Årets största rabatter på TV-apparater – här är våra bästa Black Friday-fynd med enorma rabatter på OLED och mini-LED
Gör fantastiska fynd på några av årets bästa TV-apparater.
Black Friday-rean på TV-apparater är här och vårt team av TV-experter har vi gått igenom otaliga erbjudanden för att plocka ut de allra bästa. Kolla in vår fullständiga lista nedan för att hitta fina rabatter på några av våra favorit-TV-apparater från 2026, inklusive modeller från LG, Samsung, TCL och fler.
Ett av våra absoluta favoriterbjudanden idag är 55-tumsmodellen av LG C6 OLED, som du just nu kan klicka hem för 13 990 kronor hos Webhallen (tidigare 23 990 kronor). C6 utsågs till årets bästa TV av oss på TechRadar och är en fantastisk allroundmodell som är perfekt för både filmer och gaming. Det här är ett riktigt fint pris för 55-tumsmodellen.
Om du är ute efter en större OLED-TV är även 65-tumsmodellen av Samsung S90H ett riktigt lockande alternativ. Den kostar just nu bara 17 990 kronor hos Webhallen (tidigare 29 990 kronor), vilket innebär att du får en fin rabatt på hela 12 000 kronor.
• Spana in hela Black Friday-rean hos Amazon
• Spana in hela Black Friday-rean hos NetOnNet
Om du vill ha en stor skärm och få riktigt mycket TV för pengarna är TCL:s mini-LED-modeller också värda att kika närmare på. TCL C7L är vårt val av bästa TV i mellanklassen under 2026, med en bildkvalitet som överträffar dess prislapp. Det finns även fina rabatter på billigare modeller från TCL.
Om du verkligen vill slå på stort kan du just nu klicka hem Samsungs enorma 100-tums QN80H för bara 22 990 kronor hos NetOnNet (tidigare 49 990 kronor). Det är en besparing på hela 27 000 kronor!
Kolla in översikten här nedanför för våra bästa fynd eller skrolla längre ner för vår fullständiga lista över dagens bästa Black Friday-deals på TV-apparater.
Bästa Black Friday-deals på TV – snabböversikt
- SUPERDEAL: Samsung QN80H 100-tums 4K mini-LED-TV:
49 990 krnu 22 990 kr hos NetOnNet
- SUPERDEAL: Hisense UR9S 85-tums 4K RGB mini-LED-TV:
69 999 krnu 28 990 kr hos NetOnNet
- Samsung M80H 55-tums 4K mini-LED-TV:
9 990 krnu 5 989 kr hos NetOnNet
- Philips PQS8601 65-tums 4K QLED Ambilight-TV:
15 990 krnu 6 990 kr hos NetOnNet
- TCL T8D 65-tums 4K mini-LED-TV:
11 990 krnu 8 990 kr hos NetOnNet
- TCL Q6C 65-tums 4K mini-LED-TV:
12 990 krnu 9 490 kr hos NetOnNet
- Philips MLED901 65-tums 4K mini-LED Ambilight-TV:
17 990 krnu 9 490 kr hos NetOnNet
- Samsung QN82H 65-tums 4K mini-LED-TV:
14 990 krnu 9 990 kr hos Webhallen
- LG C6 55-tums 4K OLED-TV:
23 990 krnu 13 990 kr hos Webhallen
- LG C6 65-tums 4K OLED-TV:
29 990 krnu 17 990 kr hos Webhallen
- Samsung S90H 65-tums 4K OLED-TV:
29 990 krnu 17 990 kr hos Webhallen
- LG G6 65-tums 4K OLED-TV:
39 990 krnu 22 990 kr hos NetOnNet
- LG G6 77-tums 4K OLED-TV:
49 990 krnu 29 990 kr hos Webhallen
- Samsung S95H 77-tums 4K OLED-TV:
45 990 krnu 29 989 kr hos NetOnNet
Dagens bästa Black Friday-erbjudanden på TV-apparater
Vill du verkligen skapa en biokänsla hemma? Då är denna enorma 100-tumsmodell från Samsung värd att kika närmare på. Du får mini-LED-teknik, en uppdateringsfrekvens på 144 Hz och AI-baserad bildbehandling på en gigantisk skärm. Med hela 27 000 kronors rabatt är det ett av de mest iögonfallande storbildserbjudandena under årets Black Friday.
Read moreRead less▼
Hisense UR9S använder avancerad RGB-mini-LED-teknik, som är utformad för att leverera hög ljusstyrka och ett brett färgomfång. Den kombinerar dessutom sin enorma 85-tumsskärm med ett integrerat 4.1.2-kanaligt ljudsystem. Med en besparing på över 41 000 kronor är det ett riktigt intressant premiumfynd för dig som vill ha en stor och välutrustad TV.
Read moreRead less▼
Om du är ute efter en ny TV utan att behöva spendera en förmögenhet är Samsungs M80H ett intressant alternativ. Här får du mini-LED-teknik, 4K-upplösning och AI-baserad bildoptimering till ett riktigt attraktivt pris. Med en rabatt på cirka 40 procent är det ett trevligt budgetfynd under årets Black Friday.
Read moreRead less▼
Vill du ha en mer uppslukande filmupplevelse hemma? Den här 65-tumsmodellen från Philips kombinerar en färgstark QLED-panel med tresidig Ambilight-belysning, som låter färgerna från skärmen fortsätta ut på väggen bakom TV:n. För under 7 000 kronor får du en rejäl skärm med en riktigt trevlig extrafunktion.
Read moreRead less▼
TCL T8D kombinerar QD-mini-LED-teknik med en uppdateringsfrekvens på 144 Hz, HDMI 2.1 och smarta gamingfunktioner. Det gör den till ett intressant alternativ för dig som vill ha en välutrustad TV för både filmkvällar och gaming utan att behöva betala ett premiumpris.
Read moreRead less▼
TCL:s prisvärda mini-LED-modeller erbjuder riktigt mycket för pengarna. Q6C kombinerar en färgstark bild med lokal dimning, stöd för 144 Hz och VRR samt det användarvänliga gränssnittet Google TV. Ett lockande alternativ för dig som vill ha en stor och mångsidig TV för under 10 000 kronor.
Read moreRead less▼
Här får du en kombination av mini-LED-teknik, Philips P5-bildprocessor, en uppdateringsfrekvens på upp till 144 Hz och den karakteristiska Ambilight-belysningen. Med hela 8 500 kronors rabatt är det ett riktigt intressant erbjudande för dig som vill ha en TV för både film och gaming.
Read moreRead less▼
Samsungs Neo QLED-TV kombinerar mini-LED-teknik med en AI-bildprocessor, en uppdateringsfrekvens på 144 Hz och FreeSync Premium Pro. Det gör den till ett välutrustat alternativ för både filmälskare och gamers. För knappt 10 000 kronor får du dessutom en rejäl skärm på 65 tum.
Read moreRead less▼
LG C6 är vår vinnare av utmärkelsen årets TV 2026 och en fantastisk allroundmodell. Den erbjuder utmärkt bildkvalitet med djup OLED-svärta och imponerande kontrast samt en komplett uppsättning gamingfunktioner. Den är lika bra för filmkvällar som för långa gamingsessioner i GTA 6. Med 10 000 kronors rabatt är det här ett av våra absoluta favoritfynd under Black Friday.
Read moreRead less▼
Om du vill ha samma fantastiska bildkvalitet på en större skärm är även 65-tumsmodellen av LG C6 ett utmärkt köp. Här får du en mångsidig OLED-TV med stöd för Dolby Vision, utmärkta gamingfunktioner och den fantastiska kontrast som OLED-tekniken erbjuder. Just nu kan du spara hela 12 000 kronor.
Read moreRead less▼
Samsung S90H är ett riktigt lockande OLED-alternativ med djup svärta, livfulla färger och imponerande kontrast. Den har dessutom stöd för en uppdateringsfrekvens på upp till 165 Hz, vilket gör den till ett utmärkt alternativ för gaming. Med en rabatt på 40 procent är den en stark konkurrent till LG C6.
Read moreRead less▼
Om du vill ha en ännu mer exklusiv OLED-upplevelse är LG G6 ett fantastiskt alternativ. Den kombinerar en ljusstark OLED-panel med utmärkta gamingfunktioner och en elegant Gallery-design som passar perfekt för väggmontering. Med hela 17 000 kronors rabatt har denna premium-TV blivit betydligt mer lättillgänglig.
Read moreRead less▼
Vill du ha en riktigt stor OLED-TV med förstklassig bildkvalitet är 77-tumsmodellen av LG G6 ett lockande alternativ. Här får du hög ljusstyrka, fantastisk kontrast, stöd för Dolby Vision och avancerade gamingfunktioner. Med hela 20 000 kronors rabatt är det ett utmärkt tillfälle att uppgradera din hemmabio.
Read moreRead less▼
Samsungs flaggskeppsmodell S95H kombinerar en ljusstark OLED-panel med en reflexfri skärm och imponerande gamingfunktioner, inklusive stöd för upp till 165 Hz. Den reflexfria skärmen gör den särskilt intressant för dig som vill kunna njuta av filmer och spel även i ett ljust vardagsrum. Under Black Friday kan du spara drygt 16 000 kronor på denna stora premium-TV.
Read moreRead less▼
Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.