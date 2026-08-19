”De är inte gjorda för att ta bilder.” Nytt klipp på AirPods med kameror har läckt och folk verkar redan ha bestämt sig, oavsett vad experterna säger

Vi har hört massor av rykten om AirPods utrustade med kameror

Nu visar en läckt video, som uppges komma från en version av macOS, hur de skulle kunna fungera

Allmänhetens inställning till den här typen av teknik är negativ och blir allt sämre

Vi har hört otaliga rykten om att Apple arbetar på AirPods med kameror – senast rapporterades det att de skulle kunna dyka upp under 2027 – och nu har vi fått en uppfattning om hur de skulle kunna fungera.

Sajten MacRumors har hittat en video i förhandskod för macOS Tahoe 26.7, en kommande uppdatering av operativsystemet för Mac.

Videon visar en man med AirPods som plockar upp en bok och tittar på den, samtidigt som en kvinnlig röst säger: ”Med Visual Intelligence kan du spara saker från världen omkring dig. Ser du något du gillar? Be mig bara spara det till senare.”

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeuAugust 18, 2026

Äntligen har vi ett sätt att komma ihåg saker! Hur har mänskligheten överhuvudtaget klarat sig så här långt utan det ...

Visual Intelligence är en Apple-funktion som använder kameran på en iPhone för att tolka vad som händer i din omgivning. Tydligen ska funktionen även komma till AirPods – när de väl får kameror.

Videon ser inte ut att vara läckt marknadsföringsmaterial för de nya AirPods-modellerna. Produktionskvaliteten håller inte samma nivå som Apples vanliga material. Det ser snarare ut som om den filmats med en iPhone och exponeringen varierar kraftigt. Det kan däremot röra sig om en platshållare eller kanske en intern video.

Det är dessutom osannolikt att de AirPods som syns i videon faktiskt är de nya kamerautrustade modellerna. Även hörlurarna är förmodligen bara platshållare. Vad läckan däremot visar är vad Apple verkar föreställa sig att de nya hörlurarna ska göra: fungera som en förlängning av AI-verktyg som Visual Intelligence. Det kan också bli deras fall.

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Dålig tajming för teknik som ser allt

(Image credit: Future)

Vissa journalister har skrivit att smart teknik som ständigt kan se sin omgivning, framför allt smartglasögon, står inför en uppgörelse. Men det är egentligen inte längre helt korrekt. Uppgörelsen har redan ägt rum, den stora integritetsrevolten har nått sin kulmen och inställningen till den här typen av övervakande prylar kunde knappast vara mer negativ.

I Storbritannien har smartglasögon förbjudits i domstolar, restauranger, teatrar och till och med på pubkedjan Wetherspoons. Det nedsättande smeknamnet ”pervert glasses” används numera flitigt om dem och i den allmänna opinionens domstol verkar de vara ännu mindre välkomna än i faktiska domstolar.

Okay I hate to be that guy but… who’s asking for thisAugust 18, 2026

En av anledningarna till den negativa inställningen är smartglasögonens kameror. Eftersom användaren potentiellt kan filma eller fotografera utan att människor i omgivningen vet om det innebär de ett uppenbart integritetsproblem. Eftersom lagstiftning dessutom kan ta lång tid att komma på plats blir den enklaste lösningen för många helt enkelt att socialt ta avstånd från personer som potentiellt filmar dem utan deras vetskap.

AirPods med kameror skulle därför kunna få en riktigt dålig start, eftersom de omedelbart riskerar att hamna i samma kategori som smartglasögon. Även om hörlurarna faktiskt inte skulle kunna spela in video eller ta bilder, utan bara använder kamerorna för objektigenkänning, kan själva förekomsten av synliga kameror räcka för att de ska klumpas ihop med smartglasögon: ”pervert earbuds”.

Då har vi inte ens räknat med den verkliga möjligheten att tekniskt kunniga användare skulle kunna modifiera Apples hörlurar för att på något sätt få kamerorna att spela in – något vi redan har sett exempel på med smartglasögon – trots att kamerorna förmodligen skulle ha relativt låg upplösning och inte vara avsedda för videoinspelning.

As I've written in the past, these things aren't designed to take pictures. They are for analyzing your surroundings. https://t.co/r7IFNmsoE4 https://t.co/tjmS7w8tlJAugust 18, 2026

Även om vi bortser från de ganska begränsade användningsområdena för smartglasögon med kameror skulle AirPods med kameror alltså lanseras mitt i en våg av negativitet kring den här typen av teknik. Det är en risk och skulle till och med kunna bli en situation där Apple förlorar oavsett vad som händer: antingen lanserar företaget en produkt som är dömd att misslyckas från start, eller så blir den populär och bidrar till att sprida och normalisera den här typen av integritetskänslig teknik.

Kanske sammanfattar en kommentar från en användare på X situationen bäst: ”Jag hatar att vara den som säger det, men ... vem har bett om det här?”

Det kanske helt enkelt är så att vi inte behöver de här AirPods-hörlurarna. Apple skulle kanske kunna lägga sina forsknings- och utvecklingsresurser på hörlurar med konkurrenskraftig batteritid istället ...