”Det fungerar inte”: Steve Jobs om varför det aldrig blev någon MacBook med pekskärm – och varför jag tror att han skulle älska det som väntar

Om ryktena stämmer kan nästa vecka innebära premiären för de allra första MacBook-datorerna med pekskärm. Alltså en bärbar Mac med pekskärm. Folk kommer förmodligen att välkomna dem och nej, jag tror inte att deras armar kommer att ramla av.

Steve Jobs var som bekant starkt emot idén om en MacBook med pekskärm. Under en produktlansering i oktober 2010 avfärdade han konceptet ganska grundligt:

”Det första man tänker på är ju det här [han gestikulerade mot en bild av någon som sträckte sig fram för att röra vid en MacBook-skärm]. Vi funderade på det här redan för flera år sedan. Vi har gjort massor av användartester och det visar sig att det inte fungerar. Pekytor ska inte vara vertikala. Det ser fantastiskt ut under en demonstration, men efter en kort stund blir man trött och efter en längre stund känns det som att armen ska ramla av. Det fungerar inte. Ergonomiskt är det fruktansvärt. Pekytor ska vara horisontella, därav styrplattorna på bärbara datorer. Det är därför vi har fortsatt att förfina våra Multi-Touch-styrplattor genom åren.”

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Kort sammanfattat:

Det fungerar inte.

Pekskärmar behöver vara horisontella.

Armen blir trött.

Armen ramlar av.

Jobs gjorde dessa uttalanden bara tio månader efter att han presenterat den första iPad-modellen, som faktiskt hade ett ganska märkligt tangentbordstillbehör där händerna hamnade alldeles för nära skärmen. Det var också två år innan Microsoft presenterade sina första Surface Pro-datorer, som i princip var surfplattor med stöd på baksidan och löstagbara tangentbord.

Jobs hade ändå dragit en tydlig gräns och i mer än ett decennium höll sig Apple till den. Även när företaget verkade försöka hitta en kompromiss med Touch Bar på MacBook Pro från 2016, insisterade Apples chefer på att en pekskärm inte var rätt väg att gå för företagets populära MacBook-serie.

Som Apples dåvarande globala marknadschef Phil Schiller berättade för Steven Levy vid den tiden:

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

”Vår magkänsla var att det inte var någon bra idé att använda en pekskärm, men vi kunde förstås ha fel. Därför har våra team undersökt möjligheten vid flera tillfällen genom åren. Vi har verkligen kommit fram till att det inte är rätt väg att gå. Vår magkänsla var rätt.”

Men om inte ryktena är fullständigt fel ute ser Apple nu ut att vara redo att motbevisa både Jobs och företagets gamla garde genom att presentera sin första MacBook Pro med pekskärm nästa vecka i Los Angeles.

Det skulle kanske vara ett erkännande av att alla de Windows-tillverkare som bygger konvertibla 2-i-1-datorer, där skärmen kan vikas hela vägen bakåt eller till och med kopplas loss och användas som en fristående surfplatta, faktiskt inte har haft fel. Det finns en marknad för datorer med pekskärm.

Vad skulle Steve säga?

Men vad skulle Steve Jobs själv ha tyckt om det här? Den egensinnige teknikvisionären, som gick bort 2011, skulle väl rimligtvis ha blivit förskräckt. Hängivna Apple-fans kanske skulle hävda att ”det här aldrig hade hänt om han fortfarande bestämde”.

Kanske skulle de till och med orättvist lägga skulden på den nya VD John Ternus, en utbildad ingenjör som har arbetat på företaget i 25 år och som rimligtvis måste ha varit delaktig i utvecklingen av den påstådda nya MacBook Pro-modellen med pekskärm.

Ternus har säkert varit inblandad i vad som sannolikt varit en utvecklingsprocess på två till fem år, men äran eller skulden borde snarare tillfalla Tim Cook, numera styrelseordförande, som förmodligen gav projektet grönt ljus.

Om Steve Jobs levde i dag, vad skulle han då säga till Cook och Ternus om det här? ”Då får ni väl se till att sälja mitellor också, så att folk kan vila sina värkande armar!”

Nej. Faktum är att jag är övertygad om att Steve Jobs skulle applådera innovationen. Jobs var nämligen ofta helt tvärsäker på något, ända tills han ändrade sig. Han kunde insistera på att Apple inte hade något intresse av att tillverka en telefon, ända tills företaget lanserade iPhone.

Det fanns en anledning till att man talade om Steve Jobs så kallade ”reality distortion field”, hans förmåga att få andra att acceptera hans verklighetsbild. Steve Jobs ansåg inte att någon App Store eller några tredjepartsappar behövdes, eller åtminstone påstod han det, innan App Store presenterades. Video på iPod var en dålig idé, ända tills tekniken fanns på plats för att göra det möjligt. Då var det plötsligt en fantastisk idé.

Steve Jobs trodde på att kunna ändra sig. I en intervju med Playboy när han fyllde 30 år sade han:

”Om du vill leva ditt liv på ett kreativt sätt, som en konstnär, får du inte blicka bakåt för mycket. Du måste vara beredd att ta allt du har gjort och den du har varit och kasta bort det.”

Jobs var mer marknadsförare än ingenjör och kanske mer konstnär än strateg. För att han skulle ändra sig behövde tekniken inspirera honom. Om han inte var nöjd ändrade han helt enkelt tekniken och specifikationerna tills han blev det. Ett exempel är när han i sista stund bytte ut den ursprungliga iPhones skärmskydd av plast mot glas.

Visst kunde Jobs säga en sak på scenen och sedan upprepade företagets ledning samma budskap i flera år, tills tekniken och tiden till slut var mogen för något nytt. Då kunde de, precis som Jobs brukade göra, ändra uppfattning.

Så om vi faktiskt får se den första MacBook Pro-modellen med pekskärm nästa vecka behöver vi inte sörja Steve Jobs övergivna designprinciper. Jag är övertygad om att han skulle säga att det är precis som det ska vara och att en MacBook Pro med pekskärm faktiskt är ”magisk”.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.