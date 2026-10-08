Jaguar visar upp Type 01 – men den nya elbilen möts av hård kritik

Jaguars imponerande elektriska GT-sedan levererar 1 000 hästkrafter

Produktionsmodellen ligger mycket nära det kontroversiella konceptet

Jaguar hävdar att bilen ”inte är en kopia av någonting”, men försäljningen av lyxiga elbilar har stagnerat

Jaguar har äntligen presenterat produktionsversionen av sin mycket omdiskuterade elektriska GT-sedan Type 00 – märkets första helt nya elbilsmodell sedan den banbrytande I-Pace lanserades 2018.

Efter att ha skapat stora rubriker med en omfattande varumärkesförändring 2024 har Jaguar mötts av hård kritik från stora delar av bilvärlden, och även utanför den. Märket har anklagats för allt från att stöta bort sina traditionella kunder till att ha blivit för ”woke”, samtidigt som åsikterna om företagets nya inriktning har varit starkt delade.

Jaguar beskriver den radikala Type 01, som produktionsmodellen heter, som en bil som ”inte är en kopia av någonting”. Den fyradörrars GT-sedanen, som är byggd helt i aluminium, ligger mycket nära det ursprungliga konceptet. Med sina extravaganta proportioner, låga taklinje, långa motorhuv, eleganta silhuett och dramatiska design är det en bil som garanterat får folk att vända sig om när den ljudlöst glider förbi.

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Under den djärva karossen har Jaguar valt en elektrisk arkitektur på 850 volt. Det ger en räckvidd på cirka 640 kilometer enligt den amerikanska EPA-standarden, eller upp till cirka 515 kilometer vid långvarig motorvägskörning. Med en snabbladdare på 350 kW ska bilen dessutom kunna få ytterligare cirka 320 kilometers räckvidd på bara 13 minuter.

Bilen har också en drivlina med tre elmotorer som tillsammans levererar omkring 1 000 hästkrafter. Det räcker för att accelerera från 0 till 100 km/h på 3,2 sekunder, medan accelerationen från 100 till 180 km/h tar imponerande fyra sekunder.

Interiören har också behållit sin säregna design. Här finns bland annat en 24-tums OLED-skärm framför föraren, bestående av en enda sammanhängande glaspanel, och en lång mittkonsol som delar av de fyra sittplatserna i en så kallad 2+2-konfiguration. Detaljer med mässingsfinish speglar dessutom Jaguars nya designfilosofi, som företaget kallar ”extravert modernism”.

Trots att de flesta av konceptbilens mer vågade designval har följt med till produktionsmodellen, däribland avsaknaden av bakruta, är reaktionerna på nätet fortfarande starkt delade.

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BBC har rapporterat att vissa rådgivare inom lyxbilsbranschen har beskrivit bilen som en ”total katastrof”. Steve Lewis, tidigare chef för Audis designstudio för konceptbilar, har samtidigt sagt till AR Online att Type 01 saknar en tydlig röd tråd i designen och ”helt enkelt känns ofärdig”.

Det är inte lätt att sälja lyxiga elbilar

(Image credit: Jaguar)

Även om de senaste försäljningssiffrorna visar att elbilar fortsätter att bli allt mer populära globalt, kommer en stor del av försäljningen, om vi bortser från Tesla Model Y i mellanklassen, från mindre och billigare modeller från kinesiska tillverkare som Geely och BYD.

Visserligen har lyxbilar i den allra högsta prisklassen, som Jaguars Type 01, aldrig varit avsedda för massmarknaden. Men försäljningssiffrorna för elbilar i samma prisklass är knappast uppmuntrande.

Leveranserna av Porsche Taycan minskade exempelvis med 22 procent under första halvåret, samtidigt som Audi har upplevt en liknande nedgång för sin e-tron GT.

Det har också kommit rapporter om ett svalnande intresse för Rolls-Royce Spectre bland de allra rikaste kunderna, trots att modellen väckte stort intresse vid lanseringen. För BMW lika stora i7 är bilden mer blandad, med ökande försäljning på vissa marknader och minskande på andra.

Värdeminskning är fortfarande en stor utmaning för elbilsbranschen. Lyxbilar tenderar dessutom att tappa särskilt mycket i värde på begagnatmarknaden, vilket har avskräckt många potentiella köpare.

Även om vi verkligen hoppas att Jaguars Type 01 blir en framgång är det svårt att se hur den här modellen ensam ska kunna rädda ett företag som under flera år har kämpat med att hitta en tydlig riktning.

Marknaden för lyxbilar är redan mycket begränsad, och övergången till eldrift gör den potentiella kundkretsen ännu mindre.

Jaguar kommer dock utan tvekan att lansera fler modeller baserade på sin nya elbilsplattform, däribland mer konventionella SUV-modeller. Type 01 kan därför vara precis den uppmärksamhetsskapande modell som det brittiska märket behöver för att väcka intresse och hålla liv i sin nya satsning.

Vi får bara hoppas att den säljer tillräckligt bra för att företaget ska kunna ta nästa steg. Annars riskerar vi att få se ännu en brittisk biltillverkare på väg mot undergången.

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