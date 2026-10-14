Jag har sett nya elektriska Citroën 2 CV – en fantastisk hyllning till en av bilhistoriens mest charmiga original

Citroën siktar på att göra sin återupplivade 2 CV till en av marknadens billigaste elbilar

Den lilla elbilen lånar flera av originalets mest älskade detaljer

Europeiska bilmärken blickar allt oftare tillbaka på sina klassiska modeller för att stå emot konkurrensen från kinesiska tillverkare

Den älskades av franska bönder som under 1940-talet kunde transportera ägg över gropiga åkrar utan att de gick sönder. Den uppskattades också av stora delar av Europas bilköpare för sin enkla, mångsidiga och praktiska konstruktion. Idag har Citroën 2 CV närmast kultstatus bland entusiaster av klassiska bilar.

Precis som Renault nyligen har återupplivat både Renault 5 och den mer vardagsinriktade Renault 4, hoppas Citroën kunna dra nytta av den växande bilnostalgin med en extremt billig elbil som klarar en mängd olika uppgifter.

Citroëns VD Xavier Chardon har sagt att företaget hoppas kunna sälja en produktionsversion av det uppseendeväckande konceptet för omkring 15 000 dollar när den når återförsäljarna 2028. Det motsvarar ungefär 140 000 kronor, vilket skulle kunna göra 2 CV till en av de allra billigaste elbilarna i Sverige och resten av Europa.

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För att lyckas med det utvecklar den franska tillverkaren en helt ny elbilsplattform som på sikt ska kunna användas av flera mindre modeller. Det skulle minska produktionskostnaderna och göra det möjligt att föra besparingarna vidare till kunderna.

@flatoutmagazine The new Citroen 2CV unveiled at the Paris Motor Show 2026. A homage to the original but Citroen plans to sell this for around €15,000 (£13,500) when it goes on sale in 2028. ♬ original sound - Dj "S"

Än så länge finns inga uppgifter om vilken drivlina eller vilket batteri den elektriska 2 CV kommer att få. Vi kan dock anta att den hamnar i ungefär samma klass som Renaults senaste Twingo, som använder ett litet LFP-batteri på 28 kWh och erbjuder en räckvidd på cirka 253 kilometer.

Chardon avslöjade däremot att företagets ingenjörer arbetar intensivt med att minska vikten på de nuvarande elbilarna, med målet att kunna sälja en elektrisk 2 CV som väger ”mindre än ett ton”. Det skulle göra den lättare än någon annan elbil som säljs idag och skulle kunna förbättra räckvidden avsevärt.

Dessutom går företaget emot trenden med bilar som blir allt större. Den moderna 2 CV är faktiskt kortare än sin föregångare, med en längd på bara 3,76 meter.

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Mycket bättre i verkligheten

Även om 2 CV än så länge bara är ett koncept finns det flera smarta designlösningar som gör att interiören både ser ut och känns betydligt rymligare än den egentligen är.

Till att börja med finns ingen traditionell instrumentpanel och både fram- och baksätena ser mer ut som trädgårdsbänkar än något man vanligtvis hittar i en bil.

En löstagbar förvaringskorg i flätad rotting framtill är förmodligen det mest franska vi har sett sedan Renault erbjöd en baguettehållare i R5.

Istället för ett traditionellt, klumpigt infotainmentsystem har Citroëns designers valt vad de kallar en 8-tums kvadratisk ”phygital”-pekskärm, som påminner om en e-bokläsare och har grafik inspirerad av serietidningar.

Det finns också en väldigt enkel växelväljare som nästan ser ut att sväva på en stor cylinder monterad vid ratten. Framför passageraren sitter dessutom en löstagbar radio i gammaldags stil, som även fungerar som en Bluetooth-högtalare när det är dags för picknick.

(Image credit: Citroen)

Tittar du närmare på konceptbilen hittar du mängder av små överraskningar och blinkningar till originalet. Bland annat har pedalerna symboler i form av en kanin (eller kanske en hare) och en sköldpadda för att skilja gaspedalen från bromsen. Dörrarnas förvaringsfack är utformade för att rymma ägg och ljudet från den digitala tutan är en direkt kopia av originalets signalhorn.

Det enorma tygtaket, som nästan förvandlar 2 CV till en cabriolet, är ytterligare en tydlig koppling till historien. De kraftiga metallstötfångarna fram och bak är samtidigt utformade för att tåla den typiskt parisiska parkeringsmetoden där bilar ibland får en liten knuff av stötfångaren. Det är en fantastisk kombination av retrodesign och nytänkande.

Jag måste erkänna att jag inte var särskilt övertygad när jag först såg pressbilderna. Jag avfärdade bilen som lite väl mycket av en gimmick, utan tillräckligt mycket retrokänsla för att träffa rätt på samma sätt som Renaults senaste modeller. Men jag ändrade uppfattning när jag fick se den i verkligheten.

Citroën har också utvecklat ett 2 CV Fourgonnette van-koncept. (Image credit: Citroen)

Den är charmig, otroligt praktisk och interiören är ett mästerverk i enkelhet. Det råder ingen tvekan om att det är en 2 CV, men det finns också drag av den ursprungliga VW Beetle och till och med Renaults nyare Twingo.

Citroën säger att konceptets design ligger nära den färdiga produktionsversionen. Företaget överväger dessutom en mindre transportbilsvariant, något som illustreras av konceptet 2 CV Fourgonnette (ovan) som visades upp i samband med presentationen.

Bara tiden kan utvisa om den blir lika framgångsrik som den återupplivade Renault 5. Men priset ser ut att bli extremt konkurrenskraftigt och möjligheten att bygga vidare på ett så starkt historiskt arv är något som de kinesiska konkurrenterna helt enkelt inte kan kopiera.

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