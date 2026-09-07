”Det är extremt obehagligt”: LG:s TV-apparater samlar in betydligt mer data om dig än du kanske tror, enligt ny rapport – kan spela in ljud från mikrofonen i standbyläge och upptäcka dina trådlösa enheter som mobiler och smartklockor

LG:s TV-apparater uppges övervaka hela ditt hem, inte bara vad du tittar på

Enligt rapporten kan TV-apparaterna registrera ljud även när skärmen är avstängd

Den här typen av omfattande övervakning kan förekomma hos flera tillverkare

LG befinner sig återigen i centrum för en integritetsstorm på nätet, den här gången med fokus på företagets smart-TV-apparater. En ny granskning från Gamers Nexus och oberoende säkerhetsforskare, som presenteras i detalj i en 135 minuter lång YouTube-video som finns inbäddad här nedanför, hävdar att LG:s TV-apparater spårar ”alla i hushållet” – även när TV-apparaterna verkar vara avstängda eller frånkopplade från ditt lokala nätverk. Dessutom ska de samla in information om dina andra enheter.

Resultatet är enligt Gamers Nexus ”216 000 000 spion-TV-apparater” som rapporterar information om miljontals andra enheter enbart i USA.

Rapporten kommer drygt en månad efter att LG anklagades för att installera annonsprogram på PC-datorer och spela in gäster i ditt hem, påståenden som LG tillbakavisade i ett uttalande. Den nya rapporten kan dock vara ännu mer skadlig, eftersom LG i sin egen marknadsföring till företag säger att ”vi vet vilka som finns i LG-hushållet. Vi vet vilka enheter som finns där. Vi vet vad ni exponeras för på TV:n och vi vet hur vi kan utöka den räckvidden till mobilen.”

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I Gamers Nexus video visas klipp med tre olika LG-chefer som säger antingen ”We own the glass” – ”vi äger skärmen” – ”we own the TV”, alltså ”vi äger TV:n”, eller båda.

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Vad betyder ”we own the glass”?

Uttrycket ”we own the glass” används i en säljpresentation riktad till annonsköpare och bygger på ACR, eller Automatic Content Recognition. Det är ett kontroversiellt system som analyserar vad du tittar på på TV:n oavsett vilken app eller tjänst du använder och sammanställer informationen så att den kan användas för personanpassad marknadsföring.

Gamers Nexus hävdar att LG:s TV-apparater samlar in betydligt mer än bara information om vad du tittar på, däribland röstinspelningar, information om andra lokala enheter, geografisk plats och uppgifter om trådlösa nätverk i närheten.

LG:s säljpitch är att företagets annonstjänster kan ge marknadsförare en helhetsbild av allt du och jag gör på våra TV-apparater – och dessutom utöka annonseringen från LG-TV:n till andra enheter, exempelvis våra mobiler: ”inom ett LG-hushåll kan vi hjälpa till att utöka [en annons]kampanjs räckvidd till de andra enheterna i hushållet.”

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Det är en väldigt lång och detaljerad video, men de centrala påståendena är att annonsfunktionerna i LG:s TV-apparater går betydligt längre än vad du kanske känner till eller förväntar dig och att de samlar in så stora mängder data att Gamers Nexus beskriver det som ”påträngande och groteskt”.

Som Gamers Nexus dessutom konstaterar i slutet av videon är de övertygade om att andra tillverkare gör ungefär samma sak. ”Om du vill ha Flock-kameror på vardagsrumsväggen är det så här du får Flock-kameror på vardagsrumsväggen”, säger de.

Reaktionerna på nätet har hittills främst bestått av ilska. På r/gadgets skriver användaren grahag: ”Alla vitvaror i mitt hem är från LG … Jag kommer aldrig att köpa en LG-produkt igen”, medan BirnirG skriver: ”Jag hoppas att ingen köper deras produkter efter det här … om jag köper er produkt äger jag den, de ’äger inte skärmen’ eller något annat längre.” En annan Reddit-användare sammanfattade det betydligt kortare: ”Det är extremt obehagligt.”

Som vi har konstaterat tidigare är vinstmarginalerna på TV-apparater väldigt små och tillverkarna vänder sig i allt större utsträckning till annonsering för att öka sina intäkter. Samtidigt växer oron över att företagen inte gör detta med kundernas uttryckliga samtycke och att förändringar kring hur data används göms i nya versioner av användarvillkor eller integritetspolicyer som nästan ingen läser.

Vi har kontaktat LG för en kommentar.