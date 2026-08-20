AirPods med kameror kunde knappast komma vid ett sämre tillfälle och jag säger bara nej

Här är en tanke jag aldrig trodde att jag skulle få: Tänk om mina öron kunde se? Bara idén framkallar bilder av örsnibbar täckta av små, spindelliknande ögon.

Nu funderar vi förstås alla på den möjligheten tack vare vad som verkar vara en häpnadsväckande spricka i Apples vanligtvis stenhårda produktsekretess.

Som vi rapporterade tidigare i veckan grävde MacRumors i en av lanseringskandidaterna för macOS 27 och hittade ett kort videoklipp där en man bär AirPods Pro, men på något sätt använder dem tillsammans med Apple Intelligence för att spara information om en bok till senare.

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Mannen bär inga glasögon, så det är inte de ryktade Apple iGlass eller Apple Vision Wear som används. Istället tror många att detta är den första bekräftelsen på att Apple arbetar med AirPods med kameror, eller ”AirPods Vision” – ett par Bluetooth-hörlurar utrustade med visuella sensorer som tillsammans med en ansluten iPhone kan använda Apple Intelligence för att identifiera föremål och sedan spara information om dem så att du kan hitta den senare.

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeuAugust 18, 2026

Jag ägnade en stund åt att stirra på hörluren i mannens öra och från den här vinkeln ser den exakt ut som de AirPods Pro 3 jag själv använder. Jag antar därför att sensorerna sitter på motsatt sida, riktade utåt så att de kan ”se” det du ser.

Jag fastnade också för boken som mannen sparar. Could, Should, Might, Don't är en riktig bok av Nick Foster, tidigare designchef på Google X. I den utforskar han fyra olika sätt att förhålla sig till framtida idéer och innovation:

”Could” handlar om de vilda möjligheterna – förmodligen därför vi tittar på och älskar Star Trek.

handlar om de vilda möjligheterna – förmodligen därför vi tittar på och älskar Star Trek. ”Should” är mer av realistens synsätt på vad vi faktiskt borde göra utifrån fakta och data.

är mer av realistens synsätt på vad vi faktiskt borde göra utifrån fakta och data. ”Might” verkar kombinera delar av de två första.

verkar kombinera delar av de två första. ”Don't” representerar den riskmedvetna sidan. Alla anledningarna till att människor inte vill ha artificiell generell intelligens, eller robotar drivna av AGI, som lever och arbetar tillsammans med oss och kanske till slut kontrollerar oss.

Även om boken varken är teknik- eller innovationsfientlig har den ett tydligt perspektiv och känns därför som ett lite märkligt val i vad som potentiellt är en instruktionsvideo för iPhone och AirPods.

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När jag tittar på hela bilden och den där boken tänker jag:

”Visst, vi skulle kunna göra det här och skapa AirPods som kan se, men vi borde fundera över konsekvenserna av ytterligare en sensor på kroppen. Det kanske vore häftigt med ett system som alltid är medvetet om omgivningen och kommer ihåg saker åt dig, men vi vill inte att människor omkring oss ska få panik när de ser kameror i våra öron.”

Smartglasögon är en lärdom

Vanligtvis skulle jag påminna om att allt detta fortfarande är rykten och att Apple hela tiden experimenterar med märkliga produkter som aldrig ser dagens ljus. Men nu har vi en instruktionsvideo. Apple skapar inte instruktioner för produkter som företaget aldrig tänker lansera.

Jag tror därför att det finns en god chans att vi får se dessa ”seende” AirPods Pro redan i år.

Jag förstår det som att systemet förmodligen inte samlar in och sparar bilder av precis allt du ser för all framtid. Funktionen verkar aktiveras på begäran och användningen av Apple Vision borde innebära att systemet tar en bild, skickar den till Apples Private Cloud Compute, jämför den med tillgänglig information på internet – exempelvis ”Vilken bok är det här?” – och sparar informationen utan att behöva behålla själva bilden eller något annat som AirPods Pro-sensorerna registrerade.

Trots sådana försäkringar verkar konsumenterna inte särskilt sugna på fler sensorer i prylar vi bär på kroppen. Det räcker att titta på den växande negativa inställningen till smartglasögon, som vissa numera kallar ”creep glasses”.

Skillnaden är förstås att kamerorna i sådana smarta wearables är avsedda både för att analysera världen omkring dig och för att ta och spara bilder och videor. Den obehagliga aspekten uppstår framför allt när människor kringgår de inbyggda integritetsskydden, exempelvis genom att försöka dölja LED-lamporna, för att i hemlighet kunna fotografera och filma.

Om människor ser kameror på dina AirPods kommer de nästan garanterat att reagera och vilja veta vad de används till och om du fotograferar eller filmar dem.

Problemet med AirPods utrustade med kameror eller visuella sensorer är att människor sannolikt kommer att ha precis samma farhågor. Om de ser kameror på dina AirPods kommer de nästan garanterat att reagera och vilja veta vad de används till och om du fotograferar eller filmar dem. Du kanske svarar nej, men samtidigt i hemlighet önskar att du kunde göra det. Möjligheten att åtminstone dokumentera någons ansikte och namn för att slippa glömma personen nästa gång ni träffas skulle kunna vara svår att motstå.

AirPods Vision, om det nu är vad de kommer att heta, kanske inte tillåter dig att registrera bilder av levande varelser. Det skulle dock kraftigt begränsa användbarheten, förutom i tysta, fönsterlösa och folktomma rum som det mannen i videon står i. Fast vänta, där finns ju ett fönster. Vad händer om någon går förbi? Slutar AirPods visuella system att fungera då?

Om några veckor får Apple en ny VD, John Ternus, som kommer att vilja sätta sin egen prägel på företaget. Det här skulle kunna bli hans första möjlighet.

Jag vet att Tim Cook älskade idén om AR-glasögon och definitivt var helt ombord på idén om sensorfyllda wearables, framför allt sådana som kan förbättra vår hälsa och säkerhet.

Ternus skulle däremot kunna justera kursen. Jag är säker på att han kommer att fortsätta stödja satsningar på hälsa och säkerhet, men kanske väljer han att bromsa utvecklingen av både glasögon och dessa AirPods med kameror tills han har fått en bättre bild av allmänhetens inställning och konsekvenserna för den personliga integriteten.

Det finns mycket kvar att ta reda på och med tanke på utmaningarna på de här marknaderna finns det ingen anledning att stressa fram något.