Letar du efter en ny Samsung mini-LED-TV inför VM? Jag testade två modeller sida vid sida och det är perfekt läge att köpa fjolårets flaggskepp

Fotbolls-VM 2026 står för dörren, med den första matchen den 11 juni redan nästa vecka. Det kan vara svårt att veta vilken TV man ska uppgradera till, men här på TechRadar lutar vi starkt åt mini-LED som den TV-teknik man bör välja.

Du kan inte bara få enorma skärmar på över 100 tum till rimliga priser, utan den höga ljusstyrkan över hela skärmen gör också att sport ser bättre ut i ljusa rum. Samtidigt lider mini-LED inte lika mycket av spegelliknande reflektioner som OLED.

Missförstå mig inte, de bästa OLED-TV-apparaterna kan fortfarande vara fantastiska för sport. Det är bara det att mini-LED gör många saker ännu bättre. Vi pratar ofta om Hisense och TCL:s mini-LED-modeller tack vare deras starka balans mellan pris och prestanda, men jag kan inte bortse från Samsung, som är en av de mest premiuminriktade tillverkarna av mini-LED-TV på marknaden.

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Faktum är att Samsung QN90F, fjolårets flaggskepp bland företagets 4K Neo QLED-modeller (mini-LED), fortfarande är vårt val som bästa TV för sport tack vare sin utmärkta rörelsehantering, matta skärm som motverkar reflektioner och starka ljusstyrka. Men hur står sig då Samsungs nya och mer prisvärda mini-LED-alternativ?

Som tur är har Samsung QN80H och Samsung M80H nyligen anlänt till våra testlabb. Intressant nog marknadsförs QN80H som en Neo QLED-modell, vilket innebär att den använder mini-LED i panelen, medan M80H helt enkelt kallas "mini-LED". Så hur står de sig mot varandra, och är de bra val inför VM?

Rätt TV-apparater för VM?

Samsung M80H (vänster) jämfört med Samsung QN80H (höger) (Image credit: No Copyright 4K Zone / Future)

Jag valde att börja testandet med fotboll för att se hur dessa mer prisvärda Samsung-modeller hanterar den snabba action som sporten innebär. BBC iPlayer visar för närvarande en kanal med klassiska VM-höjdpunkter från tidigare mästerskap, vilket gjorde den perfekt som testmaterial.

Jag ställde båda TV-apparaterna i Standard-läge, vilket jag tycker är det bästa bildläget för sport. Rörelseinställningarna sattes till Blur Reduction 0 och Judder Reduction 3, eftersom jag tidigare har fått bra resultat med dessa inställningar på Samsungs TV-apparater.

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Under de olika höjdpunkterna jag tittade på, bland annat den ökända VM-finalen mellan Italien och Frankrike 2006, visade båda TV-apparaterna upp en stabil rörelsehantering. M80H hade dock en tendens att drabbas av viss ryckighet oavsett inställningar.

När spelare rensade bort bollen över planen och kameran följde spelet visade båda modellerna endast minimala tecken på judder och inga tydliga bildartefakter. Jag kunde höja Judder Reduction till 5 innan problem som spökbilder runt bollen började synas.

När det gäller själva bildkvaliteten var det QN80H som imponerade mest. Den var betydligt ljusstarkare och hade mer intensiva färger, vilket gjorde att spelarnas matchställ verkligen stack ut på skärmen. Även det gröna gräset såg mer levande ut tack vare den högre upplevda ljusstyrkan.

M80H hade däremot ett mer naturligt utseende. Gräset såg mer verklighetstroget ut och samma sak gällde spelarnas hudtoner. Trots det var det QN80H som levererade den mest engagerande bilden.

En nyhet för Samsung under 2026 är AI Football Mode. Jag brukar normalt inte använda AI-baserade bildförbättringar, men jag bestämde mig för att ge funktionen en chans. Den gjorde inte bara bilden ljusare på båda TV-apparaterna, utan skärpte även detaljer och gav färgerna lite extra intensitet. Resultatet balanserade ibland på gränsen till att kännas artificiellt, men det var ändå imponerande.

Det som imponerade mest var dock hur funktionen hanterade kommentatorsljudet. AI Football Mode lyfte fram kommentatorns röst i ljudbilden och gjorde den kristallklar utan att försämra ljudkvaliteten, något jag har upplevt med vissa AI-baserade röstförbättringslägen på andra TV-apparater.

Under hela testet blev dock en sak väldigt tydlig: M80H var betydligt mer känslig för reflektioner, även under ljusa scener. Faktum är att den såg förvånansvärt ljussvag ut för att vara en mini-LED-TV, särskilt när den stod bredvid QN80H.

Ljusa scener och tittande i ljusa rum

Samsung M80H (vänster) jämfört med Samsung QN80H (höger) (Image credit: Future)

QN80H uppmätte 325 nits SDR-ljusstyrka över hela skärmen i Standard-läge. M80H nådde däremot 179 nits SDR och 269 nits HDR över hela skärmen, också i Standard-läge. På andra områden uppmätte M80H 252 nits maximal HDR-ljusstyrka i Filmläge och 259 nits i Filmmaker Mode, vilket överlag är ganska nedslående resultat.

QN80H levererade däremot 1 152 nits respektive 1 149 nits maximal HDR-ljusstyrka i Filmläge och Filmmaker Mode, vilket ligger betydligt närmare vad jag förväntar mig av en modern mini-LED-TV. Dessa mätningar förklarar till stor del varför M80H hade problem med reflektioner i våra starkt upplysta testrum.

När jag testade ljusa scener på båda TV-apparaterna blev skillnaden i ljusstyrka mycket tydlig. Snölandskap från Spears & Munsils HDR-testmaterial såg betydligt mer levande och slagkraftiga ut på QN80H, där de vita tonerna framstod som avsevärt ljusare jämfört med M80H.

I en annan scen, där ett ljust träd träffas av solljus, visade M80H tecken på clipping, alltså att detaljer försvinner i mycket ljusa partier. Sprickor och märken i trädets bark gick knappt att urskilja, medan QN80H gjorde ett betydligt bättre jobb med att bevara dessa detaljer.

Detta test genomfördes med Spears & Munsils HDR10-material på 1 000 nits, vilket är mitt standardmaterial när jag testar TV-apparater. Även om M80H återgav vissa ljusa höjdpunkter väl, exempelvis solnedgångar, var QN80H utan tvekan den starkare modellen.

Filmtittande

Samsung M80H (vänster) jämfört med Samsung QN80H (höger). (Image credit: Warner Bros / Future)

Därefter testade jag båda TV-apparaterna med referensfilmer på 4K Blu-ray som jag använder vid TV-tester. Först ut var ett regelrätt stresstest i form av The Batman, en mörk film med låg ljusstyrka som jag har märkt kan vara en riktig fallgrop för vissa TV-apparater, särskilt billigare mini-LED- och QLED-modeller.

En sak jag upptäckte var att TV-apparaterna presterade bäst i olika bildlägen. M80H behövde stå i Filmläge (Filmmaker Mode var för mörkt), medan QN80H fungerade bäst i Filmmaker Mode (dess Filmläge var för ljust i vissa mörka scener). Med dessa inställningar på plats visade båda TV-apparaterna upp bra kontrast, men QN80H:s starkare ljuspunkter gjorde att scener med hög kontrast såg mer dynamiska ut.

Jag upplevde dock att M80H hade en mer naturlig kontraståtergivning, där den lägre ljusstyrkan passade den mörka tonen i The Batman. Den visade däremot tecken på black crush, där detaljer i Batmans dräkt försvann när han befann sig i skuggor.

M80H hade också svårt att hantera mörka scener eftersom den saknar lokal dimning, något som QN80H är utrustad med. Det innebar att ett molnigt sken uppstod i mörka scener, exempelvis när Batman befann sig i tunnelbanan, där bakgrundsbelysningen syntes i de mörka partierna, vilket tyder på bristande skärmuniformitet. QN80H:s svärtnivåer var betydligt mer korrekta.

Samsung M80H (vänster) jämfört med Samsung QN80H (höger). (Image credit: Future)

Därefter gick jag vidare till färgstarka scener, där QN80H visade upp mer livfulla färger. I The Sound of Music, när Maria och barnen befinner sig vid ett marknadsstånd, såg frukterna och grönsakerna på displayen både starkare och ljusare ut på QN80H. De såg visserligen korrekta ut även på M80H och hade ett fint färgdjup, men saknade den visuella kraft som jag förväntar mig av den här scenen. Samma sak gällde The Wild Robot: mer dynamiska färger på QN80H, men en behaglig autenticitet på M80H. I slutändan förtjänade dock animationen den betydligt kraftfullare presentation som QN80H levererade.

Märkligt nog var det ombytta roller för de två modellerna när det gällde olika skärmlägen i färgstarka scener. M80H såg plötsligt mycket ljusare ut i Filmmaker Mode, medan QN80H passade bättre med det mer färgstarka Filmläget. De andra bildlägena såg inte dåliga ut, men de färgstarka scenerna behövde helt enkelt mer färgintensitet.

Utmärkt köpläge

Samsung QN90F (Image credit: Future)

När det gäller vilken TV jag skulle rekommendera är det QN80H. M80H kan visserligen leverera en del naturliga bilder, men den är helt enkelt inte lika bra för film som QN80H och kan inte matcha dess rörelsehantering eller ljusstyrka. Men det finns ett tredje alternativ att överväga: QN90F som jag nämnde i inledningen.

Eftersom QN90F nu har ett år på nacken har priserna sjunkit rejält. Faktum är att den nu kostar ungefär lika mycket som QN80H. En QN80H på 65 tum kostar i skrivande stund 11 990 kronor på rea (14 990 kronor hos de flesta återförsäljare), medan en QN90F på 65 tum kostar 14 990 kronor.

M80H på 65 tum är ett lockande alternativ för 11 990 kronor, men det här är ett läge där det faktiskt är värt att lägga lite extra pengar. Om du har möjligheten är QN90F det självklara valet, men om den inte finns tillgänglig är QN80H utan tvekan det bättre alternativet.

Du kan också överväga TCL- och Hisense-modellerna som jag nämnde tidigare, eftersom modeller från 2025 som TCL C7K fortfarande går att hitta till överkomliga priser. Om du däremot är ute efter en mini-LED-TV från Samsung är det modellerna ovan jag skulle rekommendera.