Efter 13 års väntan har GTA 6 äntligen släppts. Förhoppningsvis hade du din PS5 eller Xbox Series X redo inför lanseringen, men som TechRadars TV-recensent tänkte jag välja ut några av de bästa gaming-TV-apparaterna jag har testat i år, som förhoppningsvis kan göra den senaste delen i Rockstars legendariska spelserie rättvisa.

Som tur är behöver jag inte gissa hur GTA 6 ser ut. Jag har nämligen pratat med Rob Dwiar, Managing Editor på TechRadar Gaming, som redan har lagt över hundra timmar i spelet inför lanseringen för att skriva en recension. Han har berättat allt om hur spelet ser ut och presterar efter att ha spelat det på en Acer Predator X32QFS-skärm. Jag har därför baserat mina TV-val på Robs intryck och mina egna favoriter bland gaming-TV-apparater.

LG C6

(Image credit: Future)

LG C6 uppfyller alla krav du kan tänkas ha på en gaming-TV. Den är fullmatad med funktioner, däribland fyra HDMI 2.1-portar med stöd för 4K i upp till 165 Hz, fullständigt VRR-stöd, ALLM och Dolby Vision för gaming. Vissa blev besvikna över beskedet att GTA 6 bara kommer att köras i 30 fps, men Rob försäkrar mig om att spelvärlden är så detaljrik och flyter på så bra att han ”för länge sedan hade glömt att han spelade i 30 fps”.

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Det innebär att du behöver en TV som kan hantera Vice Citys otroligt detaljrika värld utan att kompromissa med prestanda eller detaljer och utifrån mina erfarenheter av andra spel är C6 mer än kapabel till det.

C6 briljerar när det gäller bildkvalitet. En av Robs favoritvyer är när man ser ”neonljus som skär genom en svart natthimmel” under bilturer på natten. Tack vare OLED-panelens fylliga, livfulla färger och djupa svärta kommer C6 att göra sådana ögonblick rättvisa.

Xbox Series X-spelare får dessutom nytta av Dolby Vision och eftersom C6 stöder tekniken kan du förvänta dig en fantastisk bild med hög kontrast och mängder av detaljer. Men oroa dig inte om du äger en PS5 – HDR-bilden på C6 är också otroligt bra.

C6 finns i flera storlekar, från 42 tum för sovrum och mindre utrymmen till 83 tum för den som vill ha den fullständiga upplevelsen. C6 är förmodligen en av marknadens mest prisvärda TV-apparater och det är därför den är mitt främsta rekommenderade alternativ. I Sverige går det att hitta 48-tumsmodellen för omkring 11 490 kronor.

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TCL C7L

Image 1 of 2 TCL C7L (Image credit: Future / James Holland) TCL C7L (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Om du vill ha en gaming-TV som fortfarande levererar prestanda i premiumklass men kostar lite mindre, särskilt om du är ute efter en större skärm, är TCL C7L utan tvekan ett av de bästa alternativen.

Med TCL:s nya SQD Mini LED-panel (Super Quantum Dot) levererar C7L kraftfull kontrast och intensiva färger, samtidigt som den är mycket bra på att minimera ljusblödning runt ljusa objekt, något som annars kan vara ett problem för Mini LED-TV-apparater.

Det här kommer att vara avgörande eftersom Rob berättar att ”varje bild, scen och miljö är fullpackad med detaljer”, vilket innebär att du vill ha en TV som kan leverera en balanserad men samtidigt kraftfull bild. Efter att själv ha använt C7L för gaming vet jag att den klarar att leverera fantastisk bildkvalitet och prestanda, även i kaotiska spel som Battlefield V i 120 fps.

C7L har också stöd för Dolby Vision, vilket Xbox-spelare kan dra nytta av eftersom både Xbox Series X och GTA 6 stöder tekniken.

Det verkliga försäljningsargumentet för C7L är dock priset. I Sverige går det att hitta 55-tumsmodellen för omkring 9 990 kronor, vilket är riktigt prisvärt för en TV i den här klassen.

LG B6

(Image credit: Future)

OLED behöver inte vara dyrt och när det gäller prisvärda OLED-TV-apparater är LG B6 ett av de bästa alternativen. Framför allt levererar den fortfarande den bildkvalitet och de funktioner jag skulle rekommendera för GTA 6, men till ett lägre pris än andra OLED-modeller.

Även om den inte når samma ljusstyrka som dyrare OLED-TV-apparater, med strax över 800 nits, är HDR-högdagrarna och kontrasten fortfarande fantastiska. Det kommer att passa perfekt för nattliga bilturer genom de neonupplysta gatorna i centrala Vice City.

OLED-TV-apparater återger också realistiska detaljer och texturer och Rob berättade under sin tid med spelet att man verkligen kommer att vilja ”insupa varenda detalj” i Vice City, från människors ansikten och hår till kläderna de bär och bilarna de kör. Till och med detaljer som ”rost på hjulhuset på en husbil” är värda att uppskatta och B6 har tillräckligt bra bildkvalitet för att visa upp allt detta.

Det är framför allt priset som gör B6 så attraktiv. I Sverige säljs modellen som LG B6E och 48-tumsversionen går att hitta för omkring 8 990 kronor, vilket gör den perfekt för den som tänker spela i sovrummet. Modellen finns även i flera större storlekar hos svenska återförsäljare.

Sony Bravia 7 II

(Image credit: Future)

Sony Bravia 7 II är Sonys instegsmodell bland RGB Mini LED-TV-apparaterna, men som jag upptäckte under mitt test visar den verkligen vilken potential den nya paneltekniken har.

Den levererar inte bara djup svärta och kraftfull kontrast som vissa vanliga Mini LED-TV-apparater inte kan matcha, utan också fylliga, intensiva färger som verkligen sticker ut på skärmen. Dessutom återger den naturtrogna texturer. Som Rob förklarar finns det utanför centrala Vice City ”hisnande vyer över havet” och ”naturlandskap i norr som påminner väldigt mycket om Red Dead 2”. Bravia 7 II kommer att göra ett fantastiskt jobb med att återge dessa miljöer.

Bravia 7 II är också ett utmärkt alternativ för PS5-spelare eftersom den är utrustad med funktioner märkta ”Perfect for PS5”, däribland Auto HDR Tone Mapping, som gör kontrasten och texturerna ännu tydligare. Även detta passar perfekt för den detaljrika grafiken.

Bravia 7 II är inte billig för att vara en TV i mellanklassen, men i Sverige går det att köpa 55-tumsmodellen för omkring 19 990 kronor hos Sony, jämfört med det ordinarie priset på 27 990 kronor. Det placerar den i samma prisklass som OLED-TV-apparater, men jag skulle hävda att Bravia 7 II levererar prestanda som påminner om OLED.

LG G6

(Image credit: Future)

Om du letar efter den ultimata gaming-TV:n är LG G6 en OLED-flaggskeppsmodell som levererar fantastisk ljusstyrka, verklighetstrogna detaljer och texturer samt balanserad kontrast och livfulla färger som passar perfekt för gaming. Dessutom har den alla funktioner du kan behöva, däribland fyra HDMI 2.1-portar med stöd för 4K i 165 Hz, fullständigt VRR-stöd och Dolby Vision för gaming.

När jag pratade med Rob beskrev han GTA 6 som ”ett filmiskt storspel” och LG G6 har varit min referens-TV för både film och gaming under året. Vilken TV skulle då kunna vara bättre för att få ut det mesta av GTA 6, en värld som enligt Rob ”kräver din uppmärksamhet”?

Från de detaljerade, naturliga landskapen till nattliga bilturer genom centrala Vice City kommer G6 utan problem att kunna hantera den här otroligt detaljrika världen. Med sin mycket följsamma prestanda bör den också utan svårigheter kunna återge allt liv och all rörelse i vad Rob beskriver som ”den mest kompletta öppna spelvärld du någonsin kommer att uppleva”.

G6 är en premium-TV och har därför också ett premiumpris. I Sverige går det dock att hitta 55-tumsmodellen för omkring 17 990 kronor. Det är fortfarande mycket pengar, men den här TV:n levererar verkligen prestanda som motsvarar priset.

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