Black Friday är här och vi har samlat de bästa erbjudandena på Apple MacBook Air hos svenska återförsäljare. Vårt TechRadar-team har testat och använt i stort sett varenda MacBook Air som Apple har släppt under de senaste 15 åren, så vi vet vad vi pratar om. Nu använder vi vår expertis för att hjälpa dig att spara en fin slant på ditt nästa datorköp.

Som vanligt med Apple-produkter är det sällan vi ser några enorma rabatter, utan Apple brukar snarare bjuda på ett par mindre rabatter. Räkna alltså inte med att hitta någon superdeal som låter dig spara flera tusenlappar. Om du däremot hittar rabatter som låter dig spara någon hundralapp eller upp emot tusenlappen, så kan du se det som en bra Black Friday-deal från Apple. Just nu kan du exempelvis få den senaste MacBook Air på 13 tum med M5-chip, 16 GB RAM och 512 GB lagring för bara 14 990 kronor hos Amazon. Det är ett riktigt bra pris på den laptop som just nu toppar vår stora köpguide över bästa laptops.

Om 13-tumsmodellen känns lite för liten för din smak finns även 15-tumsmodellen, som också har fått en prissänkning under Black Friday. Just nu kan du få den större MacBook Air med M5-chip för 18 490 kronor hos Power, vilket innebär att du sparar en tusenlapp.

Det finns även fina erbjudanden på konfigurationer med mer arbetsminne och lagringsutrymme, vilket är perfekt för dig som planerar att använda din nya MacBook Air till mer krävande kreativa arbetsuppgifter.

Bästa MacBook Air-deals under Black Friday – snabböversikt

Dagens bästa Black Friday-erbjudanden på MacBook Air

Du sparar %6 Apple MacBook Air 13": var 15 899 kr nu 14 990 kr hos link.amazon Skärm: 13,6 tum

Processor: Apple M5

RAM: 16 GB

Lagring: 512 GB MacBook Air på 13 tum med M5-chip är den senaste versionen av Apples kraftfulla och populära laptop – och vår nuvarande testvinnare i topplistan över bästa laptops. Även om det inte är någon enorm uppgradering jämfört med föregångaren med M4-chip får du ett fint prestandalyft tack vare det kraftfullare och mer energieffektiva M5-chippet. Basmodellen har dessutom 512 GB SSD-lagring och 16 GB RAM som standard, vilket gör den utmärkt för såväl kreativa arbetsuppgifter som studier och kontorsarbete. Read more Read less ▼

Du sparar %5 Apple MacBook Air 15": var 19 490 kr nu 18 490 kr hos power.se Skärm: 15,3 tum

Processor: Apple M5

RAM: 16 GB

Lagring: 512 GB Gillar du allt med MacBook Air men önskar att den hade en större skärm? Då är det här modellen du ska satsa på. Du får samma utmärkta kombination av prestanda, premiumdesign och lång batteritid, men med betydligt mer skärmyta för multitasking, bildredigering och längre arbetspass. Trots den större skärmen är det fortfarande en tunn och lätt laptop som är enkel att ta med sig. Read more Read less ▼

Du sparar %5 Apple MacBook Air 13": var 20 890 kr nu 19 790 kr hos elgiganten.se Skärm: 13,6 tum

Processor: Apple M5

RAM: 16 GB

Lagring: 1 TB Om du är ute efter en MacBook Air med mer lagringsutrymme är det här ett erbjudande värt att kika närmare på. Här får du en SSD på 1 TB, vilket bör räcka gott för alla dina filer, kreativa projekt och till och med en del spel. Resten av specifikationerna är också riktigt fina med M5-chip, 10-kärnig grafik och 16 GB enhetligt minne, vilket gör att macOS och dess appar flyter på smidigt. Read more Read less ▼

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