Tony Hawk skulle vara stolt.

Musk förklarade också att systemet använder en avancerad lufttank med extremt högt tryck.

”Bilen kan fylla på sin lufttank igen, så det är inte så att du behöver något särskilt drivmedel eller liknande”, förklarade Musk.

Ett avancerat fläktsystem ger extremt marktryck

"Vi fick faktiskt flygande bilar innan GTA 6", skriver några på sociala medier. (Image credit: Tesla)

En annan central innovation i nya Roadster är ett avancerat sugsystem som använder fläktar monterade under bilen för att skapa enorma mängder marktryck.

Tekniken påminner om den som används i McMurtry Spéirling, en eldriven supersportbil som har slagit flera banrekord tack vare sitt exceptionella väggrepp.

Teslas system ska kunna suga ut så mycket luft under bilen att det skapar tillräckligt stor kraft för att hålla den upp och ned. Tesla demonstrerade dess kapacitet genom att låta Roadster köra uppför en vertikal vägyta och sedan hålla sig kvar under ett överhäng med hjälp av fläktsystemet.

(Image credit: McMurtry)

Roadster hoppade därefter från överhänget, använde kallgasraketmotorerna för att vända sig rätt i luften och landade kontrollerat på scenen nedanför, på ett sätt som påminde om hur SpaceX raketer landar efter sina rymduppdrag.

Enligt Tesla använder fläktsystemet också patenterade sidokjolar och ställdon hämtade från företagets humanoida robot Optimus. Dessa kan automatiskt anpassa systemet efter olika vägunderlag, vilket skulle kunna göra tekniken användbar även utanför perfekt släta racingbanor.

Det är en viktig skillnad jämfört med McMurtry Spéirling, som i dagsläget främst är anpassad för bankörning.

”Bättre än vilken James Bond-bil som helst”, sade Musk och förklarade att fläkttekniken ska göra det möjligt att ta kurvor på ett sätt som nästan verkar trotsa fysikens lagar.

”Acceleration, kurvtagning – den kommer att krossa alla banrekord som någonsin har funnits”, fortsatte han.

Det är förstås ett mycket ambitiöst löfte, men demonstrationerna visar att Tesla utforskar en rad tekniska lösningar som skulle kunna förändra vad vi förväntar oss av högpresterande elbilar.

Specifikationer och priser – tre olika versioner planeras

(Image credit: Tesla)

Presentationerna gav en fascinerande inblick i tekniken bakom nya Roadster och bekräftade dessutom flera rykten som har cirkulerat under de senaste månaderna.

Ja, nya Tesla Roadster kommer enligt företaget att använda kallgasraketmotorer för acceleration och korta perioder i luften. Ja, den kommer att använda ett avancerat sugsystem för att generera extrema nivåer av marktryck. Och ja, planen är att bilen faktiskt ska gå att köpa, även om den endast kommer att erbjudas som vänsterstyrd.

Musk uppgav att produktionen ska inledas under 2028 och att Tesla fortsätter att ta emot reservationer.

Den som vill reservera ett exemplar behöver betala 5 000 dollar (cirka 47 000 kronor) direkt, följt av ytterligare 45 000 dollar (cirka 423 000 kronor) inom tio dagar. Annars annulleras reservationen.

Något slutgiltigt pris har ännu inte presenterats, men Tesla delade ytterligare information på X efter evenemanget om de olika versioner som planeras.

Den första är Performance, som kommer att använda det avancerade sugsystemet för marktryck och enligt Tesla klara 0–97 km/h på under 1,6 sekunder. Den saknar däremot kallgasraketmotorerna och väntas bli den enda versionen som kan godkännas för vanlig vägtrafik.

Nästa modell är Thrust, som ska tillverkas i begränsad upplaga och får kallgasraketmotorer baktill. Dessa ska göra det möjligt att accelerera från 0 till 97 km/h på under 0,9 sekunder. Det är mycket sannolikt att den här versionen endast kommer att vara avsedd för bankörning.

Slutligen finns Rocket, som enligt uppgifterna endast kommer att erbjudas till särskilt inbjudna kunder. Den får hela systemet med kallgasraketmotorer och ska kunna genomföra samma spektakulära manövrar som Tesla visade under presentationen.

Det återstår dock att se var och under vilka förhållanden dessa funktioner faktiskt kommer att kunna användas på ett säkert och lagligt sätt.

Samtliga versioner får dolda strålkastare, ultralätta fälgar, en justerbar bakvinge, lackering inspirerad av flyg- och rymdindustrin samt tonade glasrutor som ska efterlikna den kopparfärgade beläggningen på rymddräkters visir.

En detalj som däremot verkar ha förändrats är räckvidden. Tesla uppgav tidigare att Roadster skulle kunna köra omkring 965 kilometer på en laddning, men har nu antytt att cirka 480 kilometer är en mer realistisk siffra för den nya modellen.

Det är en tydlig minskning jämfört med de ursprungliga ambitionerna, men med tanke på den extrema prestanda och de avancerade tekniska lösningar som Tesla nu demonstrerat är det uppenbart att nya Roadster har ett annat fokus än traditionella långfärdsbilar.

Om Tesla lyckas omsätta demonstrationerna i en färdig produkt kan Roadster bli en av de mest tekniskt fascinerande elbilarna vi har sett. Kombinationen av elektrisk drivlina, raketteknik från SpaceX och ett avancerat system för marktryck visar hur långt företaget är berett att gå för att tänja på gränserna för vad en bil kan göra.

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