Black Friday-rean på TV-apparater är här och vårt team av TV-experter har vi gått igenom otaliga erbjudanden för att plocka ut de allra bästa. Kolla in vår fullständiga lista nedan för att hitta fina rabatter på några av våra favorit-TV-apparater från 2026, inklusive modeller från LG, Samsung, TCL och fler.

Ett av våra absoluta favoriterbjudanden idag är 55-tumsmodellen av LG C6 OLED, som du just nu kan klicka hem för 13 990 kronor hos Webhallen (tidigare 23 990 kronor). C6 utsågs till årets bästa TV av oss på TechRadar och är en fantastisk allroundmodell som är perfekt för både filmer och gaming. Det här är ett riktigt fint pris för 55-tumsmodellen.

Om du är ute efter en större OLED-TV är även 65-tumsmodellen av Samsung S90H ett riktigt lockande alternativ. Den kostar just nu bara 17 990 kronor hos Webhallen (tidigare 29 990 kronor), vilket innebär att du får en fin rabatt på hela 12 000 kronor.

• Spana in hela Black Friday-rean hos Amazon

• Spana in hela Black Friday-rean hos NetOnNet

Om du vill ha en stor skärm och få riktigt mycket TV för pengarna är TCL:s mini-LED-modeller också värda att kika närmare på. TCL C7L är vårt val av bästa TV i mellanklassen under 2026, med en bildkvalitet som överträffar dess prislapp. Det finns även fina rabatter på billigare modeller från TCL.

Om du verkligen vill slå på stort kan du just nu klicka hem Samsungs enorma 100-tums QN80H för bara 22 990 kronor hos NetOnNet (tidigare 49 990 kronor). Det är en besparing på hela 27 000 kronor!

Kolla in översikten här nedanför för våra bästa fynd eller skrolla längre ner för vår fullständiga lista över dagens bästa Black Friday-deals på TV-apparater.

Bästa Black Friday-deals på TV – snabböversikt

Dagens bästa Black Friday-erbjudanden på TV-apparater

Superdeal Du sparar %54 Samsung QN80H 100-tums 4K Neo QLED mini-LED-TV (2026): var 49 990 kr nu 22 990 kr hos netonnet.se Vill du verkligen skapa en biokänsla hemma? Då är denna enorma 100-tumsmodell från Samsung värd att kika närmare på. Du får mini-LED-teknik, en uppdateringsfrekvens på 144 Hz och AI-baserad bildbehandling på en gigantisk skärm. Med hela 27 000 kronors rabatt är det ett av de mest iögonfallande storbildserbjudandena under årets Black Friday. Read more Read less ▼

Superdeal Du sparar %59 Hisense UR9S 85-tums 4K RGB mini-LED-TV: var 69 990 kr nu 28 990 kr hos netonnet.se Hisense UR9S använder avancerad RGB-mini-LED-teknik, som är utformad för att leverera hög ljusstyrka och ett brett färgomfång. Den kombinerar dessutom sin enorma 85-tumsskärm med ett integrerat 4.1.2-kanaligt ljudsystem. Med en besparing på över 41 000 kronor är det ett riktigt intressant premiumfynd för dig som vill ha en stor och välutrustad TV. Read more Read less ▼

Du sparar %40 Samsung M80H 55-tums 4K mini-LED-TV (2026): var 9 990 kr nu 5 989 kr hos netonnet.se Om du är ute efter en ny TV utan att behöva spendera en förmögenhet är Samsungs M80H ett intressant alternativ. Här får du mini-LED-teknik, 4K-upplösning och AI-baserad bildoptimering till ett riktigt attraktivt pris. Med en rabatt på cirka 40 procent är det ett trevligt budgetfynd under årets Black Friday. Read more Read less ▼

Du sparar %27 TCL Q6C 65-tums 4K QD-mini-LED-TV (2025): var 12 990 kr nu 9 490 kr hos netonnet.se TCL:s prisvärda mini-LED-modeller erbjuder riktigt mycket för pengarna. Q6C kombinerar en färgstark bild med lokal dimning, stöd för 144 Hz och VRR samt det användarvänliga gränssnittet Google TV. Ett lockande alternativ för dig som vill ha en stor och mångsidig TV för under 10 000 kronor. Read more Read less ▼

Du sparar %47 Philips MLED901 65-tums 4K mini-LED Ambilight-TV: var 17 990 kr nu 9 490 kr hos netonnet.se Här får du en kombination av mini-LED-teknik, Philips P5-bildprocessor, en uppdateringsfrekvens på upp till 144 Hz och den karakteristiska Ambilight-belysningen. Med hela 8 500 kronors rabatt är det ett riktigt intressant erbjudande för dig som vill ha en TV för både film och gaming. Read more Read less ▼

Du sparar %42 LG C6 55-tums 4K OLED-TV (2026): var 23 990 kr nu 13 990 kr hos Webhallen LG C6 är vår vinnare av utmärkelsen årets TV 2026 och en fantastisk allroundmodell. Den erbjuder utmärkt bildkvalitet med djup OLED-svärta och imponerande kontrast samt en komplett uppsättning gamingfunktioner. Den är lika bra för filmkvällar som för långa gamingsessioner i GTA 6. Med 10 000 kronors rabatt är det här ett av våra absoluta favoritfynd under Black Friday. Read more Read less ▼

Du sparar %40 LG C6 65-tums 4K OLED-TV (2026): var 29 990 kr nu 17 990 kr hos Webhallen Om du vill ha samma fantastiska bildkvalitet på en större skärm är även 65-tumsmodellen av LG C6 ett utmärkt köp. Här får du en mångsidig OLED-TV med stöd för Dolby Vision, utmärkta gamingfunktioner och den fantastiska kontrast som OLED-tekniken erbjuder. Just nu kan du spara hela 12 000 kronor. Read more Read less ▼

Du sparar %40 Samsung S90H 65-tums 4K OLED-TV (2026): var 29 990 kr nu 17 990 kr hos Webhallen Samsung S90H är ett riktigt lockande OLED-alternativ med djup svärta, livfulla färger och imponerande kontrast. Den har dessutom stöd för en uppdateringsfrekvens på upp till 165 Hz, vilket gör den till ett utmärkt alternativ för gaming. Med en rabatt på 40 procent är den en stark konkurrent till LG C6. Read more Read less ▼

Du sparar %40 LG G6 77-tums 4K OLED-TV (2026): var 49 990 kr nu 29 990 kr hos Webhallen Vill du ha en riktigt stor OLED-TV med förstklassig bildkvalitet är 77-tumsmodellen av LG G6 ett lockande alternativ. Här får du hög ljusstyrka, fantastisk kontrast, stöd för Dolby Vision och avancerade gamingfunktioner. Med hela 20 000 kronors rabatt är det ett utmärkt tillfälle att uppgradera din hemmabio. Read more Read less ▼

Du sparar %35 Samsung S95H 77-tums 4K OLED-TV (2026): var 45 990 kr nu 29 989 kr hos netonnet.se Samsungs flaggskeppsmodell S95H kombinerar en ljusstark OLED-panel med en reflexfri skärm och imponerande gamingfunktioner, inklusive stöd för upp till 165 Hz. Den reflexfria skärmen gör den särskilt intressant för dig som vill kunna njuta av filmer och spel även i ett ljust vardagsrum. Under Black Friday kan du spara drygt 16 000 kronor på denna stora premium-TV. Read more Read less ▼

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.